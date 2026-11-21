Συγκλονιστικά είναι τα ευρήματα που προκύπτουν από την ιατροδικαστική έκθεση σχετικά με την υπόθεση της γυναικοκτονίας στο Θησείο. Ένας 63χρονος άνδρας κατηγορείται ότι σκότωσε τη 61χρονη σύζυγό του, με τα στοιχεία να υποδεικνύουν εκτεταμένη κακοποίηση. Το θύμα φέρεται να ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου, ενώ στο σώμα του εντοπίστηκαν μώλωπες και ίχνη στραγγαλισμού.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης

Από την ιατροδικαστική έκθεση προκύπτει ότι το θύμα υπέστη βίαιο ξυλοδαρμό, ο οποίος οδήγησε στον θάνατό της. Στο σώμα της 61χρονης εντοπίστηκαν πολλαπλοί μώλωπες, ενώ υπήρχαν σοβαρές κακώσεις στο πρόσωπο και σε διάφορα άλλα σημεία του σώματός της. Επιπλέον, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ίχνη στραγγαλισμού στον λαιμό του θύματος, γεγονός που προσθέτει στις ενδείξεις της άγριας επίθεσης που δέχτηκε.

Οι ισχυρισμοί του δράστη

Ο 63χρονος δράστης, κατά την ανάκρισή του από τους αστυνομικούς, φέρεται να προέβαλε συγκεκριμένους ισχυρισμούς για τα ευρήματα στο σώμα της συζύγου του. Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι οι μώλωπες που εντοπίστηκαν ήταν αποτέλεσμα των προσπαθειών του να της παράσχει καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), επιχειρώντας να την επαναφέρει.

Επιπλέον, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι τα γεγονότα που οδήγησαν στον θάνατο της συζύγου του συνέβησαν «εν βρασμώ ψυχής», δηλαδή σε κατάσταση έντονης συναισθηματικής φόρτισης, έπειτα από έναν καβγά που είχαν. Πρόσθεσε επίσης ότι η 61χρονη αντιμετώπιζε ψυχιατρικά προβλήματα.

Το ιστορικό του ζευγαριού

Από τα έως τώρα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί, δεν προκύπτει ότι το ζευγάρι είχε εμπλακεί στο παρελθόν σε έντονους καβγάδες. Οι γείτονες, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, δεν είχαν ακούσει ή αντιληφθεί κάποια ένδειξη που θα μπορούσε να παραπέμπει σε βεβαρημένο ενδοοικογενειακό ιστορικό βίας ή σοβαρών προβλημάτων μεταξύ τους.

Η κηδεία του θύματος

Η κηδεία της 61χρονης γυναίκας, θύματος της γυναικοκτονίας, έχει προγραμματιστεί να τελεστεί την Κυριακή. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στον νομό Ηλείας, στην Πελοπόννησο, όπου θα την αποχαιρετήσουν συγγενείς και φίλοι.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr