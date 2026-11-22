Χωρίς φόρο υπεραξίας θα μπορούν να πωλούν τα ακίνητά τους οι ιδιώτες ιδιοκτήτες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027. Η παράταση της αναστολής για έναν ακόμη χρόνο οριστικοποιήθηκε με τον νέο φορολογικό νόμο 5355/2026. Η ρύθμιση αυτή καλύπτει και τα συμβόλαια της επόμενης χρονιάς, προσφέροντας σημαντικό όφελος στους πωλητές ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας.

Η νομοθετική ρύθμιση και η εφαρμογή της

Ο φόρος υπεραξίας στα ακίνητα παραμένει σε αναστολή για έναν ακόμη χρόνο, καθώς το άρθρο 13 του νόμου 5355/2026 μεταθέτει τη λήξη της ρύθμισης από τις 31 Δεκεμβρίου 2026 στις 31 Δεκεμβρίου 2027. Η παράταση της αναστολής είχε ήδη προβλεφθεί στο Δημοσιονομικό Σχέδιο 2027, το οποίο υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο σχεδιασμός για την επέκταση της αναστολής έχει πλέον γίνει νόμος, καλύπτοντας και τις μεταβιβάσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του 2027. Η ρύθμιση αφορά συγκεκριμένα τον φόρο υπεραξίας που προβλέπεται για τις πωλήσεις ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας από φυσικά πρόσωπα.

Υπολογισμός υπεραξίας και φορολογικό όφελος

Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος προβλέπει συντελεστή 15% για τη φορολογητέα υπεραξία. Η επιβάρυνση αυτή συνδέεται με το κέρδος που προκύπτει από τη μεταβίβαση ενός ακινήτου. Το κέρδος υπολογίζεται ως η διαφορά ανάμεσα στην αξία πώλησης και την αξία κτήσης, αφού γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές και εφαρμοστούν οι απαλλαγές που ορίζει η νομοθεσία.

Για παράδειγμα, σε μια φορολογητέα υπεραξία 40.000 ευρώ, ο φόρος του 15% θα ανερχόταν σε 6.000 ευρώ. Αντίστοιχα, σε υπεραξία 100.000 ευρώ, ο φόρος θα έφθανε τα 15.000 ευρώ. Με τη διατήρηση της αναστολής, αυτά τα ποσά παραμένουν στην κατοχή του πωλητή και για τις συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν εντός του 2027. Το τελικό φορολογητέο ποσό προσδιορίζεται με τους κανόνες του Κώδικα, λαμβάνοντας υπόψη και τον χρόνο διακράτησης του ακινήτου.

Ειδικές διατάξεις για κληρονομημένα ακίνητα

Για τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκτηθεί μέσω κληρονομιάς, υπάρχει ειδική πρόβλεψη ως προς τον χαρακτηρισμό της πώλησης. Η ΑΑΔΕ, με την εγκύκλιο Ε.2031/2023, διευκρινίζει ότι η πώληση τέτοιων ακινήτων από φυσικό πρόσωπο εξαιρείται από τη διάταξη που αφορά τις επιχειρηματικές συναλλαγές ιδιωτών.

Η συγκεκριμένη εξαίρεση αφορά αποκλειστικά τη φορολογική αντιμετώπιση του κέρδους που προκύπτει από την πώληση. Ο φόρος κληρονομιάς αποτελεί ξεχωριστή επιβάρυνση, η οποία συνδέεται με το στάδιο της απόκτησης της περιουσίας και υπολογίζεται ανάλογα με τη συγγενική σχέση και την αξία της κληρονομικής μερίδας.

Τι ισχύει για τον αγοραστή και οι απαλλαγές

Στην πλευρά του αγοραστή, εφαρμόζονται οι ισχύοντες κανόνες για τον φόρο μεταβίβασης ακινήτου, μαζί με τις προβλεπόμενες απαλλαγές. Αυτή η επιβάρυνση αφορά την απόκτηση του ακινήτου, σε αντίθεση με την αναστολή του φόρου υπεραξίας που αφορά τον πωλητή.

Για την αγορά πρώτης κατοικίας, η νομοθεσία προβλέπει απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης. Η απαλλαγή αυτή ισχύει έως την αξία των 200.000 ευρώ για άγαμο και των 250.000 ευρώ για έγγαμο, ενώ προβλέπονται και προσαυξήσεις για τα παιδιά, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εφαρμογή της απαλλαγής.

Με πληροφορίες από: Newsit