Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε για την πιθανότητα στρατιωτικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν μετά την Πρωτοχρονιά, εφόσον δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των δύο κρατών. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για την πορεία των διπλωματικών συνομιλιών, τις οποίες χαρακτήρισε άνευ ουσίας.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026, κατά τη διάρκεια αποκλειστικής συνέντευξης στο Fox News, όπου ο Τραμπ κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι καθυστερεί τις διαπραγματεύσεις, ενώ παράλληλα κλιμακώνει τις εχθροπραξίες μετά τις αμερικανικές εκλογές.

Οι προειδοποιήσεις του αμερικανού προέδρου

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ξεκάθαρα την πρόθεσή του να διατάξει στρατιωτικά πλήγματα εναντίον του Ιράν, εάν οι εν εξελίξει διαπραγματεύσεις δεν καταλήξουν σε κάποια συμφωνία. Η προειδοποίηση αυτή τοποθετείται χρονικά μετά την Πρωτοχρονιά, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη ένταση στις σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Στις δηλώσεις του, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την πορεία των διπλωματικών προσπαθειών. Κατηγόρησε την ιρανική πλευρά ότι εκμεταλλεύεται τον χρόνο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, χωρίς να επιδεικνύει ουσιαστική διάθεση για επίλυση των διαφορών.

«Επαγγελματίες στις υπεκφυγές» οι ιρανοί διαπραγματευτές

Ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για να περιγράψει τους Ιρανούς αξιωματούχους και τους διαπραγματευτές. Τους χαρακτήρισε «επαγγελματίες χορευτές κλακέτας» και «επαγγελματίες στις υπεκφυγές», υπονοώντας ότι οι κινήσεις τους είναι προσχηματικές και αποσκοπούν στην καθυστέρηση.

«Είναι πιο επιθετικοί τώρα απ’ ό,τι πριν από τις εκλογές», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Μιλάνε συνεχώς, το μόνο που κάνουν είναι να μιλάνε, αλλά όλα αυτά είναι ανοησίες». Οι δηλώσεις αυτές αντικατοπτρίζουν την πεποίθησή του ότι οι διπλωματικές συνομιλίες με την Τεχεράνη στερούνται ουσίας και δεν οδηγούν σε απτά αποτελέσματα.

Η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ και οι προβλέψεις

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έρχονται σε μια περίοδο που οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών. Αυτή η κατάσταση εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης σύγκρουσης που εξελίσσεται στα Στενά του Ορμούζ, μια περιοχή ζωτικής σημασίας για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και το εμπόριο πετρελαίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προέβλεψε ότι οι ανταποδοτικές επιθέσεις μεταξύ των αμερικανικών και των ιρανικών δυνάμεων θα συνεχιστούν. Εμφανίστηκε επίσης προκλητικός απέναντι στο ενδεχόμενο η Τεχεράνη να επιχειρήσει τη διάσπαση του ναυτικού αποκλεισμού.

«Ελπίζω να το κάνουν, θα καταλήξουν όλοι στον πάτο της θάλασσας, όπως και το υπόλοιπο ναυτικό τους», είπε χαρακτηριστικά, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα προς την ιρανική πλευρά σχετικά με τις συνέπειες μιας τέτοιας ενέργειας.

Μήνυμα του Τραμπ στους διαδηλωτές του Ιράν

Παράλληλα με τις προειδοποιήσεις προς την ιρανική ηγεσία, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στις εσωτερικές εξελίξεις στο Ιράν. Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις έχουν ξαναφουντώσει σε αρκετές ιρανικές πόλεις, δημιουργώντας ένα επιπλέον πεδίο έντασης για το καθεστώς της Τεχεράνης.

Όταν ρωτήθηκε για τις νέες αναταραχές στο εσωτερικό της χώρας, ο Αμερικανός πρόεδρος έστειλε ένα άμεσο μήνυμα στους διαδηλωτές. «Συνεχίστε τις διαδηλώσεις», δήλωσε, εκφράζοντας έτσι την υποστήριξή του προς τις κινητοποιήσεις του ιρανικού λαού.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis