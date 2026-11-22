Σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο έχουν φτάσει οι διαπραγματεύσεις στην COP31, καθώς η πιθανότητα να ολοκληρωθεί η διάσκεψη χωρίς την επίτευξη συμφωνίας είναι πλέον πολύ μεγάλη. Οι σχεδόν 200 αντιπροσωπείες δυσκολεύονται να καταλήξουν σε συναίνεση, με την προεδρία της διάσκεψης να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε την έντονη απογοήτευσή της για την πορεία των συζητήσεων, τονίζοντας ότι οι πιθανότητες για μια παγκόσμια συμφωνία μειώνονται συνεχώς.

Οι διαπραγματεύσεις σε κρίσιμο στάδιο

Η Αυστραλία και η Τουρκία, οι οποίες έχουν αναλάβει από κοινού την προεδρία της COP31, δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν την απαιτούμενη συναίνεση μεταξύ των σχεδόν 200 αντιπροσωπειών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα οριακή, καθώς η επίτευξη ενός κοινού τόπου φαίνεται να απομακρύνεται.

Την Κυριακή, 22 Νοεμβρίου, ο υπουργός Κλίματος και Ενέργειας της Ιρλανδίας, Ντάρα Ο’ Μπράιεν, ο οποίος ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «οι πιθανότητες να εξασφαλίσει ο κόσμος μια συμφωνία μειώνονται ώρα με την ώρα». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει οι συζητήσεις.

Η απογοήτευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο Ιρλανδός υπουργός μετέφερε την έντονη απογοήτευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το περιεχόμενο του προτεινόμενου σχεδίου συμφωνίας. Όπως τόνισε, το σχέδιο «στερείται της φιλοδοξίας που απαιτείται για την αντιμετώπιση αυτής της κλιματικής κρίσης».

Η ΕΕ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της, δηλώνοντας πως είναι «πολύ απογοητευμένη από αυτό» το κείμενο. Η έλλειψη φιλοδοξίας στο προτεινόμενο σχέδιο αποτελεί βασικό λόγο ανησυχίας για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες επιδιώκουν πιο δεσμευτικές αποφάσεις για την κλιματική αλλαγή.

Το νέο σχέδιο απόφασης και τα σημεία διαφωνίας

Το νέο σχέδιο απόφασης παρουσιάστηκε την Κυριακή, δύο ημέρες μετά την αρχικά προγραμματισμένη ολοκλήρωση της διάσκεψης. Ωστόσο, η έγκριση των συμμετεχόντων δεν έχει ακόμη εξασφαλιστεί, γεγονός που επιβεβαιώνει τις δυσκολίες στην επίτευξη συναίνεσης.

Το μεγαλύτερο σημείο διαφωνίας παραμένει η απουσία ρητής αναφοράς στα ορυκτά καύσιμα, δηλαδή στο πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τον άνθρακα. Αυτά τα καύσιμα αναγνωρίζονται ως βασική αιτία της υπερθέρμανσης του πλανήτη, και η παράλειψή τους από μια σαφή δέσμευση αποτελεί τροχοπέδη στις διαπραγματεύσεις.

Αντί να περιλαμβάνει μια νέα δέσμευση για τον περιορισμό της χρήσης των ορυκτών καυσίμων, το κείμενο παραπέμπει σε προηγούμενη διάσκεψη του ΟΗΕ. Σε εκείνη τη διάσκεψη, οι κυβερνήσεις είχαν συμφωνήσει στη σταδιακή μετάβαση μακριά από τα ορυκτά καύσιμα, χωρίς όμως να υπάρχει μια πιο συγκεκριμένη και άμεση αναφορά στο τρέχον σχέδιο.

Αναγνώριση υπέρβασης θερμοκρασιακού ορίου και τεχνολογίες

Παρά τις διαφωνίες, το σχέδιο αναγνωρίζει για πρώτη φορά ότι η άνοδος της παγκόσμιας θερμοκρασίας βρίσκεται σε τροχιά υπέρβασης του ορίου του 1,5 βαθμού Κελσίου. Το όριο αυτό είχε δεσμευτεί να προσπαθήσει να διατηρήσει η διεθνής κοινότητα, και η αναγνώριση της υπέρβασης αποτελεί ένα σημαντικό σημείο στο κείμενο.

Επιπλέον, το σχέδιο προτείνει την ταχύτερη ανάπτυξη τεχνολογιών απομάκρυνσης διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Ο στόχος αυτής της πρότασης είναι να καταστεί δυνατή η μελλοντική αντιστροφή της υπέρβασης του θερμοκρασιακού ορίου, προσφέροντας μια πιθανή λύση για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών.

Οι πιέσεις από πετρελαιοπαραγωγές χώρες

Σύμφωνα με παρατηρητές των διαπραγματεύσεων, η Σαουδική Αραβία και άλλες μεγάλες πετρελαιοπαραγωγές χώρες άσκησαν έντονες πιέσεις. Οι πιέσεις αυτές είχαν ως στόχο να μην περιληφθεί ρητή αναφορά στα ορυκτά καύσιμα στο τελικό κείμενο της συμφωνίας.

Αντιθέτως, οι χώρες αυτές επιδίωξαν να διατηρηθούν οι προβλέψεις για τεχνολογίες απομάκρυνσης άνθρακα, ως εναλλακτική προσέγγιση. Ο υπουργός Κλίματος του Τουβαλού, Μάινα Τάλια, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Φαίνεται ότι διαπραγματευόμαστε με τους Σαουδάραβες», υποδεικνύοντας την επιρροή τους στις συζητήσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki