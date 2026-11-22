Πέντε παιδιά βρήκαν τραγικό θάνατο και άλλα δύο τραυματίστηκαν σήμερα, 22 Νοεμβρίου 2026, έπειτα από έκρηξη νάρκης στη βορειοδυτική Συρία. Το περιστατικό σημειώθηκε στο χωριό Ουμ Χουζάιμ, το οποίο βρίσκεται στην αγροτική περιφέρεια της επαρχίας Ιντλίμπ. Η νάρκη που εξερράγη είχε τοποθετηθεί στην περιοχή από την εποχή που ο Μπασάρ αλ Άσαντ ήταν στην εξουσία, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Συρίας.

Η φονική έκρηξη στην επαρχία Ιντλίμπ

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε σήμερα, με τα πέντε παιδιά να χάνουν τη ζωή τους ακαριαία και δύο ακόμη να φέρουν τραύματα από την ισχυρή έκρηξη. Το χωριό Ουμ Χουζάιμ, όπου συνέβη το περιστατικό, ανήκει στην ευρύτερη αγροτική περιοχή της Ιντλίμπ, μιας επαρχίας που έχει πληγεί ιδιαίτερα από τον εμφύλιο πόλεμο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η νάρκη είχε «τοποθετηθεί και ξεχαστεί στο σημείο» από την περίοδο που ο Μπασάρ αλ Άσαντ βρισκόταν στην ηγεσία της χώρας. Αυτό το γεγονός υπογραμμίζει τον διαρκή κίνδυνο που ελλοχεύει σε πολλές περιοχές της Συρίας, ακόμα και χρόνια μετά την τοποθέτηση των εκρηκτικών μηχανισμών.

Ο διαρκής κίνδυνος από τις νάρκες

Η Συρία αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα με νάρκες και πυρομαχικά που δεν έχουν εκραγεί, τα οποία παραμένουν διασκορπισμένα σε όλη τη χώρα. Αυτή η κατάσταση είναι άμεση συνέπεια των 13 και πλέον ετών εμφυλίου πολέμου, κατά τη διάρκεια του οποίου διάφορα στρατόπεδα τοποθέτησαν εκρηκτικούς μηχανισμούς σε στρατηγικές ή κατοικημένες περιοχές.

Τα υπολείμματα του πολέμου αποτελούν μια συνεχή απειλή για τους αμάχους, ιδίως για τα παιδιά, τα οποία συχνά δεν αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο και έρχονται σε επαφή με αυτά τα φονικά αντικείμενα. Η σημερινή τραγωδία στην Ιντλίμπ είναι ένα ακόμη παράδειγμα των καταστροφικών συνεπειών που έχουν οι νάρκες στην καθημερινότητα των κατοίκων.

Στοιχεία για τα θύματα εκρηκτικών μηχανισμών

Η Υπηρεσία για τη δράση κατά των ναρκών των Ηνωμένων Εθνών (UNMAS) έχει καταγράψει σημαντικά στοιχεία σχετικά με τον κίνδυνο των εκρηκτικών μηχανισμών στη Συρία. Μεταξύ της πτώσης του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ στα τέλη του 2024 και των αρχών Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, ένας μηχανισμός συντονισμού εθνικής εμβέλειας, υπό τη διεύθυνση της UNMAS, κατέγραψε συνολικά 1.337 περιστατικά που αφορούσαν εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Αυτά τα περιστατικά είχαν ως αποτέλεσμα 2.375 θανάτους και τραυματισμούς σε όλη τη χώρα. Από τον συνολικό αριθμό των θυμάτων, περισσότερα από 850 ήταν παιδιά, υπογραμμίζοντας την ιδιαίτερη ευπάθεια των νεαρών πληθυσμών στις περιοχές που πλήττονται από τον πόλεμο και την ανάγκη για άμεση δράση.

Η εκτίμηση της HALO Trust για τον κίνδυνο

Ο Σάιμον Τζάκσον, ο οποίος είναι επικεφαλής του προγράμματος για τη Συρία της μη κυβερνητικής οργάνωσης HALO Trust, είχε δηλώσει στο Γαλλικό Πρακτορείο τον Σεπτέμβριο ότι οι νάρκες και τα εκρηκτικά υπολείμματα πολέμου προκαλούν, κατά μέσο όρο, έναν θάνατο ή έναν τραυματισμό κάθε έξι ώρες. Αυτή η δήλωση αναδεικνύει τη συχνότητα και τη σοβαρότητα των περιστατικών που σχετίζονται με τα εκρηκτικά κατάλοιπα του πολέμου.

Η HALO Trust είναι μία από τις οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, προσπαθώντας να συμβάλει στην εκκαθάριση των ναρκών και στην ενημέρωση του πληθυσμού για τους κινδύνους. Ωστόσο, το έργο είναι τεράστιο και ο κίνδυνος παραμένει καθημερινός για εκατομμύρια ανθρώπους.

Η Συρία πρώτη παγκοσμίως σε θύματα

Η Συρία κατέγραψε πέρυσι τον μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων από νάρκες και εκρηκτικά υπολείμματα πολέμου παγκοσμίως. Συγκεκριμένα, 1.600 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ή τραυματίστηκαν μέσα σε ένα έτος, γεγονός που την καθιστά την πλέον πληγείσα χώρα από αυτό το φαινόμενο.

Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από προκαταρκτική έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα τον Ιούνιο το Παρατηρητήριο για τις νάρκες και τα πυρομαχικά διασποράς. Η έκθεση αυτή επιβεβαιώνει το μέγεθος της ανθρωπιστικής κρίσης που προκαλείται από τα εκρηκτικά κατάλοιπα του πολέμου στη Συρία και την ανάγκη για εντατικές προσπάθειες αποναρκοθέτησης και προστασίας των αμάχων.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit