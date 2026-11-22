Μπαράζ επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξε σήμερα το πρωί τόσο την περιφέρεια του Κιέβου στην Ουκρανία όσο και την περιφέρεια του Κρασνοντάρ στη Ρωσία. Στην ουκρανική πρωτεύουσα, ρωσικό drone προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος πενταόροφου κτιρίου κατοικιών, με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δηλώνει ότι τουλάχιστον 14 άνθρωποι ενδέχεται να παραμένουν παγιδευμένοι στα ερείπια. Παράλληλα, στη Ρωσία, ουκρανικά drones προκάλεσαν τον τραυματισμό πέντε ατόμων.

Επίθεση με drone στην περιφέρεια του Κιέβου

Συγκεκριμένα, στην περιφέρεια του Κιέβου, ένα τμήμα πενταόροφου κτιρίου διαμερισμάτων κατέρρευσε έπειτα από επίθεση με ρωσικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα. Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι τουλάχιστον 14 άνθρωποι μπορεί να παραμένουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια του κτιρίου κατοικιών που δέχθηκε το χτύπημα.

Οι τοπικοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι δύο άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας έφηβος, τραυματίστηκαν από την επίθεση. Η πυρκαγιά που ξέσπασε στο σημείο έχει τεθεί υπό έλεγχο, ενώ εννέα άνθρωποι έχουν ήδη απομακρυνθεί από το κτίριο, όπως ανέφερε ο πρόεδρος Ζελένσκι.

Η δήλωση του προέδρου Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, περιέγραψε την κατάσταση: «Τμήμα πενταώροφου κτιρίου διαμερισμάτων κατέρρευσε ύστερα από ρωσική επίθεση με drone. Ευχαριστώ αυτούς που ανταποκρίθηκαν πρώτοι για την ταχεία δράση τους: εννέα άνθρωποι έχουν ήδη απομακρυνθεί, και η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο».

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε την εξέλιξη των επιχειρήσεων διάσωσης, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη από σήμερα το πρωί στην περιοχή Ντιμέρ της περιφέρειας του Κιέβου. Οι δηλώσεις του αναδεικνύουν την άμεση ανταπόκριση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στην περιοχή.

Επιχειρήσεις διάσωσης και βοήθειας

Πλάνα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δείχνουν διασώστες να διεξάγουν εντατικές έρευνες σε έναν μεγάλο σωρό από ερείπια. Οι ομάδες διάσωσης καταβάλλουν προσπάθειες να εντοπίσουν τους παγιδευμένους ανθρώπους και να προσφέρουν βοήθεια.

Παράλληλα, οι διασώστες χρησιμοποιούν σκάλες και πλατφόρμες γερανού για να βοηθήσουν τους κατοίκους να κατέβουν με ασφάλεια από το κτίριο που έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Οι επιχειρήσεις αυτές συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, με στόχο την πλήρη εκκένωση και την παροχή βοήθειας σε όσους επλήγησαν.

Επίθεση ουκρανικών drones στην περιφέρεια Κρασνοντάρ

Την ίδια ώρα, ρωσικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν, επικαλούμενα δηλώσεις Ρώσων τοπικών αξιωματούχων, ότι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στην περιφέρεια του Κρασνοντάρ, στη Ρωσία. Το περιστατικό αυτό προστίθεται στις συνεχιζόμενες επιθέσεις που πλήττουν την περιοχή.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, το οποίο επικαλέστηκε τις περιφερειακές αρχές του Κρασνοντάρ, τέσσερις από τους τραυματίες βρίσκονταν στο χωριό Αφίπσκι. Στο συγκεκριμένο χωριό λειτουργεί διυλιστήριο πετρελαίου, το οποίο έχει δεχθεί επανειλημμένως επιθέσεις από την Ουκρανία τους τελευταίους μήνες, υποδεικνύοντας ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο πληγμάτων σε στρατηγικές υποδομές.

Με πληροφορίες από: Topontiki