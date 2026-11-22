Νέες επιθέσεις με drones σημειώθηκαν την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026, πλήττοντας περιοχές τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Ρωσία. Στην περιφέρεια του Κιέβου, ρωσικό drone χτύπησε πολυκατοικία, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 14 άνθρωποι να αγνοούνται κάτω από τα χαλάσματα. Την ίδια ώρα, ρωσικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι πέντε άτομα τραυματίστηκαν από ουκρανικά drones στην περιφέρεια του Κρασνοντάρ.

Ρωσικό πλήγμα στην περιφέρεια του Κιέβου

Το πρωί της Κυριακής, 22 Νοεμβρίου 2026, ένα ρωσικό drone έπληξε μια πενταώροφη πολυκατοικία στην περιφέρεια του Κιέβου. Από την επίθεση αυτή, τμήμα του κτιρίου κατέρρευσε, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στην περιοχή. Οι αρχές εκτιμούν ότι τουλάχιστον 14 άνθρωποι ενδέχεται να βρίσκονται ακόμη κάτω από τα συντρίμμια, καθώς οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, περιέγραψε τις συνέπειες της επίθεσης με drone σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ρωσική επίθεση οδήγησε στην κατάρρευση μέρους του κτιρίου, δημιουργώντας μια δύσκολη κατάσταση για τους ενοίκους και τις αρχές.

Οι συνέπειες της επίθεσης και οι πρώτες βοήθειες

Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα του χτυπήματος, μεταξύ των οποίων και ένας έφηβος. Η πυρκαγιά που ξέσπασε στο κτίριο μετά την πρόσκρουση του drone τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο χάρη στην ταχεία επέμβαση των πρώτων ανταποκριτών.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς όσους ανταποκρίθηκαν πρώτοι, τονίζοντας την αποτελεσματικότητα της δράσης τους. Οι ομάδες διάσωσης κατάφεραν να απομακρύνουν εννέα ανθρώπους από το κτίριο που κατέρρευσε, προσφέροντας τους άμεση βοήθεια και ασφάλεια.

Επιχείρηση διάσωσης στα χαλάσματα

Βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δείχνουν διασώστες να ψάχνουν μεθοδικά σε έναν τεράστιο σωρό από μπάζα, στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν τους αγνοούμενους. Οι εικόνες αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής και την ένταση των προσπαθειών για τον απεγκλωβισμό των ανθρώπων.

Στα ίδια πλάνα, διακρίνονται διασώστες να βοηθούν ενοίκους να βγουν από το κατεστραμμένο κτίριο χρησιμοποιώντας σκάλες, καθώς και το καλάθι ενός γερανού. Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, με την ελπίδα να βρεθούν και οι υπόλοιποι αγνοούμενοι.

Ουκρανοί τραυματίες από drones στο Κρασνοντάρ

Την ίδια νύχτα, ρωσικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πληροφορίες σχετικά με επίθεση ουκρανικών drones στην περιφέρεια του Κρασνοντάρ. Σύμφωνα με τις αναφορές, πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν από αυτή την επίθεση. Οι πληροφορίες αυτές βασίστηκαν σε δηλώσεις τοπικών αξιωματούχων, οι οποίοι επιβεβαίωσαν το περιστατικό.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο τις περιφερειακές αρχές, μετέδωσε ότι τέσσερις από τους τραυματίες χτυπήθηκαν στο χωριό Αφίπσκι. Το περιστατικό αυτό προστίθεται στις συνεχιζόμενες επιθέσεις που πλήττουν την περιοχή.

Στόχος διυλιστήριο πετρελαίου στο Αφίπσκι

Το χωριό Αφίπσκι, όπου σημειώθηκαν οι τραυματισμοί, φιλοξενεί ένα διυλιστήριο πετρελαίου, το οποίο έχει αποτελέσει στόχο ουκρανικών επιθέσεων αρκετές φορές τους τελευταίους μήνες. Η στρατηγική σημασία του διυλιστηρίου το καθιστά συχνό σημείο εχθροπραξιών.

Οι νυχτερινές επιθέσεις με drones στην περιοχή του Κρασνοντάρ έχουν προκαλέσει ανησυχία στις τοπικές κοινότητες, καθώς οι κάτοικοι βιώνουν τις συνέπειες των συνεχιζόμενων συγκρούσεων. Οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση και παρέχουν βοήθεια στους τραυματίες.

Με πληροφορίες από: Newsit