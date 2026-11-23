Η COP31, που πραγματοποιήθηκε στην Αττάλεια της Τουρκίας, κατέληξε σε βαθύ αδιέξοδο, καθώς σχεδόν 200 χώρες δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν σε ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Η κύρια αιτία της σύγκρουσης ήταν τα ορυκτά καύσιμα, με ορισμένα κράτη να αρνούνται ακόμη και την αναφορά τους στο τελικό κείμενο. Παράλληλα, οι φτωχότερες χώρες εξέφρασαν έντονες διαμαρτυρίες για την ανεπαρκή οικονομική βοήθεια που λαμβάνουν, ενώ αντιμετωπίζουν αυξανόμενες καταστροφές από την κλιματική αλλαγή. Η Σύνοδος ανέδειξε τις βαθιές διαφωνίες της διεθνούς κοινότητας, χωρίς να προσφέρει λύσεις στην επιταχυνόμενη υπερθέρμανση του πλανήτη.

Το αδιέξοδο της COP31 στην Αττάλεια

Η 31η Σύνοδος των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP31), η οποία έλαβε χώρα στην Αττάλεια της Τουρκίας, ολοκληρώθηκε χωρίς την επίτευξη μιας ουσιαστικής συμφωνίας. Σχεδόν 200 χώρες που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις απέτυχαν να καταλήξουν σε κοινό τόπο όσον αφορά την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα βαθύ αδιέξοδο, το οποίο υπογράμμισε τις σημαντικές διαφορές και τις ανυπέρβλητες δυσκολίες που αντιμετωπίζει η διεθνής κοινότητα στην προσπάθειά της να διαχειριστεί τις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Η Σύνοδος δεν κατάφερε να δώσει τις απαντήσεις που απαιτούνται μπροστά στην επιταχυνόμενη κλιματική αλλαγή.

Η κεντρική διαφωνία για τα ορυκτά καύσιμα

Στο επίκεντρο των διαφωνιών βρέθηκαν τα ορυκτά καύσιμα, τα οποία αποτελούν τις βασικές πηγές εκπομπών που προκαλούν την υπερθέρμανση του πλανήτη. Η συζήτηση για το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τον άνθρακα αναδείχθηκε ως το μεγαλύτερο εμπόδιο στην επίτευξη συναίνεσης.

Ορισμένες χώρες αρνήθηκαν κατηγορηματικά ακόμη και την αναφορά των ορυκτών καυσίμων στο τελικό κείμενο της συμφωνίας. Αντιθέτως, άλλες χώρες ξεκαθάρισαν ότι δεν θα μπορούσαν να αποδεχθούν μια συμφωνία που θα αγνοούσε πλήρως το ζήτημα της χρήσης τους και την ανάγκη για μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ενέργειας.

Οι θέσεις των κρατών για την απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα

Περίπου 130 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Βρετανίας και πολλών αναπτυσσόμενων κρατών, ζήτησαν ρητά να συμπεριληφθεί στην τελική συμφωνία η ανάγκη για σταδιακή απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα. Αυτή η πρόταση ωστόσο δεν βρήκε την απαιτούμενη συναίνεση.

Λόγω της άρνησης άλλων χωρών, η συγκεκριμένη αναφορά τελικά έμεινε εκτός του τελικού κειμένου. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι ήδη από την COP28, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ντουμπάι το 2023, είχε συμφωνηθεί η μετάβαση μακριά από τα ορυκτά καύσιμα. Η δέσμευση αυτή, αν και παλαιότερη, εξακολουθεί να ισχύει.

Το ζήτημα της χρηματοδότησης των φτωχότερων κρατών

Πέρα από το θέμα των εκπομπών ρύπων, ένα άλλο κεντρικό ζήτημα που απασχόλησε τη Σύνοδο ήταν η χρηματοδότηση. Για πολλές αναπτυσσόμενες και φτωχότερες χώρες, η οικονομική βοήθεια αποτελούσε το σημαντικότερο θέμα στην ατζέντα των διαπραγματεύσεων.

Οι χώρες αυτές διαμαρτυρήθηκαν έντονα για την ανεπαρκή οικονομική βοήθεια που λαμβάνουν από τις πλουσιότερες χώρες. Υπογράμμισαν ότι αντιμετωπίζουν ολοένα και μεγαλύτερες καταστροφές ως συνέπεια της κλιματικής αλλαγής και χρειάζονται άμεσα πόρους για την προσαρμογή και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων.

Οι βαθιές διαφωνίες της διεθνούς κοινότητας

Συνολικά, η COP31 ανέδειξε τις βαθιές και εδραιωμένες διαφωνίες που υπάρχουν εντός της διεθνούς κοινότητας όσον αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης. Η αδυναμία επίτευξης μιας ουσιαστικής συμφωνίας καταδεικνύει τις διαφορετικές προτεραιότητες και τα αντικρουόμενα συμφέροντα των κρατών.

Το αδιέξοδο της Συνόδου στην Αττάλεια αφήνει αναπάντητα πολλά ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των μελλοντικών προσπαθειών και την ικανότητα των χωρών να συνεργαστούν για ένα τόσο κρίσιμο παγκόσμιο ζήτημα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis