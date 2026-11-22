Ο γερμανικός στρατός ξεκίνησε τις πρώτες τακτικές δοκιμές drones καμικάζι στη Λιθουανία την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στις στρατιωτικές του προετοιμασίες. Οι δοκιμές αυτές διεξάγονται στο πλαίσιο των μεγαλύτερων στρατιωτικών ασκήσεων που έχει οργανώσει η Γερμανία μέχρι σήμερα. Παράλληλα, ο στρατός δοκιμάζει ένα προηγμένο σύστημα αναγνώρισης στόχων που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της μόνιμης παρουσίας της Bundeswehr στην ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ.

Οι πρώτες δοκιμές drones καμικάζι

Οι δοκιμές των μη επανδρωμένων αεροσκαφών πραγματοποιήθηκαν στο πεδίο εκπαίδευσης Rudninkai, μια στρατηγικής σημασίας περιοχή κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία. Τις εξελίξεις παρακολούθησε ο επικεφαλής των Γερμανικών Ξηρών Δυνάμεων, στρατηγός Christian Freuding. Τα drones που χρησιμοποιήθηκαν στις δοκιμές αποτελούν προϊόντα των γερμανικών εταιρειών Helsing και Stark, αναδεικνύοντας την εγχώρια τεχνολογική ανάπτυξη στον τομέα.

Αυτά τα drones, γνωστά και ως «πυρομαχικά που αιωρούνται» ή «drones καμικάζι», έχουν την ικανότητα να αιωρούνται πάνω από μια συγκεκριμένη περιοχή, αναζητώντας ενεργά έναν στόχο. Μόλις εντοπίσουν τον στόχο, μπορούν να συντριβούν πάνω του, προκαλώντας έκρηξη κατά την πρόσκρουση. Οι συσκευές που δοκιμάστηκαν ήταν εξοπλισμένες με αδρανή γομώματα και έπληξαν με ακρίβεια άρματα μάχης που είχαν χρησιμοποιηθεί ως στατικοί στόχοι. Η έγκριση για την αγορά αυτών των πυρομαχικών από τη Γερμανία δόθηκε μόλις το 2025, μετά από μια περίοδο ετών διαμάχης και συζητήσεων σχετικά με την επιχειρησιακή τους χρήση και τις ηθικές προεκτάσεις.

Η τεχνητή νοημοσύνη στην αναγνώριση στόχων

Λίγες ημέρες πριν από τις δοκιμές των drones, ο γερμανικός στρατός είχε ήδη πραγματοποιήσει δοκιμές του συστήματος Clarity. Το σύστημα αυτό, επίσης ανάπτυγμα της εταιρείας Helsing, αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για την επεξεργασία και ανάλυση μεγάλου όγκου πληροφοριών σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται από ποικίλες πηγές, όπως δορυφόρους, άλλα drones και διάφορους αισθητήρες που είναι ενσωματωμένοι στο πεδίο.

Το λογισμικό Clarity είναι σχεδιασμένο να εντοπίζει με αποτελεσματικότητα πιθανούς στόχους και να προτείνει συγκεκριμένες ενέργειες, βασιζόμενο στην προσεκτική ανάλυση των συγκεντρωμένων δεδομένων. Ο στρατηγός Φρόιντινγκ υπογράμμισε τη ζωτική σημασία τόσο των drones καμικάζι όσο και των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, δηλώνοντας ότι είναι απολύτως απαραίτητες για τις απαιτήσεις του σύγχρονου πολέμου και την αντιμετώπιση των μελλοντικών απειλών.

Η άσκηση «Freedom Shield» και η ενίσχυση του ΝΑΤΟ

Οι εκτεταμένες δοκιμές των drones εντάσσονται στο πλαίσιο της άσκησης «Freedom Shield», η οποία έχει χαρακτηριστεί ως η μεγαλύτερη γερμανική στρατιωτική εφαρμογή που έχει οργανωθεί στη Λιθουανία μέχρι σήμερα. Αυτή η άσκηση αποτελεί ένα κομβικό σημείο για τη Γερμανία, καθώς επιδιώκει όχι μόνο την ενίσχυση των δικών της αμυντικών ικανοτήτων, αλλά και την εμπέδωση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η Γερμανία προετοιμάζεται για την μόνιμη ανάπτυξη μιας τεθωρακισμένης ταξιαρχίας στη Λιθουανία. Αυτή η κίνηση συνιστά ένα ιστορικό γεγονός, καθώς είναι η πρώτη φορά που η Γερμανία αναπτύσσει μόνιμα μια τέτοια στρατιωτική μονάδα εκτός των εθνικών της συνόρων. Η ανάπτυξη αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας για την ενίσχυση της ανατολικής πλευρά του ΝΑΤΟ, απαντώντας στις σύγχρονες γεωπολιτικές προκλήσεις.

Στρατηγικές κινήσεις και ο ρόλος του στρατηγού Φρόιντινγκ

Πέρα από τις δοκιμές drones, οι ασκήσεις «Freedom Shield 26-2» περιλαμβάνουν και διασυνοριακές εκπαιδεύσεις. Γερμανικές και νορβηγικές δυνάμεις συμμετέχουν σε ασκήσεις μετακίνησης βαρέος στρατιωτικού εξοπλισμού διαμέσου των ποταμών της Λιθουανίας. Ειδικότερα, εκπαιδεύονται στη διέλευση του ποταμού Νέμουνας, με στόχο να διασφαλίσουν την ικανότητα ταχείας κίνησης και διεξαγωγής επιχειρήσεων μάχης όποτε απαιτηθεί.

Ο στρατηγός Christian Freuding, ο οποίος διαδραματίζει κεντρικό ρόλο σε αυτές τις εξελίξεις, είχε προηγουμένως συντονίσει τις παραδόσεις γερμανικών όπλων στην Ουκρανία, αποκτώντας σημαντική εμπειρία σε θέματα στρατιωτικής υποστήριξης. Τον Φεβρουάριο, αναμένεται να αναλάβει τα καθήκοντα του επικεφαλής της γερμανικής άμυνας, σε μια περίοδο όπου το Βερολίνο έχει επιταχύνει σημαντικά τις αμυντικές του επενδύσεις. Η επιτάχυνση αυτή έρχεται ως άμεση απάντηση στο ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, αναδιαμορφώνοντας τις στρατιωτικές προτεραιότητες και δυνατότητες της χώρας.

Με πληροφορίες από: Newsit