Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στις Ηνωμένες Πολιτείες η πρόσφατη επιχείρηση της αστυνομίας μετανάστευσης των ΗΠΑ (ICE) στο διεθνές αεροδρόμιο Σιάτλ-Τακόμα, στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της πολιτείας, Μπομπ Φέργκιουσον, χαρακτήρισε την ICE «εντελώς και απολύτως εκτός ελέγχου» μετά τη βίαιη σύλληψη δύο ανθρώπων από πράκτορες με καλυμμένα πρόσωπα.

Οι συλλήψεις και οι πρώτες αντιδράσεις

Οι συλλήψεις των δύο ατόμων πραγματοποιήθηκαν χθες στη γέφυρα επιβίβασης ενός αεροσκάφους, την ώρα που οι επιβάτες επιβιβάζονταν. Βίντεο που κυκλοφόρησαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη στιγμή που άνδρες με καλυμμένα τα πρόσωπά τους προχωρούν στις συλλήψεις. Το περιστατικό προκάλεσε άμεσα την αγανάκτηση του κυβερνήτη Μπομπ Φέργκιουσον, ο οποίος έγραψε στο Χ ότι, όπως πολλοί Αμερικανοί, νιώθει οργή βλέποντας πράκτορες που δεν μπορούν να αναγνωριστούν να απομακρύνουν με τη βία ανθρώπους.

Ο κυβερνήτης Φέργκιουσον συμπλήρωσε πως οι επιχειρήσεις που έλαβαν χώρα στο διεθνές αεροδρόμιο Σιάτλ-Τακόμα αποτελούν «το τελευταίο παράδειγμα βαθιά αντιαμερικανικών τακτικών του ICE». Οι δηλώσεις του υπογραμμίζουν την έντονη δυσαρέσκεια για τον τρόπο δράσης των πρακτόρων, οι οποίοι φέρονται να παραβίασαν ακόμη και νόμο της πολιτείας σχετικά με την κάλυψη προσώπων από δυνάμεις επιβολής του νόμου.

Ο στόχος της επιχείρησης και η δεύτερη σύλληψη

Από την πλευρά της, η ICE επιβεβαίωσε ότι διεξήγαγε χθες το πρωί μια «στοχευμένη επιχείρηση» με σκοπό τη σύλληψη ενός μετανάστη χωρίς νόμιμα έγγραφα από το Μεξικό. Το άτομο αυτό είχε παραμείνει στη χώρα μετά τη λήξη της ισχύος της βίζας του, αποτελώντας τον αρχικό «στόχο» της επιχείρησης των αρχών.

Η υπηρεσία επιβεβαίωσε επίσης, μέσω ανάρτησης στο Χ, ότι συνέλαβε ένα δεύτερο πρόσωπο κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Σύμφωνα με την ICE, το δεύτερο άτομο θα αντιμετωπίσει κατηγορίες για επίθεση εναντίον ομοσπονδιακού πράκτορα, καθώς του πέταξε ζεστό καφέ. Όπως και στην πρώτη περίπτωση, πρόκειται για άτομο μεξικανικής υπηκοότητας, του οποίου η βίζα είχε λήξει.

Οι ανησυχίες του κυβερνήτη Μπομπ Φέργκιουσον

Ο κυβερνήτης Μπομπ Φέργκιουσον εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τη νομιμότητα των ενεργειών των πρακτόρων της ICE. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, έκρινε ότι οι πράκτορες ενδέχεται να παραβίασαν νόμο της πολιτείας της Ουάσιγκτον, ο οποίος περιορίζει τη δυνατότητα των δυνάμεων επιβολής του νόμου να καλύπτουν τα πρόσωπά τους. Αυτό το ζήτημα αποτελεί κεντρικό σημείο της κριτικής του κυβερνήτη, καθώς η μη αναγνωρισιμότητα των πρακτόρων θεωρείται προβληματική.

Επιπλέον, ο κυβερνήτης Φέργκιουσον δήλωσε ότι προσπαθεί να εξακριβώσει πώς οι πράκτορες της ICE κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στη γέφυρα επιβίβασης του αεροσκάφους. Η πρόσβαση αυτή σε έναν χώρο που θεωρείται ελεγχόμενος και ασφαλής εγείρει ερωτήματα σχετικά με τις διαδικασίες και τα πρωτόκολλα που ακολουθήθηκαν κατά την επιχείρηση.

Η θέση της αεροπορικής εταιρείας και της Αρχής Λιμένος

Η Alaska Airlines, η οποία εκτελούσε την πτήση στην οποία σχεδίαζαν να επιβιβαστούν οι δύο συλληφθέντες, εξέφρασε επίσης την ανησυχία της για το περιστατικό. Η εταιρεία δήλωσε χθες ότι «ανησυχεί για την επέμβαση των αρχών επιβολής του νόμου σήμερα το πρωί», διευκρινίζοντας παράλληλα ότι «δεν κατευθύνει ούτε συντονίζει τις δραστηριότητες ελέγχου μετανάστευσης». Η δήλωση αυτή αποστασιοποιεί την αεροπορική εταιρεία από τις ενέργειες της ICE, τονίζοντας ότι δεν είχε ενεργό ρόλο στη σχεδίαση ή εκτέλεση της επιχείρησης.

Την έντονη δυσαρέσκειά της εξέφρασε και η Αρχή Λιμένος του Σιάτλ, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του αεροδρομίου. Η Αρχή δήλωσε ότι είναι «εξοργισμένη από το περιστατικό χθες το πρωί που αφορούσε την ICE και δύο επιβάτες». Η αντίδραση αυτή υποδηλώνει ότι το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση και προβληματισμό και στους φορείς που είναι αρμόδιοι για την ομαλή λειτουργία του αεροδρομίου.

Με πληροφορίες από: Topontiki