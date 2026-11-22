Σπάνια αντικείμενα που ανήκαν σε επιβάτες του «Τιτανικού» βγήκαν σε δημοπρασία, καταγράφοντας τιμές ρεκόρ. Το συνολικό ποσό των πωλήσεων από τα πάνω από 100 αντικείμενα του μοιραίου πλοίου ξεπέρασε κατά πολύ το ένα εκατομμύριο λίρες, σύμφωνα με τον δημοπράτη Άντριου Άλντριτζ. Την υψηλότερη τιμή έπιασε ένα ρολόι τσέπης, το οποίο πουλήθηκε για 250.000 λίρες.

Το ρολόι τσέπης της Μέρι Μάνγκαν

Το ρολόι τσέπης που έπιασε την υψηλότερη τιμή ανήκε στη Μέρι Μάνγκαν, επιβάτιδα τρίτης θέσης του «Τιτανικού». Πρόκειται για ένα χρυσό ρολόι που βρέθηκε πάνω στη σορό της 32χρονης Ιρλανδής επιβάτιδας. Μετά την ανάσυρση, το ρολόι επιστράφηκε στην οικογένειά της, μαζί με τα υπόλοιπα προσωπικά της αντικείμενα.

Η Μέρι Μάνγκαν είχε μετακομίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες και είχε επιστρέψει στην Ιρλανδία στις αρχές του 1912 για να επισκεφθεί την οικογένειά της. Το ρολόι εκτέθηκε πρόσφατα για μερικές εβδομάδες στο «Titanic Belfast», ως μέρος της Συλλογής Μάνγκαν. Ο δημοπράτης Άντριου Άλντριτζ δήλωσε ότι το συγκεκριμένο ρολόι έσπασε το ρεκόρ για αντικείμενο επιβάτη τρίτης θέσης.

Άλλα αντικείμενα με ιστορική αξία

Δεύτερο σε τιμή στη δημοπρασία ήταν ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι, το οποίο φορούσε η διάσημη επιβάτιδα Λέιντι Νταφ Γκόρντον και πουλήθηκε για 150.000 λίρες. Το δαχτυλίδι αυτό έπιασε την υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί ποτέ για κόσμημα από τον Τιτανικό. Επίσης, για 80.000 λίρες πουλήθηκε μια αναλυτική επιστολή, η οποία έφερε σημάδια από νερό και βρέθηκε πάνω στη σορό αυτού που την έγραψε, του επιβάτη πρώτης θέσης Ραμόν Αρταγαβεϊτία Γκόμεζ.

Η επιστολή αυτή γράφτηκε στα ισπανικά, πάνω σε επίσημο επιστολόχαρτο του «Τιτανικού». Περιέγραφε το υπερωκεάνιο με λεπτομέρειες, από τα χρώματα της βαφής του μέχρι τη θερμοκρασία και τον αριθμό των επιβατών στο εστιατόριο. Ανάμεσα στα πάνω από 100 αντικείμενα που πουλήθηκαν, ήταν ένα ασφαλιστικό έγγραφο για 27.000 λίρες και ένα σπάνιο εισιτήριο για 45.500 λίρες.

Επιπλέον, πουλήθηκε για 32.000 λίρες μια ταχυδρομική κάρτα που είχε γράψει ο Τζακ Φίλιπς. Ο Τζακ Φίλιπς ήταν ο ανώτερος χειριστής ασυρμάτου του πλοίου και χάθηκε στο ναυάγιο, αφού έμεινε στη θέση του στέλνοντας σήματα κινδύνου και βοηθώντας στον συντονισμό της διάσωσης καθώς το πλοίο βυθιζόταν, επιδεικνύοντας ηρωικές πράξεις.

Η «επική» πώληση και το ενδιαφέρον του κόσμου

Ο Άντριου Άλντριτζ, δημοπράτης του οίκου «Henry Aldridge and Son» στο Ντέβιζες του Γουίλτσαϊρ, χαρακτήρισε την πώληση «επική». Όπως δήλωσε, το γεγονός αυτό δείχνει ότι η τραγική ιστορία του «Τιτανικού» εξακολουθεί να ενδιαφέρει όλο τον κόσμο.

Ο κ. Άλντριτζ υπογράμμισε ότι το συνολικό ποσό των πωλήσεων ξεπέρασε κατά πολύ το ένα εκατομμύριο λίρες, με τα αντικείμενα από τον Τιτανικό να αποτελούν ένα μεγάλο μέρος αυτού του ποσού. Οι τιμές ρεκόρ που επιτεύχθηκαν για τα συγκεκριμένα αντικείμενα αναδεικνύουν το διαρκές ενδιαφέρον για την ιστορία του υπερωκεάνιου.

Η τραγική ιστορία του υπερωκεάνιου

Ο «Τιτανικός» ξεκίνησε το παρθενικό του ταξίδι στις 10 Απριλίου 1912. Λίγες ημέρες αργότερα, βυθίστηκε τα ξημερώματα της 15ης Απριλίου, μετά από πρόσκρουση σε παγόβουνο. Από το ναυάγιο χάθηκαν περίπου 1.500 άνθρωποι, σε μία από τις μεγαλύτερες ναυτικές τραγωδίες της ιστορίας.

Η ιστορία του πλοίου και των επιβατών του συνεχίζει να συγκινεί και να απασχολεί το κοινό παγκοσμίως, όπως αποδεικνύεται και από την υψηλή ζήτηση για τα προσωπικά αντικείμενα που διασώθηκαν από το ναυάγιο.

Με πληροφορίες από: Newsit