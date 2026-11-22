Πώς θα είναι η μέρα σας; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα, σύμφωνα με την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη;

Ο Ήλιος περνά στον τομέα της περιπέτειας και της γνώσης, ανοίγοντας έναν μήνα αναζήτησης νέων εμπειριών. Θέλεις να ξεφύγεις από τη ρουτίνα, να ταξιδέψεις, να σπουδάσεις ή να εξερευνήσεις διαφορετικές ιδέες. Αξιοποίησε αυτή την περίοδο για να διευρύνεις τους ορίζοντές σου και να θέσεις νέους στόχους. Μην παραμελείς, όμως, σημαντικές καθημερινές υποχρεώσεις. Οι επαφές που δημιουργείς τώρα μπορούν να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή σου και να στηρίξουν τα σχέδιά σου.

Ο Ήλιος περνά στον όγδοο οίκο σου και στρέφει την προσοχή σε βαθύτερα συναισθήματα, οικονομικές ανταλλαγές και κοινές υποχρεώσεις. Είναι περίοδος να ανακαλύψεις τι πραγματικά σε κινητοποιεί και τι χρειάζεται να αλλάξεις. Θέματα χρεών, οικονομικής στήριξης ή εμπιστοσύνης μπορεί να ζητήσουν στρατηγική αντιμετώπιση. Μην αρκεστείς σε επιφανειακές λύσεις· αναζήτησε ουσία και μεγαλύτερη ασφάλεια. Οι επαφές με ανθρώπους από τον επαγγελματικό χώρο μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμες και να ανοίξουν πρακτικές δυνατότητες.

Ο Ήλιος περνά στον τομέα των σχέσεών σου και για τον επόμενο μήνα οι συνεργασίες και η προσωπική ζωή αποκτούν μεγαλύτερη σημασία. Αναζητάς ισορροπία, αρμονία και ουσιαστική ανταπόκριση από τους ανθρώπους γύρω σου. Είναι κατάλληλη περίοδος για διαπραγματεύσεις, συμφωνίες και ξεκαθαρίσματα που μπορούν να βελτιώσουν μια σχέση. Μπορεί να προσελκύσεις δυναμικές προσωπικότητες ή να δεις διαφορετικά τον ρόλο σου μέσα σε μια συνεργασία. Μια υποστηρικτική γνωριμία μπορεί να ανανεώσει το όραμά σου.

Καρκίνος

Ο Ήλιος περνά στον τομέα της εργασίας και της υγείας σου, δίνοντάς σου κίνητρο να οργανώσεις καλύτερα την καθημερινότητα. Οι επόμενες εβδομάδες είναι κατάλληλες για να βελτιώσεις συνήθειες, να τακτοποιήσεις υποχρεώσεις και να δημιουργήσεις ένα πιο λειτουργικό πρόγραμμα. Μπορεί να νιώσεις μεγαλύτερη υπερηφάνεια για όσα προσφέρεις επαγγελματικά. Δώσε προσοχή στη φυσική σου κατάσταση και υιοθέτησε ρεαλιστικούς στόχους. Οι επαφές με την οικογένεια και ανθρώπους που εμπιστεύεσαι μπορούν να ενισχύσουν την ασφάλειά σου.

Ο Ήλιος φωτίζει τον δημιουργικό σου τομέα και φέρνει έναν μήνα με περισσότερη χαρά, έρωτα και ανάγκη για αυτοέκφραση. Είναι κατάλληλη περίοδος να ανανεώσεις ένα χόμπι, να προβάλεις τα ταλέντα σου ή να δώσεις χώρο σε κάτι που σε ενθουσιάζει. Η προσωπική σου γοητεία ενισχύεται και μπορεί να προκύψουν ευχάριστες γνωριμίες. Μην κρύβεις τη δημιουργική πλευρά σου ούτε να φοβάσαι να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό. Η συνεργασία με ανθρώπους που σε στηρίζουν μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα ευχάριστη.

Παρθένος

Ο Ήλιος περνά στον τομέα του σπιτιού και της οικογένειας, στρέφοντας την προσοχή στις προσωπικές σου ανάγκες. Θέλεις να βελτιώσεις τον χώρο σου, να ενισχύσεις τις οικογενειακές σχέσεις και να νιώσεις μεγαλύτερη ασφάλεια. Οι επόμενες εβδομάδες ευνοούν την αυτοφροντίδα, την ηρεμία και την τακτοποίηση οικιακών ζητημάτων. Ίσως αναζητήσεις περισσότερη επαφή με οικεία πρόσωπα ή επιστρέψεις σε συνήθειες που σε ανακουφίζουν. Δημιούργησε σταθερές βάσεις και μην παραμερίζεις όσα χρειάζεσαι για να αισθάνεσαι καλά.

Ο Ήλιος περνά στον τομέα της επικοινωνίας σου και κάνει την καθημερινότητα πιο δραστήρια και κοινωνική. Οι επόμενες εβδομάδες ευνοούν συζητήσεις, μετακινήσεις, μάθηση και ανταλλαγή ιδεών. Μπορεί να ξεκινήσεις μια νέα δραστηριότητα ή να ασχοληθείς με ένα αντικείμενο που κινεί την περιέργειά σου. Η ανάγκη να εκφραστείς και να συνδεθείς με τους άλλους γίνεται εντονότερη. Αξιοποίησε τις γνωριμίες σου και μοιράσου τα σχέδιά σου. Οι κατάλληλοι άνθρωποι μπορούν να σε βοηθήσουν να προχωρήσεις.

Σκορπιός

Ο Ήλιος περνά στον τομέα των οικονομικών και των προσωπικών σου πόρων, στρέφοντας την προσοχή σε χρήματα, ταλέντα και ασφάλεια. Είναι κατάλληλη περίοδος να αξιολογήσεις τα εισοδήματά σου, να οργανώσεις τον προϋπολογισμό και να αναζητήσεις νέες πηγές κέρδους. Παράλληλα, μπορείς να αναπτύξεις ένα ταλέντο ή να αξιοποιήσεις καλύτερα όσα ήδη διαθέτεις. Δώσε αξία στις πραγματικές σου ανάγκες και απόφυγε περιττές σπατάλες. Η σύνδεση με αγαπημένα πρόσωπα μπορεί να σου προσφέρει συναισθηματική σταθερότητα.

Ο Ήλιος περνά στο ζώδιό σου και ξεκινά ένας μήνας προσωπικής ανανέωσης, αυξημένης αυτοπεποίθησης και νέων πρωτοβουλιών. Οι ανάγκες, τα σχέδια και οι επιθυμίες σου έρχονται στο προσκήνιο, ενώ νιώθεις πως μπορείς να πάρεις ξανά τον έλεγχο. Είναι κατάλληλη στιγμή να κάνεις αισθητή την παρουσία σου και να διεκδικήσεις όσα θέλεις. Δώσε, όμως, σημασία και στους ανθρώπους που σε στηρίζουν. Η διπλωματία και οι σωστές συνεργασίες μπορούν να φέρουν καλύτερα αποτελέσματα.

Αιγόκερως

Ο Ήλιος περνά στον τομέα της εσωτερικής αναζήτησης και σε καλεί να χαμηλώσεις ρυθμούς. Οι επόμενες εβδομάδες είναι κατάλληλες για ξεκούραση, περισυλλογή και ολοκλήρωση εκκρεμοτήτων πριν από έναν πιο εξωστρεφή κύκλο. Μπορεί να προτιμήσεις να κινηθείς διακριτικά και να απομακρυνθείς από απαιτητικές καταστάσεις. Δώσε προτεραιότητα στη συναισθηματική σου ισορροπία και επεξεργάσου όσα συνέβησαν πρόσφατα. Η εσωτερική σου δύναμη ενισχύεται, ενώ επαγγελματικές ή οικονομικές επαφές μπορούν να αποδειχθούν ωφέλιμες.

Υδροχόος

Ο Ήλιος περνά στον τομέα της φιλίας και της συλλογικής δράσης, ενισχύοντας την ανάγκη σου να συνδεθείς με ανθρώπους που μοιράζονται τις ιδέες σου. Οι επόμενες εβδομάδες ευνοούν ομάδες, κοινωνικές δραστηριότητες και νέα σχέδια για το μέλλον. Δεν χρειάζεται να δεσμευτείς αμέσως σε μια κατεύθυνση· εξερεύνησε επιλογές και άφησε χώρο σε νέες εμπειρίες. Ο ενθουσιασμός σου μπορεί να γεννήσει πρωτότυπες ιδέες. Επαφές γύρω από σπουδές, οικονομικά ή νομικά ζητήματα ενδέχεται να αποδειχθούν χρήσιμες.

Ο Ήλιος περνά στον επαγγελματικό σου τομέα και στρέφει την προσοχή στους στόχους, στις ευθύνες και στη δημόσια εικόνα σου. Οι επόμενες εβδομάδες είναι κατάλληλες για να οργανώσεις τη σταδιοδρομία σου, να θέσεις προτεραιότητες και να αναλάβεις πρωτοβουλίες. Μπορεί να αισθανθείς μεγαλύτερη ανάγκη να αποδείξεις τις δυνατότητές σου και να αναγνωριστεί η συνεισφορά σου. Δούλεψε με σχέδιο και συνέπεια, χωρίς να παραμελείς την προσωπική σου ισορροπία. Χρήσιμες γνωριμίες μπορούν να στηρίξουν τις φιλοδοξίες σου.

Με πληροφορίες από: tlife.gr