Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) διερευνά ένα νέο περιστατικό κυβερνοασφάλειας, καθώς υπάρχουν αναφορές ότι χάκερ απέκτησαν πρόσβαση σε μία από τις πιο σημαντικές βάσεις δεδομένων των αμερικανικών αρχών επιβολής του νόμου. Η εν λόγω βάση περιλαμβάνει κρίσιμες πληροφορίες, όπως στοιχεία για καταζητούμενους, εντάλματα σύλληψης και ελέγχους ποινικού ιστορικού. Η έρευνα αφορά την πιθανή παραβίαση του National Crime Information Center (NCIC), ενός εθνικού συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών που χρησιμοποιείται ευρέως από ομοσπονδιακές, πολιτειακές και τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πιθανή παραβίαση του National Crime Information Center

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, το FBI εξετάζει επισταμένως την πιθανότητα μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο National Crime Information Center (NCIC). Το NCIC αποτελεί το εθνικό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών που είναι ζωτικής σημασίας για τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων επιπέδων των αστυνομικών και δικαστικών αρχών σε ολόκληρη την Αμερική.

Η υπόθεση της ύποπτης εισβολής αποκαλύφθηκε αρχικά από το CNN, το οποίο επικαλέστηκε δύο πρόσωπα που είχαν άμεση ενημέρωση για την εν εξελίξει έρευνα. Η φερόμενη παραβίαση εντοπίστηκε τις τελευταίες ημέρες, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση στις αρμόδιες υπηρεσίες του FBI.

Ο ρόλος και η σημασία του NCIC

Το National Crime Information Center είναι ένα θεμελιώδες εργαλείο για την αποτελεσματική λειτουργία των αμερικανικών διωκτικών αρχών. Η διαχείρισή του γίνεται από τη Διεύθυνση Υπηρεσιών Πληροφοριών Ποινικής Δικαιοσύνης του FBI (Criminal Justice Information Services Division), η οποία εδρεύει στη Δυτική Βιρτζίνια.

Μέσω αυτής της βάσης δεδομένων, οι αστυνομικοί έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν άμεσα στοιχεία για πρόσωπα σε βάρος των οποίων εκκρεμούν εντάλματα σύλληψης. Επιπλέον, μπορούν να πραγματοποιούν ελέγχους ποινικού ιστορικού και να εντοπίζουν πληροφορίες που είναι κρίσιμες για την εξέλιξη ποινικών ερευνών.

Το NCIC περιλαμβάνει επίσης καταχωρίσεις για αγνοούμενους πολίτες, κλεμμένα οχήματα, όπλα και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Αυτό το καθιστά ένα από τα πλέον σημαντικά συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών για τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του εγκλήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Άγνωστα στοιχεία για τους δράστες και την έκταση της επίθεσης

Μέχρι στιγμής, οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν προβεί σε ανακοινώσεις σχετικά με την ταυτότητα των δραστών που φέρονται να βρίσκονται πίσω από την κυβερνοεπίθεση. Παραμένει επίσης άγνωστος ο ακριβής τρόπος με τον οποίο οι χάκερ κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στο ευαίσθητο σύστημα του FBI.

Επιπρόσθετα, η έκταση της πιθανής διαρροής πληροφοριών παραμένει αδιευκρίνιστη. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να προσδιοριστεί το εύρος της παραβίασης και να εκτιμηθούν οι πιθανές συνέπειες από την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε τόσο κρίσιμα δεδομένα.

Οι ανησυχίες που εγείρει η πιθανή εισβολή

Η πιθανότητα μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε ένα σύστημα όπως το National Crime Information Center εγείρει σοβαρές ανησυχίες. Αυτές οι ανησυχίες διακρίνονται σε δύο βασικούς άξονες, όπως αναφέρεται στις πληροφορίες.

Ο πρώτος άξονας αφορά τον κίνδυνο αποκάλυψης ευαίσθητων πληροφοριών, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για κακόβουλους σκοπούς. Ο δεύτερος άξονας σχετίζεται με το ενδεχόμενο αλλοίωσης δεδομένων, στα οποία βασίζονται καθημερινά οι αστυνομικές αρχές για τη λήψη αποφάσεων και τη διεξαγωγή ερευνών.

Ένας πρώην αξιωματούχος του FBI, ο οποίος στο παρελθόν είχε αναλάβει έρεψεις εναντίον ομάδων κυβερνοεγκληματιών, επισήμανε ότι η ανησυχία δεν περιορίζεται μόνο στην πιθανή κλοπή δεδομένων. Η δήλωσή του υπογραμμίζει την ευρύτερη διάσταση των κινδύνων που προκύπτουν από τέτοιες παραβιάσεις.

Δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγους μήνες

Εφόσον η συγκεκριμένη κυβερνοεπίθεση επιβεβαιωθεί επίσημα από το FBI, θα αποτελέσει το δεύτερο σοβαρό περιστατικό παραβίασης συστήματος της υπηρεσίας μέσα σε διάστημα λίγων μηνών. Αυτό το γεγονός προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο ανησυχίας για την ασφάλεια των δεδομένων του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών.

Υπενθυμίζεται ότι τον Σεπτέμβριο είχε σημειωθεί άλλη μία κυβερνοεπίθεση, η οποία είχε θέσει σε κίνδυνο προσωπικά δεδομένα εργαζομένων και υποψηφίων για πρόσληψη στην υπηρεσία. Η επανάληψη τέτοιων περιστατικών υπογραμμίζει την συνεχή απειλή που αντιμετωπίζουν οι κρίσιμες υποδομές πληροφορικής.

Με πληροφορίες από: Enikos