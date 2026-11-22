Φωτιά και εκρήξεις σημειώθηκαν σε ρωσικό πολεμικό πλοίο, το οποίο είχε αγκυροβολήσει στο λιμάνι της ναυτικής βάσης της Βεγγάζης, έπειτα από μια επίθεση με drones. Πίσω από το πλήγμα φέρεται να βρίσκεται η Ουκρανία, σύμφωνα με πληροφορίες και αναφορές, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στο σκάφος και τραυματισμούς. Το συμβάν προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και οδήγησε σε προειδοποιήσεις από τις δύο αντίπαλες διοικήσεις της Λιβύης.

Το πλήγμα στη ρωσική κορβέτα «Merkury»

Συγκεκριμένα, η ρωσική κορβέτα «Merkury» δέχθηκε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά και να σημειωθούν εκρήξεις. Το περιστατικό έλαβε χώρα στο λιμάνι της ναυτικής βάσης της Βεγγάζης, στην ανατολική Λιβύη. Από την επίθεση προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στο πολεμικό πλοίο.

Παράλληλα, η πυρκαγιά επεκτάθηκε και στις εγκαταστάσεις της ναυτικής βάσης της Βεγγάζης. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για τραυματισμούς που σχετίζονται με το συμβάν. Η έκταση των ζημιών στο πλοίο κρίνεται σημαντική.

Υποψίες για ουκρανική εμπλοκή στην επίθεση

Αν και δεν υπήρξε άμεση ανάληψη ευθύνης για το πλήγμα, πηγές και αναφορές συνδέουν την επίθεση με την ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας SBU. Δημοσιογράφος του Axios ανέφερε ότι η SBU πραγματοποίησε την επίθεση μεγάλου βεληνεκούς εναντίον του ρωσικού πολεμικού πλοίου στη Λιβύη, επικαλούμενος πηγή με γνώση του θέματος.

Δύο Λίβυοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι, οι οποίοι επικαλέστηκαν τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής έρευνας για την επίθεση, ανέφεραν ότι αρκετά ουκρανικά θαλάσσια μη επανδρωμένα αεροσκάφη εκτοξεύθηκαν εναντίον του πλοίου. Οι ίδιοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τα drones εκτοξεύθηκαν από μια βάση που διαχειρίζονται οι ουκρανικές δυνάμεις στη δυτική Λιβύη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τουλάχιστον τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν πριν φτάσουν στον στόχο τους. Ωστόσο, δύο από αυτά κατάφεραν να χτυπήσουν το ρωσικό πολεμικό πλοίο, προκαλώντας τις αναφερθείσες ζημιές και την πυρκαγιά. Οι αξιωματούχοι αυτοί, που συνδέονται με τον αυτοαποκαλούμενο Εθνικό Στρατό της Λιβύης, ο οποίος ελέγχει την ανατολική και νότια Λιβύη, μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς δεν τους επιτρεπόταν να συνομιλήσουν με δημοσιογράφους.

Οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης της ανατολικής Λιβύης

Η Κυβέρνηση Εθνικής Σταθερότητας (GNS), η οποία εδρεύει στην ανατολική Λιβύη, προέβη σε ανακοίνωση την Κυριακή 22 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας προκαταρκτικής έρευνας, μια επίθεση με drone προκάλεσε την έκρηξη στη ναυτική βάση της Βεγγάζης.

Η GNS διευκρίνισε ότι το ρωσικό πλοίο είχε αγκυροβολήσει στο λιμάνι της Βεγγάζης με σκοπό τον ανεφοδιασμό του σε καύσιμα και προμήθειες. Η στάση αυτή πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της επιστροφής του πλοίου στη Ρωσία, στο πλαίσιο των συμφωνιών ναυτικής συνεργασίας που έχουν συναφθεί μεταξύ των δύο χωρών.

Η κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης προσέθεσε πως το περιστατικό βρίσκεται υπό έρευνα. Οι Αρχές της Λιβύης συνεργάζονται στενά με τους Ρώσους ομολόγους τους, προκειμένου να προσδιορίσουν την προέλευση της επίθεσης και να εντοπίσουν τους υπεύθυνους για αυτήν.

Η θέση της Λιβύης για την επίθεση

Στην ανακοίνωσή της, η κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης γνωστοποίησε ότι η χώρα δεν εμπλέκεται στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Επίσης, υπογράμμισε ότι η Λιβύη δεν συμμετέχει σε οποιαδήποτε άλλη σύγκρουση εκτός των συνόρων της.

Η GNS τόνισε ότι οι εγκαταστάσεις του λιμανιού και της ναυτικής βάσης είναι ασφαλείς. Η δήλωση αυτή αποσκοπεί στην αποσαφήνιση της θέσης της Λιβύης έναντι των διεθνών συγκρούσεων, διαχωρίζοντας τη θέση της από την επίθεση που έλαβε χώρα.

Με πληροφορίες από: Enikos