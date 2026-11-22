Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας τραυματίστηκε σοβαρά το βράδυ του Σαββάτου, κατά τη διάρκεια ενός baby shower που διοργανωνόταν στην Πάρμα του Οχάιο, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα στον χώρο εκδηλώσεων «Pandora’s Magical Events Venue», περίπου 16 χιλιόμετρα νότια του Κλίβελαντ, και φέρεται να προκλήθηκε από μια ενδοοικογενειακή διαμάχη. Οι αστυνομικές αρχές ανταποκρίθηκαν άμεσα σε κλήση για πυροβολισμούς, ξεκινώντας έρευνα για τις συνθήκες του μακελειού.

Τα θύματα και οι τραυματίες

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τις αρχές, τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους από τους πυροβολισμούς, ενώ ένα ακόμα άτομο τραυματίστηκε σοβαρά. Οι αστυνομικοί επιβεβαίωσαν τον θάνατο της 17χρονης Λίζια Ίνγκλαντ και του 45χρονου Τζέισον Τάουνσεντ. Η αστυνομία διευκρίνισε ότι ο Τάουνσεντ ήταν ο πατέρας της γυναίκας για την οποία διοργανωνόταν το baby shower, η οποία ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Μεταξύ των νεκρών συγκαταλέγεται και ένας 19χρονος άνδρας, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα. Επίσης, μία 39χρονη γυναίκα δέχθηκε πυροβολισμό στο πόδι και νοσηλεύεται, χωρίς να έχουν γίνει γνωστά περισσότερα για την κατάσταση της υγείας της ή την ταυτότητά της. Οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για την πλήρη ταυτοποίηση όλων των εμπλεκομένων και των θυμάτων.

Οι ύποπτοι και οι πρώτες πληροφορίες

Σχετικά με τους εμπλεκόμενους στο τραγικό συμβάν, οι αρχές έχουν θέσει υπό κράτηση έναν 29χρονο άνδρα. Ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να είναι συγγενής της εγκυμονούσας γυναίκας. Μέχρι στιγμής, δεν του έχουν απαγγελθεί άμεσα κατηγορίες, καθώς οι ερευνητές προσπαθούν να εξακριβώσουν εάν ήταν εκείνος που επιτέθηκε ή εάν βρισκόταν σε άμυνα, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Σκοτ Τράξλερ. Η διαλεύκανση αυτού του σημείου είναι κομβικής σημασίας για την πορεία της υπόθεσης.

Ο 19χρονος που συγκαταλέγεται στους νεκρούς φέρεται, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, να ήταν ο πατέρας του αγέννητου μωρού. Αυτόπτες μάρτυρες κατέθεσαν στην αστυνομία ότι ο 19χρονος δεν ήταν καλεσμένος στο πάρτι, γεγονός που προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο στην περίπλοκη υπόθεση της ενδοοικογενειακής διαμάχης που οδήγησε στο μακελειό. Η παρουσία του στο χώρο, παρά το ότι δεν ήταν καλεσμένος, αποτελεί αντικείμενο περαιτέρω διερεύνησης.

Η έρευνα των αρχών

Οι αστυνομικές δυνάμεις, αμέσως μετά το συμβάν, προχώρησαν στην κατάσχεση και των δύο πυροβόλων όπλων που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του μακελειού. Την Κυριακή, οι ερευνητές επικεντρώθηκαν στην ενδελεχή εξέταση του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας του χώρου εκδηλώσεων, καθώς και στις λεπτομερείς καταθέσεις των μαρτύρων που ήταν παρόντες στο baby shower. Αυτές οι ενέργειες αποτελούν βασικά βήματα για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων.

Στόχος της εντατικής έρευνας είναι να διαπιστωθεί τι ακριβώς οδήγησε στη βίαιη συμπλοκή και ποιος πυροδότησε τα όπλα. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Σκοτ Τράξλερ, ανέφερε ότι ενδέχεται να απαιτηθεί βαλλιστική εξέταση προκειμένου να εξακριβωθεί από ποιο όπλο βλήθηκε το κάθε θύμα. Η διαδικασία αυτή είναι κρίσιμη για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση των ευθυνών στους εμπλεκόμενους.

Αναμονή για τις ποινικές κατηγορίες

Ο τελικός λόγος για το εάν θα απαγγελθούν ποινικές κατηγορίες στον 29χρονο άνδρα που κρατείται ανήκει στις εισαγγελικές αρχές. Η απόφαση αυτή θα ληφθεί αφού ολοκληρωθεί το σύνολο της αστυνομικής έρευνας και αξιολογηθούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία. Αυτά περιλαμβάνουν τα ευρήματα από τις βαλλιστικές εξετάσεις, τις καταθέσεις των αυτοπτών μαρτύρων και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.

Οι αρχές συνεχίζουν τις εντατικές προσπάθειες για να ρίξουν φως σε κάθε πτυχή αυτής της τραγικής ενδοοικογενειακής διαμάχης που οδήγησε σε απώλεια ανθρώπινων ζωών. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να αποκαλυφθεί η αλήθεια πίσω από τους φονικούς πυροβολισμούς στο baby shower.

Με πληροφορίες από: Topontiki