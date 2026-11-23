Νέα διάσταση λαμβάνει ο πόλεμος στην Ουκρανία, καθώς ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο, το οποίο δέχθηκε επίθεση την Κυριακή στο λιμάνι της Βεγγάζης στη Λιβύη, βυθίστηκε. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από χτύπημα με θαλάσσια drones, το οποίο αποδίδεται στην Ουκρανία, σηματοδοτώντας μια αξιοσημείωτη γεωγραφική επέκταση των εχθροπραξιών.

Λίγες ώρες μετά το πρώτο περιστατικό, ένα δεύτερο πλοίο που συνδέεται με τη Ρωσία δέχθηκε ανάλογο πλήγμα στην ίδια περιοχή, προκαλώντας ανησυχία για την επέκταση των συγκρούσεων στη Μεσόγειο. Ο πόλεμος, ο οποίος πλησιάζει πλέον τα πέντε χρόνια, φαίνεται να διευρύνει το πεδίο δράσης του.

Η επίθεση στη Βεγγάζη και η βύθιση του «Merkury»

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται αξιωματούχοι της κυβέρνησης της ανατολικής Λιβύης, το ρωσικό πολεμικό πλοίο, μια κορβέτα με την ονομασία «Merkury», δέχθηκε επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Το πλοίο βρισκόταν στο λιμάνι της Βεγγάζης, πραγματοποιώντας ανεφοδιασμό σε καύσιμα και προμήθειες, όταν έγινε στόχος.

Εναντίον του πολεμικού πλοίου εξαπολύθηκαν θαλάσσια drones. Τουλάχιστον τέσσερα από αυτά αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν πριν φτάσουν στον στόχο τους. Ωστόσο, δύο drones κατάφεραν να πλήξουν το σκάφος, προκαλώντας μια ισχυρή έκρηξη. Δορυφορικές εικόνες που έχουν γίνει γνωστές επιβεβαιώνουν ότι το «Merkury» βυθίστηκε μετά την επίθεση.

Δεύτερο πλήγμα σε ρωσικό πλοίο

Η δράση των θαλάσσιων drones δεν περιορίστηκε στο «Merkury». Λίγες μόνο ώρες μετά τη βύθιση της ρωσικής κορβέτας, ένα δεύτερο πλοίο, το οποίο συνδέεται με τη Ρωσία, έγινε στόχος ανάλογης επίθεσης. Το περιστατικό αυτό σημειώθηκε στα ανοιχτά της Βεγγάζης, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Το δεύτερο πλήγμα με θαλάσσιο drone σε πλοίο ρωσικών συμφερόντων στην ίδια θαλάσσια ζώνη υπογραμμίζει την κλιμάκωση των εχθροπραξιών. Η επανάληψη τέτοιων επιθέσεων στην περιοχή της Λιβύης δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με την επέκταση του πολέμου και τη σταθερότητα στη Μεσόγειο.

Γεωγραφική επέκταση του πολέμου

Η επίθεση στο λιμάνι της Βεγγάζης και η βύθιση του ρωσικού πολεμικού πλοίου «Merkury» σημειώθηκε σε μια απόσταση που ξεπερνά τα 1.600 χιλιόμετρα από τη νότια Ουκρανία. Αυτό το γεγονός σηματοδοτεί μια αξιοσημείωτη γεωγραφική επέκταση του πολέμου, ο οποίος μέχρι πρότινος είχε επικεντρωθεί κυρίως στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και στην ενδοχώρα της Ουκρανίας.

Η μετατόπιση του πεδίου των επιθέσεων σε τόσο μεγάλη απόσταση από τα κύρια μέτωπα της σύγκρουσης δείχνει μια νέα διάσταση στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ο πόλεμος, ο οποίος πλησιάζει πλέον την πενταετία, φαίνεται να διευρύνει τα όριά του, φτάνοντας σε περιοχές που θεωρούνταν πιο απομακρυσμένες από τις άμεσες συγκρούσεις.

Οι πηγές των πληροφοριών

Οι πληροφορίες σχετικά με την επίθεση και τη βύθιση του ρωσικού πολεμικού πλοίου «Merkury», καθώς και το δεύτερο πλήγμα σε πλοίο ρωσικών συμφερόντων, προέρχονται από αξιωματούχους της κυβέρνησης της ανατολικής Λιβύης. Οι εν λόγω αξιωματούχοι επικαλούνται το Associated Press, παρέχοντας λεπτομέρειες για τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στην περιοχή της Βεγγάζης.

Οι αναφορές τους περιγράφουν τη φύση της επίθεσης, τον αριθμό των drones που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και τις συνέπειες που είχε για τα ρωσικά πλοία. Οι δορυφορικές εικόνες που δείχνουν τη βύθιση του «Merkury» ενισχύουν την αξιοπιστία των πληροφοριών που δόθηκαν από τις λιβυκές αρχές.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis