Αναζωπύρωση της έντασης στη Δυτική Όχθη: Έρευνα για εμπρησμούς και βανδαλισμούς σε τέσσερα χωριά

Οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν την Κυριακή (22/11) την έναρξη έρευνας για περιστατικά εμπρησμών οχημάτων, βανδαλισμών και επιθέσεων σε παλαιστινιακές περιουσίες. Τα επεισόδια έλαβαν χώρα σε τέσσερα χωριά της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Κάτοικοι των περιοχών και τοπικοί ακτιβιστές καταγγέλλουν ότι πίσω από αυτές τις ενέργειες βρίσκονται Ισραηλινοί έποικοι.

Οι επιθέσεις σε τέσσερα χωριά της Δυτικής Όχθης

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ισραηλινού στρατού, στρατιώτες και αστυνομικοί αναπτύχθηκαν άμεσα στα χωριά Ντέιρ ας Σουντάν, Ντέιρ Αμπού Μασάλ, Καφρ Μάλικ και Αλ Τουουάνι. Η ανάπτυξη των δυνάμεων έγινε έπειτα από αναφορές και εικόνες που έδειχναν οχήματα να έχουν παραδοθεί στις φλόγες, καθώς και συνθήματα γραμμένα σε τοίχους κατοικιών.

Οι επιθέσεις αυτές, οι οποίες περιλάμβαναν εμπρησμούς και βανδαλισμούς, προκάλεσαν σημαντικές ζημιές σε παλαιστινιακές περιουσίες. Οι ισραηλινές αρχές έχουν ξεκινήσει ενδελεχή έρευνα για να διαπιστώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβησαν τα περιστατικά και να εντοπίσουν τους υπεύθυνους.

Μαρτυρίες κατοίκων για τις στιγμές πανικού

Ο Τζιχάντ αλ Κακ, ακτιβιστής από το χωριό Καφρ Μάλικ, το οποίο βρίσκεται στην επαρχία της Ραμάλα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι έποικοι επιτέθηκαν στη βόρεια περιοχή, στα περίχωρα του χωριού, γύρω στις δύο το πρωί.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως οι δράστες πυρπόλησαν περίπου οκτώ οχήματα και έγραψαν ρατσιστικά συνθήματα στους τοίχους των σπιτιών. Ανάλογη ήταν και η μαρτυρία του Μουντασίρ αλ Μάλικ, κατοίκου της περιοχής, ο οποίος περιέγραψε στο Associated Press τις στιγμές πανικού που βίωσαν οι κάτοικοι.

«Ξυπνήσαμε στις 2:30 τη νύχτα από τον ήχο εκρήξεων», δήλωσε ο κ. αλ Μάλικ, προσθέτοντας: «Ήταν αυτά τα αυτοκίνητα, επτά αυτοκίνητα από εδώ μέχρι εκεί, που είχαν πάρει φωτιά». Οι μαρτυρίες αυτές σκιαγραφούν μια εικόνα αιφνιδιασμού και καταστροφής που βίωσαν οι κοινότητες.

Συνθήματα με βιβλικές αναφορές στους τοίχους

Εικόνες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν αυτοκίνητα να καίγονται, ενώ παράλληλα αποκαλύπτουν και τα συνθήματα που γράφτηκαν στους τοίχους των κατοικιών. Ένα από αυτά τα συνθήματα αναγράφεται: «Με αίμα και φωτιά έπεσε η Ιουδαία, με αίμα και φωτιά η Ιουδαία θα αναστηθεί».

Η συγκεκριμένη φράση χρησιμοποιεί τη βιβλική ονομασία για την περιοχή της Δυτικής Όχθης, υποδεικνύοντας μια συγκεκριμένη ιδεολογική χροιά πίσω από τις ενέργειες των δραστών. Τα συνθήματα αυτά, σε συνδυασμό με τους εμπρησμούς, έχουν προκαλέσει ανησυχία και καταδίκη.

Καταδίκη από τον ισραηλινό στρατό και έρευνα της αστυνομίας

Ο ισραηλινός στρατός, αντιδρώντας στα περιστατικά, ανακοίνωσε ότι «καταδικάζει απερίφραστα» τις ενέργειες αυτές. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την επίσημη θέση των αρχών απέναντι στις πράξεις βίας και βανδαλισμού που σημειώθηκαν.

Παράλληλα, η ισραηλινή αστυνομία επιβεβαίωσε ότι έχει ξεκινήσει επισήμως έρευνα με στόχο τον εντοπισμό των δραστών. Οι αρχές εργάζονται για τη συλλογή στοιχείων και μαρτυριών, προκειμένου να οδηγήσουν τους υπεύθυνους ενώπιον της δικαιοσύνης και να αποκατασταθεί η τάξη στις πληγείσες περιοχές.

Με πληροφορίες από: Topontiki