Αντιπαιδαγωγικές συμπεριφορές στο σχολείο: Όταν η εκπαιδευτική εξουσία μετατρέπεται σε φόβο και απαξίωση

Το σχολείο οφείλει να αποτελεί έναν χώρο ασφάλειας, σεβασμού, αποδοχής και δημιουργικής μάθησης, όπου κάθε παιδί μπορεί να εκφράζεται ελεύθερα, να κάνει λάθη και να αναπτύσσεται χωρίς τον φόβο της γελοιοποίησης ή της τιμωρίας. Ωστόσο, στην καθημερινή σχολική πραγματικότητα, δεν λείπουν συμπεριφορές που απέχουν σημαντικά από τον παιδαγωγικό ρόλο του εκπαιδευτικού και μπορούν να τραυματίσουν την ψυχολογία των μαθητών.

Οι καθημερινές εκφάνσεις των αντιπαιδαγωγικών συμπεριφορών

Οι λεγόμενες αντιπαιδαγωγικές συμπεριφορές δεν περιορίζονται σε ακραία περιστατικά. Μπορεί να εκδηλώνονται μέσα από φαινομενικά ασήμαντες καθημερινές πρακτικές, όπως ένα ειρωνικό σχόλιο, μια άδικη παρατήρηση, μια προσβλητική σύγκριση ή μια αυταρχική αντίδραση.

Όταν τέτοιες συμπεριφορές επαναλαμβάνονται, διαμορφώνουν ένα αρνητικό σχολικό περιβάλλον, στο οποίο ο φόβος αντικαθιστά την εμπιστοσύνη και η επιβολή τη διαπαιδαγώγηση. Αυτές οι αντιπαιδαγωγικές πρακτικές μπορούν να εμφανιστούν τόσο από εκπαιδευτικούς όσο και από πρόσωπα που ασκούν διοικητική ευθύνη στη σχολική μονάδα, υπονομεύοντας την αξιοπρέπεια του μαθητή και την ομαλή παιδαγωγική διαδικασία.

Υποτίμηση και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί

Μία από τις πιο συνηθισμένες μορφές αντιπαιδαγωγικής συμπεριφοράς είναι η υποτίμηση του μαθητή μέσω προσβλητικών χαρακτηρισμών και ειρωνικών σχολίων, ιδιαίτερα όταν αυτά γίνονται μπροστά στους συμμαθητές του.

Εκφράσεις όπως «τεμπέλης», «αδιάφορος», «ανίκανος», «προβληματικός» ή «δεν παίρνεις τα γράμματα» δεν αποτελούν παιδαγωγική καθοδήγηση. Αντίθετα, μπορούν να πλήξουν σοβαρά την αυτοπεποίθηση ενός παιδιού και να το οδηγήσουν στην πεποίθηση ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει.

Ιδιαίτερα επικίνδυνη είναι η επανάληψη τέτοιων χαρακτηρισμών, καθώς ο μαθητής ενδέχεται να εσωτερικεύσει την αρνητική εικόνα που του αποδίδεται και να περιορίσει σταδιακά την προσπάθεια και τις προσδοκίες του από τον εαυτό του.

Πειθαρχία που βασίζεται στον φόβο και την αδικία

Η διαχείριση μιας σχολικής τάξης απαιτεί όρια, κανόνες και συνέπεια. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι η πειθαρχία πρέπει να στηρίζεται στον φόβο και στην τυφλή υπακοή.

Η τιμωρία ολόκληρης της τάξης για τη συμπεριφορά ενός ή δύο μαθητών, η επιλεκτική εφαρμογή των κανόνων, η αντιμετώπιση των παιδιών με βάση προσωπικές συμπάθειες και η απαίτηση συμμόρφωσης χωρίς διάλογο αποτελούν πρακτικές που υπονομεύουν την αίσθηση δικαιοσύνης.

Αντίστοιχα, ο δημόσιος εξευτελισμός, οι ταπεινωτικές τιμωρίες, καθώς και η σωματική βία, ακόμη και όταν παρουσιάζεται ως «ελαφριά» ή ασήμαντη, δεν έχουν θέση στην παιδαγωγική διαδικασία.

Με πληροφορίες από: e-wall.net