Τουλάχιστον 24 άμαχοι, ανάμεσά τους επτά παιδιά και έξι γυναίκες, έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση δυνάμεων της αντιπολίτευσης που σημειώθηκε το Σαββατοκύριακο σε περιοχή του βορειοδυτικού Νότιου Σουδάν. Οι τοπικές αρχές προειδοποιούν ότι ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω, καθώς η κατάσταση παραμένει ρευστή.

Η επίθεση έλαβε χώρα σε έναν βοσκότοπο, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι μεταξύ των νεκρών αμάχων περιλαμβάνονται και κτηνοτρόφοι. Παράλληλα, τέσσερις από τους επιτιθέμενους σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων.

Η φονική επίθεση και ο απολογισμός

Σύμφωνα με τον Ματσούι Μπεθ, ο οποίος είναι μεταβατικός επικεφαλής κομητείας στην πολιτεία Γουόραπ, ο βοσκότοπος Μπολ Μπολ Μπόμα δέχθηκε επίθεση από το βράδυ του Σαββάτου, στις 22:00, έως το μεσημέρι της Κυριακής, στις 15:00. Η επίθεση αυτή είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 24 αμάχων, στους οποίους συγκαταλέγονται επτά παιδιά και έξι γυναίκες.

Ο αρχικός απολογισμός που είχε ανακοινωθεί το πρωί της Κυριακής έκανε λόγο για 15 νεκρούς, ωστόσο ο αριθμός αυτός αυξήθηκε σε 24 αργότερα την ίδια ημέρα. Αστυνομικός της περιοχής επιβεβαίωσε τις πληροφορίες, προειδοποιώντας ότι τα θύματα ενδέχεται να είναι περισσότερα. Μια ομάδα αστυνομικών ετοιμαζόταν να μεταβεί στο σημείο για περαιτέρω διερεύνηση.

Οι δράστες και η σύνδεσή τους με τον Ρικ Μάκαρ

Ο τοπικός αξιωματούχος δήλωσε ότι την επίθεση πραγματοποίησαν ένοπλοι από τη γειτονική πολιτεία Γιούνιτι. Αυτοί οι ένοπλοι ανήκουν στο SPLA-IO, την αντιπολιτευόμενη παράταξη που είναι πιστή στον πρώην αντιπρόεδρο Ρικ Μάκαρ. Ο Ματσούι Μπεθ ανέφερε επίσης ότι οι ένοπλοι φορούσαν στολές με διακριτικά του SPLA-IO.

Ο Ρικ Μάκαρ βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό από τον Μάρτιο του 2025 και αντιμετωπίζει κατηγορίες για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Η σύνδεσή του με την παράταξη που φέρεται να διέπραξε την επίθεση προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο πολυπλοκότητας στην ήδη τεταμένη κατάσταση στην περιοχή.

Κλιμάκωση της βίας στην περιοχή

Η επίθεση αυτή σημειώθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η βία κλιμακώνεται στο Νότιο Σουδάν. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, δύο ομάδες πολιτών από διαφορετικές περιοχές της πολιτείας Γουόραπ συγκρούστηκαν σε αγορά της πόλης Μάκουατς, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 17 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 23, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Τον προηγούμενο μήνα, τουλάχιστον 72 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε βίαιες συγκρούσεις μεταξύ κοινοτήτων στα σύνορα των πολιτειών Γουόραπ και Γιούνιτι. Τα περιστατικά αυτά υπογραμμίζουν την αυξανόμενη ένταση και την ασταθή κατάσταση που επικρατεί σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Ένας φαύλος κύκλος συγκρούσεων και η ιστορία του Νότιου Σουδάν

Στην περιοχή καταγράφεται εδώ και χρόνια ένας φαύλος κύκλος φόνων και αντιποίνων. Οι επιδρομές για ζωοκλοπές και οι συγκρούσεις για τον έλεγχο εδαφών αποτελούν συχνό φαινόμενο, ενώ η ευρεία διάδοση των πυροβόλων όπλων επιδεινώνει περαιτέρω την κατάσταση, καθιστώντας τις αντιπαραθέσεις πιο φονικές.

Το Νότιο Σουδάν, το νεότερο κράτος στον κόσμο, απέκτησε την ανεξαρτησία του από το Σουδάν το 2011. Από το 2013 έως το 2018, η χώρα βυθίστηκε σε εμφύλια ένοπλη σύρραξη μεταξύ δυνάμεων που υποστήριζαν τον πρόεδρο Σάλβα Κιρ και του πρώην αντιπροέδρου Ρικ Μάκαρ. Ο απολογισμός εκείνης της σύρραξης ξεπέρασε τους 400.000 νεκρούς, αφήνοντας πίσω της ένα βαρύ ιστορικό βίας και αστάθειας.

Με πληροφορίες από: Topontiki