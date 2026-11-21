Νέο σχέδιο νόμου από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών βρίσκεται προ των πυλών, αναμένοντας να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το προσεχές διάστημα. Το νομοσχέδιο αυτό φέρνει σημαντικές αλλαγές στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), με βασικό στόχο τον εξορθολογισμό των προστίμων και των ποινών, διατηρώντας παράλληλα αμετάβλητη την αυστηρή φιλοσοφία που διέπει την οδική ασφάλεια. Μεταξύ των προβλέψεων είναι τροποποιήσεις στις περιπτώσεις αφαίρεσης διπλώματος και επαναξιολόγηση των κυρώσεων για συγκεκριμένες παραβάσεις στάθμευσης.

Η φιλοσοφία των αλλαγών στον ΚΟΚ

Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η συνολική φιλοσοφία του ΚΟΚ διατηρείται ακέραιη, καθώς αποτελεί βασικό εργαλείο στην προσπάθεια για μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων. Ο κ. Κώτσηρας υπογράμμισε την επιμονή στην αυστηρή αντιμετώπιση των σοβαρών παραβάσεων.

Παράλληλα, τόνισε ότι επιφέρονται επιμέρους τροποποιήσεις σε περιπτώσεις παραβάσεων χαμηλής επικινδυνότητας, με σκοπό οι κυρώσεις να καταστούν πιο αναλογικές και αποτελεσματικές. Αυτή η προσέγγιση επιδιώκει να δημιουργήσει ένα πιο δίκαιο και λειτουργικό πλαίσιο, χωρίς να υπονομεύει τον πυρήνα της οδικής ασφάλειας.

Νέες ρυθμίσεις για την αφαίρεση διπλώματος

Ένα από τα βασικά σημεία των επερχόμενων αλλαγών αφορά τις περιπτώσεις αφαίρεσης διπλώματος, ειδικά όταν ένας οδηγός εντοπίζεται να χειρίζεται όχημα διαφορετικής κατηγορίας από αυτή που καλύπτει η άδειά του. Το νομοσχέδιο προβλέπει την παροχή κινήτρου για την απόκτηση της κατάλληλης άδειας οδήγησης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση μοτοσυκλετιστή που οδηγεί μηχανή μεγαλύτερου κυβισμού από αυτόν που καλύπτει η άδειά του. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, αντί για την ετήσια αφαίρεση διπλώματος που ισχύει σήμερα, ο οδηγός θα έχει τη δυνατότητα – έπειτα από έναν μήνα και εφόσον εξοφλήσει το πρόστιμο – να συμμετάσχει σε εξετάσεις για την αναβάθμιση της άδειάς του. Εφόσον πετύχει στις εξετάσεις, το δίπλωμα θα του επιστρέφεται αμέσως, χωρίς να χρειαστεί να περιμένει την πάροδο ενός έτους, όπως προβλέπεται με το ισχύον καθεστώς.

Αλλαγές στα πρόστιμα για παράνομη στάθμευση

Τροποποιήσεις αναμένονται και στις κυρώσεις που επιβάλλονται για την παράνομη στάθμευση. Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προσανατολίζεται στην αύξηση του χρηματικού προστίμου, με παράλληλη μείωση του χρονικού διαστήματος αφαίρεσης του διπλώματος οδήγησης. Αυτή η προσέγγιση στοχεύει στην άμεση οικονομική επιβάρυνση, μειώνοντας ταυτόχρονα την περίοδο στέρησης της άδειας.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το αυστηρό πλαίσιο ποινών παραμένει αμετάβλητο για τις σοβαρές και αντικοινωνικές παραβάσεις στάθμευσης. Σε αυτές περιλαμβάνονται το παρκάρισμα σε ράμπες ΑμεΑ, πεζοδρόμια, διαβάσεις πεζών και λεωφορειολωρίδες, όπου οι κυρώσεις θα εξακολουθήσουν να είναι ιδιαίτερα αυστηρές, αναδεικνύοντας την προτεραιότητα στην προστασία των ευάλωτων ομάδων και τη διασφάλιση της ομαλής κυκλοφορίας.

Η κυβερνητική επιδίωξη για την οδική ασφάλεια

Στελέχη του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπογραμμίζουν ότι βασική επιδίωξη της κυβέρνησης είναι η σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στα θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα. Προς αυτή την κατεύθυνση, επισημαίνουν ενδεικτικά ότι κατά το δεκάμηνο του 2026 σημειώθηκαν 56 λιγότεροι θάνατοι από τροχαία δυστυχήματα συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά.

Παράλληλα, καταγράφηκε αισθητή μείωση στους τραυματισμούς. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, βρίσκεται σε εξέλιξη μια συντονισμένη προσπάθεια σε πολλά επίπεδα, η οποία συνδυάζει τον αυστηροποιημένο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τους εντατικοποιημένους ελέγχους της Ελληνικής Αστυνομίας, ιδιαίτερα για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αλλά και την αξιοποίηση των καμερών.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis