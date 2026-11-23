Οι διεθνείς συνεργασίες για το κλίμα φαίνεται πως βρίσκονται πλέον σε μία λεπτή κλωστή, ιδιαίτερα μετά το ναυάγιο της COP31 που πραγματοποιήθηκε στην Αττάλεια της Τουρκίας. Όπως αναφέρει σε ανάλυσή του το Reuters, η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης απαιτεί πλέον μια διαφορετική προσέγγιση, η οποία ενδεχομένως να περιλαμβάνει τη δημιουργία νέων και απρόβλεπτων συμμαχιών μεταξύ κρατών.

Ο προβληματισμός μετά την COP31

Η αποτυχία των συνομιλιών της COP31 στην Τουρκία, σε συνδυασμό με τα περιορισμένα αποτελέσματα που είχαν προηγούμενες διασκέψεις για την κλιματική κρίση, έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό. Αυτός ο προβληματισμός εκτείνεται ακόμα και μεταξύ των ίδιων των ανθρώπων που συμμετέχουν ενεργά στις διαπραγματεύσεις, όπως επισημαίνει η ανάλυση του Reuters.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τις μικρές χώρες, οι οποίες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες απειλές από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και την εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων. Για αυτά τα κράτη, οι ετήσιες διασκέψεις αποτελούν μία από τις σημαντικότερες ευκαιρίες που έχουν στη διάθεσή τους, προκειμένου να αναδείξουν τα προβλήματά τους και να διεκδικήσουν την απαραίτητη οικονομική βοήθεια από τη διεθνή κοινότητα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

Ιστορικό και οι διαφορές με το παρελθόν

Κατά τη διάρκεια των τριάντα ετών της διεθνούς κλιματικής διπλωματίας, έχουν καταγραφεί δύο σημαντικές επιτυχίες που ξεχωρίζουν. Η πρώτη ήταν το Πρωτόκολλο του Κιότο το 1997, με το οποίο συμφωνήθηκαν για πρώτη φορά νομικά δεσμευτικοί στόχοι που αφορούσαν τον περιορισμό των εκπομπών. Η δεύτερη ήταν η Συμφωνία του Παρισιού το 2015, η οποία έθεσε ως φιλόδοξο στόχο τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη στον 1,5 βαθμό Κελσίου.

Ωστότε, μία από τις βασικές διαφορές που παρατηρούνται ανάμεσα στις διαπραγματεύσεις του Παρισιού και τις σημερινές συνθήκες, είναι η στάση που τηρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το 2015, οι ΗΠΑ συμμετείχαν ενεργά στη διαδικασία, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο. Αντίθετα, η COP31 αποτέλεσε τη δεύτερη διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε μετά την αποχώρηση της χώρας από τη διεθνή κλιματική συμφωνία, μια απόφαση που είχε ληφθεί από τον τότε πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ρόλος των μεγάλων δυνάμεων

Στο πλαίσιο των συνομιλιών της COP31, η Κίνα, η οποία αναγνωρίζεται ως ο μεγαλύτερος παραγωγός εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα παγκοσμίως, αλλά ταυτόχρονα και ως ένας σημαντικός προμηθευτής τεχνολογιών καθαρής ενέργειας, διατήρησε ένα χαμηλό προφίλ. Αυτή η στάση των μεγάλων παικτών φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Ο Τζέιμς Φλέτσερ, ο οποίος ηγείται της ομάδας των χωρών της Καραϊβικής (CARICOM) στις διαπραγματεύσεις, απέδωσε ένα μέρος του προβλήματος στην απουσία μιας μεγάλης δύναμης. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «Δεν υπάρχει ένα κράτος με αρκετό πολιτικό βάρος, που να μπορεί να φέρει κοντά χώρες οι οποίες βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για έναν ισχυρό διαμεσολαβητή.

Νέα δεδομένα στην αγορά ενέργειας και συνεργασίες

Παράλληλα με τις εξελίξεις στις διεθνείς διασκέψεις, η αγορά ενέργειας αρχίζει να κινείται με βάση τις δικές της οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Πλέον, δεν εξαρτάται στον ίδιο βαθμό από τις αποφάσεις που λαμβάνονται στις διεθνείς διασκέψεις. Η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε συνδυασμό με τη συνεχή μείωση του κόστους ορισμένων τεχνολογιών καθαρής ενέργειας, δημιουργεί νέα δεδομένα για τις επενδύσεις στον τομέα.

Μέσα σε αυτό το μεταβαλλόμενο περιβάλλον, αρκετές χώρες που μοιράζονται κοινές προτεραιότητες επιλέγουν να συνεργαστούν σε μικρότερα σχήματα. Αυτή η προσέγγιση τους επιτρέπει να προχωρήσουν πιο γρήγορα στην υλοποίηση συγκεκριμένων πρωτοβουλιών, παρακάμπτοντας ενδεχομένως τις καθυστερήσεις ή τις δυσκολίες που παρατηρούνται στις ευρύτερες διεθνείς διαπραγματεύσεις.

Με πληροφορίες από: Newsit