Σε αδιέξοδο κατέληξε την Κυριακή 22 Νοεμβρίου η Σύνοδος του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP31), η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αττάλεια της Τουρκίας. Οι συμμετέχουσες χώρες δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε κοινή συμφωνία για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα κράτη να απορρίπτουν το τελικό σχέδιο.

Το αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων

Οι διαπραγματεύσεις της COP31 παρατάθηκαν για δύο ημέρες πέραν του αρχικού προγραμματισμού, σε μια προσπάθεια να γεφυρωθούν οι σημαντικές διαφωνίες μεταξύ των κρατών. Ωστόσο, οι προσπάθειες αυτές δεν απέδωσαν, οδηγώντας στην αποτυχία επίτευξης συναίνεσης.

Το βασικό σημείο τριβής αφορούσε την απουσία ουσιαστικών δεσμεύσεων για την απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα, ένα ζήτημα που αναδείχθηκε ως καθοριστικό για την απόρριψη του τελικού σχεδίου συμφωνίας από μεγάλο μέρος των συμμετεχόντων.

Η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην αποτυχία των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας τη βαθιά της απογοήτευση για το περιεχόμενο του τελικού σχεδίου. Ο υπουργός Κλίματος της Ιρλανδίας, Ντάρα Ο’Μπράιεν, ο οποίος εκπροσωπούσε την ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία, υποστήριξε ότι οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν δεν ανταποκρίνονταν στη σοβαρότητα της κλιματικής κρίσης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ο’Μπράιεν τόνισε ότι το σχέδιο απέφευγε να αναφερθεί ρητά στην ανάγκη περιορισμού των ορυκτών καυσίμων. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα αποδεχτεί μια σύνοδο που προωθεί το πράσινο ξέπλυμα των ορυκτών καυσίμων», προσθέτοντας ότι το τελικό κείμενο υπολειπόταν σημαντικά των ενεργειών που απαιτούνται για την αποτροπή επικίνδυνων επιπέδων υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Οι διαφωνίες για τα ορυκτά καύσιμα

Οι διαφωνίες κατά τη διάρκεια της συνόδου επικεντρώθηκαν στην αντίθεση μεταξύ των κρατών που ζητούσαν αυστηρότερες δεσμεύσεις για το κλίμα και εκείνων που αντιτίθενται στον περιορισμό της χρήσης πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα. Αυτή η θεμελιώδης διαφορά οδήγησε στην αδυναμία επίτευξης μιας κοινά αποδεκτής συμφωνίας.

Εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το σχέδιο συμφωνίας απορρίφθηκε και από τον Παναμά. Παράλληλα, η Νορβηγία και άλλες χώρες διατύπωσαν έντονες αντιρρήσεις, θεωρώντας ότι η προτεινόμενη συμφωνία αποτελούσε οπισθοδρόμηση σε σχέση με προηγούμενες διεθνείς δεσμεύσεις για την προστασία του κλίματος.

Η δήλωση του προέδρου της COP31

Ο πρόεδρος της COP31, Μουράτ Κουρούμ, επιβεβαίωσε κατά την καταληκτική συνεδρίαση ότι το τελικό σχέδιο συμφωνίας δεν εγκρίθηκε. Αναγνώρισε την αποτυχία των προσπαθειών επίτευξης συναίνεσης μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών.

Στη δήλωσή του, ο κ. Κουρούμ ανέφερε: «Είναι σαφές ότι υπάρχουν μέρη σε αυτή την αίθουσα που αντιτίθενται στο κείμενο. Αναγνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει συναίνεση επί του εγγράφου. Επομένως, οι αποφάσεις αυτές δεν εγκρίθηκαν».

Το μέλλον των κλιματικών συνομιλιών

Μετά την αποτυχία της συνόδου στην Αττάλεια, ανοίγει το ενδεχόμενο αναστολής των συνομιλιών για το κλίμα. Οι επόμενες προγραμματισμένες συναντήσεις αναμένεται να διεξαχθούν στην Αιθιοπία, όπου θα επιχειρηθεί εκ νέου η επίτευξη μιας κοινής συμφωνίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Με πληροφορίες από: Enikos