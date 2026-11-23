Δεκαπέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν ή παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε νοσοκομείο της γερμανικής πρωτεύουσας, του Βερολίνου. Η φωτιά ξέσπασε σε δωμάτιο ασθενούς, στον πρώτο όροφο του κτηρίου, στην ανατολική συνοικία Λίχτενμπεργκ. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε το περιστατικό.

Το χρονικό της εκδήλωσης της φωτιάς

Το συμβάν έλαβε χώρα το βράδυ της Κυριακής, όταν μια πυρκαγιά ξέσπασε εντός των εγκαταστάσεων ενός νοσοκομείου στο Βερολίνο. Συγκεκριμένα, η εστία της φωτιάς εντοπίστηκε σε ένα δωμάτιο ασθενούς, το οποίο βρισκόταν στον πρώτο όροφο του νοσοκομειακού κτηρίου.

Η περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά είναι η ανατολική συνοικία Λίχτενμπεργκ. Παρόλο που οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά σχετικά γρήγορα, ο καπνός που αναπτύχθηκε εξαπλώθηκε σε άλλα τμήματα του κτηρίου, δημιουργώντας συνθήκες που απαιτούσαν την άμεση απομάκρυνση των ατόμων που βρίσκονταν μέσα.

Ο απολογισμός των τραυματιών

Ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που επηρεάστηκαν από την πυρκαγιά ανέρχεται σε δεκαπέντε. Αυτά τα άτομα είτε υπέστησαν τραυματισμούς είτε αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα λόγω της εισπνοής καπνού, όπως ανακοίνωσαν οι αρμόδιες αρχές.

Από τους δεκαπέντε τραυματίες, ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ένας δεύτερος βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση. Οι δύο αυτοί ασθενείς χρειάστηκε να διακομιστούν σε άλλα νοσοκομεία, όπου τέθηκαν υπό την επίβλεψη εντατικολόγων, προκειμένου να λάβουν την απαραίτητη εξειδικευμένη φροντίδα.

Οι υπόλοιποι δεκατρείς άνθρωποι υπέστησαν ελαφρύτερους τραυματισμούς, με την κύρια αιτία των προβλημάτων τους να είναι η εισπνοή καπνού. Η άμεση αντίδραση και η απομάκρυνση των ατόμων από το κτήριο συνέβαλαν στην αποφυγή περαιτέρω σοβαρών επιπλοκών για την πλειονότητα των επηρεαζόμενων.

Η επέμβαση της πυροσβεστικής και οι εκκενώσεις

Η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας ήταν άμεση και αποτελεσματική. Οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο και κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά σε σύντομο χρονικό διάστημα, περιορίζοντας την εξάπλωσή της πέραν του δωματίου όπου εκδηλώθηκε αρχικά.

Ωστόσο, παρά την ταχεία κατάσβεση, ο καπνός είχε ήδη εξαπλωθεί σε άλλα τμήματα του νοσοκομειακού κτηρίου. Αυτό κατέστησε αναγκαία την εσπευσμένη απομάκρυνση όλων των ατόμων που βρίσκονταν μέσα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους και να αποφευχθούν περαιτέρω αναπνευστικά προβλήματα.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Μετά την κατάσβεση της φωτιάς και την παροχή των πρώτων βοηθειών στους τραυματίες, οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει μια ενδελεχή έρευνα. Στόχος της έρευνας είναι η πλήρης διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Οι ειδικοί θα εξετάσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να προσδιορίσουν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο ξέσπασμα της φωτιάς στο δωμάτιο του ασθενούς. Η διαδικασία αυτή είναι κρίσιμη για την εξαγωγή συμπερασμάτων και την εφαρμογή τυχόν απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Με πληροφορίες από: Topontiki