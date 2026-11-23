Τουλάχιστον 35 μέλη της φυλής Πελ σκοτώθηκαν σε αιματηρές επιθέσεις αντιποίνων που σημειώθηκαν στην κεντροδυτική Νιγηρία. Οι επιθέσεις αυτές αποτελούν αντίδραση σε μια προηγούμενη ένοπλη επιδρομή που είχε λάβει χώρα στο χωριό Λουμάν Μπαάρε, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 11 άνθρωποι. Παραστρατιωτικές ομάδες και τοπικοί ένοπλοι έβαλαν στο στόχαστρο καταυλισμούς στις κοινότητες Ουάουα και Γκάντα Όλι, με τις εκθέσεις ασφαλείας και τις μαρτυρίες να συγκλίνουν στο ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να είναι υψηλότερος.

Η αρχική επίθεση στο Λουμάν Μπαάρε

Η αλυσίδα των βίαιων γεγονότων ξεκίνησε το Σάββατο, περίπου στις 06:00 τοπική ώρα, όταν σημειώθηκε η αρχική επίθεση στο χωριό Λουμάν Μπαάρε, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Μπόργκου. Ένοπλοι εισέβαλαν στον οικισμό την ώρα που οι κάτοικοι ετοιμάζονταν για την πρωινή τους προσευχή, προκαλώντας τον θάνατο 11 ανθρώπων.

Μεταξύ των θυμάτων της επίθεσης ήταν μικρά παιδιά, ηλικίας κάτω των πέντε ετών, καθώς και ο κοινοτάρχης του χωριού. Σύμφωνα με έκθεση ασφαλείας που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), οι δράστες δεν περιορίστηκαν στις δολοφονίες, αλλά προχώρησαν και σε εμπρησμούς κατοικιών, κλοπή ζώων και απαγωγή αρκετών κατοίκων της περιοχής. Κάτοικοι της περιοχής απέδωσαν την επίθεση σε μέλη της φυλής Πελ.

Οι αιματηρές επιθέσεις αντιποίνων

Ως απάντηση στην επίθεση στο Λουμάν Μπαάρε, ακολούθησαν αιματηρές επιθέσεις αντιποίνων. Αυτές οι ενέργειες πραγματοποιήθηκαν από παραστρατιωτικές ομάδες και τοπικούς ενόπλους, οι οποίοι έβαλαν στο στόχαστρο καταυλισμούς της φυλής Πελ. Οι επιθέσεις αυτές εκδηλώθηκαν στις γειτονικές κοινότητες Ουάουα και Γκάντα Όλι.

Η πληροφορία για τις επιθέσεις αντιποίνων επιβεβαιώθηκε από εργαζόμενο ανθρωπιστικής οργάνωσης, ο οποίος μίλησε στο AFP. Οι ομάδες που πραγματοποίησαν τα αντίποινα στόχευσαν συγκεκριμένα μέλη της φυλής Πελ, ως απάντηση στην προηγούμενη επίθεση που είχε αποδοθεί σε μέλη της ίδιας φυλής από τους κατοίκους του Λουμάν Μπαάρε.

Ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων

Στην κοινότητα Ουάουα, ο απολογισμός των θυμάτων είναι ιδιαίτερα βαρύς. Τουλάχιστον 35 μέλη της φυλής Πελ έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με νεότερη έκθεση ασφαλείας. Οι επιχειρήσεις εντοπισμού θυμάτων συνεχίζονται στην περιοχή, καθώς πτώματα εξακολουθούν να εντοπίζονται σε περιοχές με πυκνή βλάστηση, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο τελικός αριθμός μπορεί να αυξηθεί.

Μάλιστα, μέλος του κοινοτικού συμβουλίου της Ουάουα έδωσε έναν ακόμη υψηλότερο απολογισμό, κάνοντας λόγο για 38 νεκρούς. Από αυτούς, οι 37 ήταν άνδρες και μία γυναίκα. Το ίδιο μέλος ανέφερε ότι συμμετείχε στην ομαδική ταφή των θυμάτων, υπογραμμίζοντας την έκταση της τραγωδίας που έπληξε την κοινότητα.

Οι εκθέσεις ασφαλείας και οι μαρτυρίες

Οι πληροφορίες σχετικά με τα γεγονότα στην κεντροδυτική Νιγηρία προέρχονται από εκθέσεις ασφαλείας και μαρτυρίες που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP). Αυτές οι πηγές συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να είναι υπερδιπλάσιος από τον αρχικό απολογισμό των 35 νεκρών, καθώς οι επιθέσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και η αναζήτηση των θυμάτων συνεχίζεται.

Οι εκθέσεις αυτές παρέχουν μια εικόνα της κλιμακούμενης βίας στην περιοχή, όπου οι εντάσεις μεταξύ των κοινοτήτων οδηγούν σε αιματηρές συγκρούσεις. Η κατάσταση ασφαλείας παραμένει τεταμένη, με τις αρχές να προσπαθούν να διαχειριστούν την κρίση και να εντοπίσουν όλα τα θύματα των επιθέσεων.

Με πληροφορίες από: Enikos