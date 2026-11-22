Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι ενδέχεται να διατάξει στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν μετά την Πρωτοχρονιά, εάν οι δύο χώρες δεν καταλήξουν σε συμφωνία. Ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε τις συνεχιζόμενες διπλωματικές συνομιλίες με την Τεχεράνη, χαρακτηρίζοντάς τες άνευ νοήματος. Η στάση αυτή σηματοδοτεί μια περαιτέρω κλιμάκωση στην ήδη τεταμένη σχέση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Οι προειδοποιήσεις του Αμερικανού προέδρου για στρατιωτική δράση

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι τείνει να διατάξει στρατιωτικά πλήγματα εναντίον του Ιράν. Η προειδοποίηση αυτή τίθεται σε ισχύ μετά την Πρωτοχρονιά, εφόσον δεν επιτευχθεί κάποια συμφωνία μεταξύ των δύο κρατών. Ο Αμερικανός πρόεδρος εκφράζει έτσι την πρόθεσή του για άμεση δράση, αν οι διπλωματικές προσπάθειες αποβούν άκαρπες.

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει κατηγορήσει τους Ιρανούς διαπραγματευτές για κωλυσιεργία στις συνομιλίες. Υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη συνεχίζει να κλιμακώνει τις εχθροπραμίες, ιδιαίτερα μετά τη διεξαγωγή των αμερικανικών εκλογών. Αυτή η συμπεριφορά, σύμφωνα με τον ίδιο, καθιστά τις συνεχιζόμενες διπλωματικές συζητήσεις εντελώς ανούσιες και χωρίς καμία προοπτική.

Η σκληρή ρητορική για τους Ιρανούς αξιωματούχους

Σε δηλώσεις του, ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε την αυξημένη επιθετικότητα του Ιράν, σημειώνοντας ότι είναι «πιο επιθετικοί τώρα απ’ ό,τι πριν από τις εκλογές». Δεν δίστασε να χαρακτηρίσει τους Ιρανούς αξιωματούχους ως «επαγγελματίες χορευτές κλακετών», μια έκφραση που υποδηλώνει ότι οι ενέργειές τους είναι προσχηματικές και στερούνται σοβαρότητας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επέκρινε έντονα την προσέγγιση της Τεχεράνης στις διαπραγματεύσεις, δηλώνοντας πως «μιλούν συνεχώς, το μόνο που κάνουν είναι να μιλούν». Πρόσθεσε δε ότι «όλα αυτά είναι άνευ ουσίας», εκφράζοντας την πλήρη απογοήτευσή του για την πορεία των διπλωματικών επαφών και την έλλειψη πραγματικής προόδου.

Η αμερικανική πρόκληση στα Στενά του Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε ευθέως την Τεχεράνη να αμφισβητήσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβληθεί στα Στενά του Ορμούζ. Αυτή η πρόκληση αποτελεί ένα σαφές μήνυμα προς το Ιράν, υποδεικνύοντας την αποφασιστικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρήσουν την κυριαρχία τους στην περιοχή και να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε για τις σοβαρές συνέπειες που θα είχε μια τέτοια ενέργεια από την πλευρά του Ιράν. Εξέφρασε την ελπίδα να μην συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά ταυτόχρονα δήλωσε με κατηγορηματικό τρόπο ότι, αν το Ιράν επιχειρήσει να αμφισβητήσει τον αποκλεισμό, «θα καταλήξουν όλοι στον βυθό της θάλασσας, όπως και το υπόλοιπο ναυτικό τους», τονίζοντας το μέγεθος της πιθανής αντίδρασης.

Το μήνυμα του Τραμπ προς τους Ιρανούς διαδηλωτές

Στο Ιράν, παράλληλα με τις διεθνείς εντάσεις, έχουν ξεσπάσει ξανά αντικυβερνητικές διαδηλώσεις σε διάφορες πόλεις. Η αναζωπύρωση αυτών των ταραχών στο εσωτερικό της χώρας προσθέτει μια επιπλέον διάσταση στην περίπλοκη κατάσταση που επικρατεί, καθώς η κυβέρνηση της Τεχεράνης αντιμετωπίζει πιέσεις τόσο από το εξωτερικό όσο και από το εσωτερικό.

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε σχετικά με την επανεμφάνιση των διαδηλώσεων, απηύθυνε ένα άμεσο μήνυμα προς τους Ιρανούς πολίτες που συμμετέχουν σε αυτές. Τους ενθάρρυνε να «συνεχίσουν να διαδηλώνουν», εκφράζοντας έτσι την υποστήριξή του προς τις αντικυβερνητικές ενέργειες και τους πολίτες που διεκδικούν αλλαγές εντός του Ιράν.

Με πληροφορίες από: Topontiki