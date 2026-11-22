Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, απηύθυνε μια σοβαρή προειδοποίηση για την οικονομική κατάσταση της χώρας, κάνοντας λόγο για έναν «σιωπηλό οικονομικό πόλεμο». Ο πόλεμος αυτός, όπως τον χαρακτήρισε, είναι δυσκολότερος ακόμη και από μια στρατιωτική σύγκρουση, καθώς το Ιράν βρίσκεται αντιμέτωπο με τις επιπτώσεις του αμερικανικού αποκλεισμού, των διεθνών κυρώσεων και σοβαρών προβλημάτων στον ενεργειακό του εφοδιασμό. Η Τεχεράνη προσπαθεί να αποτρέψει νέες διακοπές ηλεκτροδότησης και ελλείψεις φυσικού αερίου ενόψει του επερχόμενου χειμώνα.

Η προειδοποίηση του προέδρου για τον «σιωπηλό οικονομικό πόλεμο»

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν, μιλώντας το Σάββατο 21 Νοεμβρίου σε συνάντηση με επενδυτές και εκπροσώπους παραγωγικών επιχειρήσεων, περιέγραψε την οικονομική κατάσταση του Ιράν με ιδιαίτερα δραματικούς όρους. Τόνισε ότι η χώρα βρίσκεται σε έναν «σιωπηλό πόλεμο», ο οποίος είναι πολύ πιο δύσκολος από έναν πόλεμο όπου εκτοξεύονται πύραυλοι και προκαλούνται καταστροφές. Η δήλωση αυτή καταγράφηκε από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, υπογραμμίζοντας το βάρος των οικονομικών προκλήσεων.

Ο Ιρανός πρόεδρος επανέλαβε τη θέση του, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Πρόκειται για έναν οικονομικό πόλεμο, τον οποίο αντιμετωπίζετε εσείς, οι άνθρωποι της οικονομίας, και δεν είναι ένας απλός πόλεμος». Με αυτή τη δήλωση, ο Πεζεσκιάν προσπάθησε να αναδείξει την καθημερινή μάχη που δίνουν οι επιχειρήσεις και οι πολίτες απέναντι στις οικονομικές πιέσεις, οι οποίες θεωρούνται πιο σύνθετες και επίμονες από μια συμβατική στρατιωτική αντιπαράθεση.

Οι εξωτερικές πιέσεις και οι εσωτερικές προκλήσεις

Η χώρα αντιμετωπίζει τις συνέπειες ενός αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, καθώς και διεθνών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί εδώ και καιρό. Αυτές οι εξωτερικές πιέσεις έχουν δημιουργήσει ένα ασφυκτικό περιβάλλον για την ιρανική οικονομία, επηρεάζοντας την πρόσβαση σε διεθνείς αγορές και την ικανότητα της χώρας να διαχειριστεί τους πόρους της αποτελεσματικά. Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν κατηγόρησε μάλιστα εξωτερικές δυνάμεις ότι επιχείρησαν να οδηγήσουν τη χώρα του σε κατάρρευση, εντείνοντας τις δυσκολίες που βιώνει ο πληθυσμός.

Παρά τις δυσμενείς αυτές συνθήκες, ο Ιρανός πρόεδρος εξήρε τις επιχειρήσεις που εξακολουθούν να λειτουργούν και να παράγουν, επισημαίνοντας την ανθεκτικότητα και την προσπάθεια του ιδιωτικού τομέα να διατηρήσει την οικονομική δραστηριότητα. Εκατομμύρια πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξανόμενες οικονομικές πιέσεις, γεγονός που καθιστά την κατάσταση ακόμη πιο κρίσιμη για την κυβέρνηση της Τεχεράνης, η οποία προσπαθεί να βρει λύσεις στα σοβαρά προβλήματα που έχουν ανακύψει.

Ενεργειακή κρίση εν όψει χειμώνα

Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Τεχεράνη αφορά την επάρκεια φυσικού αερίου κατά τους επερχόμενους χειμερινούς μήνες. Η αυξημένη ζήτηση ενέργειας αναμένεται να επιβαρύνει περαιτέρω το ήδη πιεσμένο σύστημα, δημιουργώντας ανησυχίες για την ομαλή λειτουργία της καθημερινότητας και των επιχειρήσεων. Ο Ιρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η κυβέρνησή του καταβάλλει εντατικές προσπάθειες για να αποφευχθούν διακοπές ηλεκτροδότησης, οι οποίες θα μπορούσαν να επιδεινώσουν την κατάσταση.

Οι ελλείψεις ενέργειας αποτελούν μια χρόνια πρόκληση για το Ιράν, αλλά η φετινή κατάσταση φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Η κυβέρνηση βρίσκεται σε έναν αγώνα δρόμου για να διασφαλίσει ότι οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε επαρκή ενέργεια για θέρμανση και άλλες βασικές ανάγκες κατά τη διάρκεια του χειμώνα, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω κοινωνικές αναταράξεις που θα μπορούσαν να προκληθούν από την έλλειψη βασικών αγαθών.

Οι ελλείψεις φυσικού αερίου και οι κοινωνικές ανησυχίες

Σύμφωνα με έρευνα του Reuters που δημοσιεύθηκε στις 16 Νοεμβρίου, οι ιρανικές αρχές εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες ότι οι ελλείψεις φυσικού αερίου ενδέχεται να προκαλέσουν νέα κοινωνική δυσαρέσκεια. Η έρευνα αυτή υπογραμμίζει την κρισιμότητα της κατάστασης, καθώς η έλλειψη ενός τόσο βασικού αγαθού μπορεί να οδηγήσει σε ευρύτερες αντιδράσεις από τον πληθυσμό, ο οποίος ήδη βιώνει τις συνέπειες του οικονομικού πολέμου.

Οι ζημιές σε τέσσερις εγκαταστάσεις επεξεργασίας φυσικού αερίου εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε ένα σημαντικό έλλειμμα. Συγκεκριμένα, αναμένεται έλλειμμα 430 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου, ένα μέγεθος σημαντικά αυξημένο σε σύγκριση με τα 300 εκατομμύρια κυβικά μέτρα που καταγράφηκαν την προηγούμενη χρονιά. Αυτή η αύξηση του ελλείμματος καθιστά την πρόκληση ακόμη μεγαλύτερη για την Τεχεράνη, καθώς καλείται να διαχειριστεί μια ολοένα και πιο πιεστική ενεργειακή κρίση.

Με πληροφορίες από: Enikos