Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, φέρεται να εξετάζει σοβαρά τη σύγκληση του γαλλικού Κογκρέσου τον προσεχή Ιανουάριο. Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η ενσωμάτωση στο Σύνταγμα της χώρας ενός δημοσιονομικού «χρυσού κανόνα», ο οποίος θα ενισχύσει τη δημοσιονομική πειθαρχία. Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από δημοσίευμα της εφημερίδας La Tribune Dimanche.

Ο «χρυσός κανόνας» και η ιστορία της πρότασης

Η πρωτοβουλία του Γάλλου προέδρου συνδέεται άμεσα με την επαναφορά μιας πρότασης που είχε κατατεθεί το 2011, αλλά δεν είχε προχωρήσει τότε. Αυτή η παλαιότερη πρόταση αφορούσε τη συνταγματική κατοχύρωση κανόνων δημοσιονομικής πειθαρχίας, με στόχο την επίτευξη και διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας.

Το κείμενο εκείνης της πρότασης προέβλεπε τη θέσπιση πολυετών δημοσιονομικών πλαισίων, τα οποία θα καθόριζαν τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών. Σύμφωνα με αυτή την ιδέα, οι κρατικοί προϋπολογισμοί, καθώς και οι προϋπολογισμοί του συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων, θα ήταν υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται πλήρως με αυτά τα πλαίσια, διασφαλίζοντας έτσι την απαραίτητη δημοσιονομική πειθαρχία.

Η επαναφορά αυτής της ιδέας έρχεται τώρα στο προσκήνιο, καθώς ο Εμανουέλ Μακρόν φέρεται να προσανατολίζεται στην αναβίωση της συγκεκριμένης συνταγματικής αναθεώρησης, αναζητώντας τρόπους για την ενίσχυση της δημοσιονομικής σταθερότητας της Γαλλίας.

Το Κογκρέσο και η διαδικασία αναθεώρησης

Για την έγκριση συνταγματικών αναθεωρήσεων, όπως αυτή που εξετάζεται, αρμόδιο σώμα είναι το Κογκρέσο της Γαλλίας. Το σώμα αυτό συγκροτείται από κοινού από την Εθνοσυνέλευση και τη Γερουσία, οι οποίες συνεδριάζουν για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Η διαδικασία αυτή είναι κρίσιμη για την ενσωμάτωση οποιασδήποτε αλλαγής στο Σύνταγμα της χώρας. Η πιθανή σύγκληση του Κογκρέσου τον Ιανουάριο υποδηλώνει την πρόθεση της γαλλικής προεδρίας να προχωρήσει άμεσα στην εξέταση αυτής της συνταγματικής κατοχύρωσης κανόνων δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Το πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο

Το δημοσίευμα της La Tribune Dimanche έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Γαλλία αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις. Το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας, σε συνδυασμό με το πολιτικό αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί γύρω από την κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού, προκαλούν ανησυχία στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Η πρόταση για τη συνταγματική κατοχύρωση κανόνων δημοσιονομικής πειθαρχίας αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης. Αυτή η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει των προεδρικών εκλογών που έχουν προγραμματιστεί για τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2027.

Μάλιστα, το ζήτημα του δημοσιονομικού «χρυσού κανόνα» συγκαταλέγεται ήδη στα προγράμματα υποψηφίων για τις προεδρικές εκλογές του 2027. Αυτό υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδεται στο θέμα της δημοσιονομικής σταθερότητας στην τρέχουσα πολιτική ατζέντα της Γαλλίας.

Η στάση της γαλλικής προεδρίας

Ερωτηθείσα σχετικά με τις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα La Tribune Dimanche, η γαλλική προεδρία επέλεξε να μην προχωρήσει σε κανένα σχόλιο.

Η απάντηση αυτή δόθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο, το οποίο ζήτησε διευκρινίσεις για το ενδεχόμενο σύγκλησης του Κογκρέσου και την ενσωμάτωση του «χρυσού κανόνα» στο Σύνταγμα.

Με πληροφορίες από: Enikos