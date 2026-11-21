Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026, ο καιρός στην Ελλάδα θα χαρακτηριστεί από τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας, συνοδευόμενες από πτώση της θερμοκρασίας. Η πρόγνωση του Meteo.gr αναφέρει επίσης περιορισμένη ορατότητα σε ορισμένες περιοχές κατά τις πρωινές ώρες.

Ειδικότερα για τις βροχές και την ορατότητα

Πιο αναλυτικά, το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026, αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Παράλληλα, κατά τις πρωινές ώρες, η ορατότητα είναι πιθανό να είναι κατά τόπους περιορισμένη, απαιτώντας προσοχή.

Οι θερμοκρασίες ανά γεωγραφική ζώνη

Όσον αφορά τη θερμοκρασία, θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις ανά περιοχή. Στη Δυτική Μακεδονία, ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 3 έως 15-16 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη, οι τιμές θα είναι από 3 έως 21 βαθμούς. Στην Ήπειρο, η θερμοκρασία θα φτάσει από 4 έως 18 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλία από 4 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Για τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τμήματα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 20-22 βαθμούς. Στην Κρήτη, οι τιμές θα είναι από 10 έως 22 βαθμούς, ενώ στα Επτάνησα από 11 έως 18 βαθμούς. Τέλος, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς, και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, αναμένονται νεφώσεις, οι οποίες θα είναι παροδικά πιο αυξημένες. Οι άνεμοι στην περιοχή θα πνέουν γενικά από δυτικές-βορειοδυτικές διευθύνσεις, με εντάσεις που θα φτάνουν έως τα 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 14 έως 20-21 βαθμούς Κελσίου.

Για τη Θεσσαλονίκη, η πρόγνωση δείχνει γενικά αίθριο καιρό. Ωστόσο, τις πρωινές ώρες, είναι πιθανό η ορατότητα να είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στην πόλη θα πνέουν από δυτικές-νοτιοδυτικές γενικά διευθύνσεις, με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr