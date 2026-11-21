Ο Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε, διευθυντής της Μπάγερν Μονάχου, προέβη σε νέες δηλώσεις αυτή την Παρασκευή (20/11) σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Τζαμάλ Μουσιάλα. Οι δηλώσεις του εγείρουν σοβαρές ανησυχίες για το μέλλον του διεθνούς Γερμανού ποδοσφαιριστή στον βαυαρικό σύλλογο, καθώς άφησε ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποχώρησής του. Ταυτόχρονα, κορυφαία στελέχη της διοίκησης της Μπάγερν δεν αποκλείουν πλέον την πώληση του παίκτη.

Η κατάσταση της υγείας του Τζαμάλ Μουσιάλα

Ο 23χρονος Τζαμάλ Μουσιάλα διαγνώστηκε πρόσφατα με μια νευρολογική διαταραχή. Αυτή η διαταραχή έχει προκαλέσει απώλεια συνείδησης στον αγωνιστικό χώρο σε περισσότερες από μία περιπτώσεις, γεγονός που έχει δημιουργήσει έντονη ανησυχία εντός του συλλόγου. Η κατάσταση της υγείας του παίκτη αποτελεί βασικό θέμα συζήτησης και προβληματισμού για τη διοίκηση της Μπάγερν.

Παρά την επιστροφή του στον αγωνιστικό χώρο στην ισοπαλία μεταξύ Μπάγερν Μονάχου και Κολωνίας, με σκορ 1-1, ο Τζαμάλ Μουσιάλα δεν εντυπωσίασε με την απόδοσή του. Αυτό το γεγονός, σύμφωνα με τον Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε, συνεχίζει να εγείρει ανησυχίες για την πορεία και την πλήρη αποκατάσταση του παίκτη.

Οι δηλώσεις του Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε

Ο Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε, αμέσως μετά το τελικό σφύριγμα του αγώνα, προέβη σε δηλώσεις που χαρακτηρίστηκαν «εκρηκτικές» και εξέπληξαν τους οπαδούς. Σύμφωνα με τον ίδιο, πρέπει να υπάρξει συζήτηση με την οικογένεια του παίκτη, τον ίδιο τον Μουσιάλα και κυρίως με τους ατζέντηδές του. Τόνισε ότι τα στοιχεία που σχετίζονται με τον μισθό του παίκτη, «με όλο τον σεβασμό, δεν είναι πλέον βιώσιμα» υπό τις παρούσες συνθήκες.

Ο διευθυντής της Μπάγερν δήλωσε ότι δεν μπορεί να φανταστεί τον Τζαμάλ Μουσιάλα να θέλει να φύγει από τον σύλλογο ή από οποιονδήποτε άλλο σύλλογο που θα τον αγόραζε υπό αυτές τις συνθήκες αυτή τη στιγμή. Πρόσθεσε ότι πρέπει να σκεφτούν τα οικονομικά, αλλά διευκρίνισε πως αυτή η συζήτηση δεν έχει γίνει ακόμα, και πως πρόκειται απλώς για «ιδέες σε αυτό το στάδιο».

Ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης του Μουσιάλα

Για πρώτη φορά, κορυφαία στελέχη των Βαυαρών αφήνουν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο παραχώρησης του Γερμανού μεσοεπιθετικού. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το «Sky Sport», παράγοντες της διοίκησης της Μπάγερν, μεταξύ των οποίων οι Ούλι Χένες, Γιαν-Κρίστιαν Ντρέεζεν και Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε, δεν αποκλείουν πλέον την πώληση του Τζαμάλ Μουσιάλα. Ο Ρουμενίγκε επιβεβαίωσε τις πληροφορίες αυτές στο Sky, αναφέροντας ότι «αυτά που είπαν ο Ούλι και ο Γιαν-Κρίστιαν είναι εντάξει».

Ο Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε επεσήμανε ότι ο Μουσιάλα έχει ένα θέμα που σχετίζεται με την υγεία του και είναι επίσης γνωστό ότι έχει ένα συμβόλαιο που περιλαμβάνει πολύ σημαντικά χρηματικά ποσά. Ως σύλλογος, η Μπάγερν πρέπει να εξετάσει πώς θα αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση, κάτι που θεωρεί υπεύθυνο και απολύτως φυσιολογικό.

Ανησυχία για την επιστροφή σε προηγούμενο επίπεδο

Η Μπάγερν Μονάχου εκφράζει ανησυχία για την πορεία του Τζαμάλ Μουσιάλα. Ο Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε δήλωσε ότι «δεν είναι εκτός συζήτησης» το ενδεχόμενο να δυσκολευτεί ο παίκτης να επιστρέψει στο προηγούμενο επίπεδό του, καθώς «υποψιαζόμαστε ότι θα είναι δύσκολο για αυτόν». Για τον λόγο αυτό, θεωρείται επιτακτική η ανάγκη να συζητήσουν με την εκπροσώπηση του παίκτη και να ληφθεί μια απόφαση.

Επανέλαβε ότι δεν μπορεί να φανταστεί άλλο σύλλογο να τον αγοράζει υπό αυτές τις συνθήκες και ότι πρέπει να σκεφτούν τις οικονομικές επιπτώσεις. Ο Ρουμενίγκε χαρακτήρισε τη διατύπωση του Ούλι Χένες ως «σωστή, πολύ σοβαρή και δίκαιη». Η Μπάγερν έχει συμφέρον να τον δει να επιστρέφει και να παίζει καλά, αλλά αν αυτό δεν συμβεί, τότε «θα πρέπει να σκεφτούμε την κατάσταση».

Με πληροφορίες από: Athletiko