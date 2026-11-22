Η Μελάνια Τραμπ, πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, προειδοποίησε τον 20χρονο γιο της, Μπάρον Τραμπ, σχετικά με τις γυναίκες και τα ερωτικά ραντεβού. Τον συμβούλεψε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, τονίζοντας ότι «ο κόσμος εκεί έξω είναι επικίνδυνος». Οι αποκαλύψεις αυτές έγιναν στο πλαίσιο του νέου της ντοκιμαντέρ, «MELANIA, The Series».

Οι ανησυχίες της μητέρας για τον γιο της

Η 56χρονη Μελάνια Τραμπ εξέφρασε τις ανησυχίες της για την ερωτική ζωή του Μπάρον, ο οποίος είναι ο νεότερος γιος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Του είπε να είναι «προσεκτικός» στις προσωπικές του σχέσεις, υπογραμμίζοντας τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσει.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της, «όποτε θέλει να έχει τη συμβουλή ή τη γνώμη μου, είμαι εδώ γι’ αυτόν». Ωστόσο, πρόσθεσε ότι, δεδομένης της ιδιότητάς του ως γιος του προέδρου, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στα ραντεβού του.

Η πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «MELANIA, The Series»

Οι συμβουλές αυτές αποκαλύφθηκαν στο πρώτο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ «MELANIA, The Series», παραγωγής των Amazon MGM Studios. Η πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2026, στο Lincoln Center της Νέας Υόρκης.

Η σειρά είναι πλέον διαθέσιμη για το κοινό στο Prime Video από την Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου. Η παραγωγή του ντοκιμαντέρ, αξίας 75 εκατομμυρίων δολαρίων, παρακολουθεί την πρώτη κυρία κατά την επιστροφή της στον Λευκό Οίκο, εστιάζοντας στην προσπάθειά της να εξισορροπήσει την ιδιωτική της ζωή με τις δημόσιες ευθύνες της.

Ο διάλογος με τον σκηνοθέτη Μπρετ Ράτνερ

Αφορμή για τις δηλώσεις της Μελάνια Τραμπ στάθηκε μια ερώτηση του σκηνοθέτη του ντοκιμαντέρ, Μπρετ Ράτνερ. Ο Ράτνερ ανέφερε στην πρώην Πρώτη Κυρία ότι «αυτό που ακούω από τις κόρες των φίλων μου είναι ότι είναι ερωτευμένες με τον Μπάρον» και ότι «θέλουν να πάνε στο NYU απλώς για να μπορούν να είναι κοντά στον Μπάρον».

Ο σκηνοθέτης, ο οποίος επέστρεψε στο Χόλιγουντ μέσω των συνεργασιών του με τη Μελάνια μετά από κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση το 2017, ρώτησε τη Μελάνια ποια είναι η συμβουλή της στον γιο της σχετικά με αυτό. Η απάντησή της ήταν ξεκάθαρη: «Πάντα λέω, ξέρεις, ο κόσμος είναι επικίνδυνος εκεί έξω και να είσαι προσεκτικός».

Η ανοιχτή επικοινωνία και η προτεραιότητα της μητέρας

Η Μελάνια Τραμπ υπογράμμισε τη στενή σχέση που διατηρεί με τον γιο της, δηλώνοντας ότι έχουν «πολύ ανοιχτή επικοινωνία όσον αφορά τη ζωή». Διευκρίνισε ότι θα είναι πάντα δίπλα του, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει.

«Θα είμαι πάντα εκεί γι’ αυτόν», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Είμαι και θα είμαι πάντα. Και ξέρει ότι είναι η προτεραιότητά μου και θα είναι πάντα η προτεραιότητά μου», πρόσθεσε η Μελάνια Τραμπ, τονίζοντας την αφοσίωσή της στον Μπάρον.

Η δημόσια παρουσία και οι πολιτικές συμβουλές του Μπάρον

Ο Μπάρον Τραμπ έχει διατηρήσει ένα σχετικά χαμηλό προφίλ σε σύγκριση με τους μεγαλύτερους ετεροθαλείς αδελφούς του, Ντον Τζούνιορ και Έρικ Τραμπ. Ωστόσο, δεν έχει μείνει μακριά από τη δημόσια ζωή, καθώς έχει βοηθήσει στις πολιτικές εκστρατείες του πατέρα του.

Παράλληλα με τις σπουδές του στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Stern του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, ο Μπάρον έχει ιδρύσει και τις δικές του επιχειρήσεις. Η Μελάνια αποκάλυψε ότι «του αρέσει η πολιτική» και ότι έδωσε στον πατέρα του «απίστευτες συμβουλές» για τις εκλογές του 2024. Τον καθοδήγησε για το πώς να συνδεθεί με τους νέους ψηφοφόρους, τη γενιά του, προτείνοντας podcasts και streamers, κάτι που, όπως ανέφερε, του «χάρισε εκατομμύρια και εκατομμύρια ψήφου».

Περιστατικά ιδιωτικότητας στον Πύργο Τραμπ

Παρόλο που η προσωπική ζωή του Μπάρον Τραμπ παραμένει σε μεγάλο βαθμό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, υπήρξαν αναφορές για περιστατικά που αφορούν την ιδιωτικότητά του. Τον Σεπτέμβριο του 2025, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ο Μπάρον υποδέχθηκε μια νεαρή γυναίκα στον Πύργο Τραμπ, στο Μανχάταν.

Το περιστατικό αυτό έλαβε χώρα υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Σύμφωνα με τις τότε πληροφορίες, ένας ολόκληρος όροφος του ουρανοξύστη είχε αποκλειστεί, προκειμένου να διασφαλιστεί πλήρως η ιδιωτικότητα του ζευγαριού κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis