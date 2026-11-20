Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρκίνο του Μαστού, στις 25 Οκτωβρίου, αναδεικνύονται κρίσιμες πληροφορίες για την επόμενη μέρα των γυναικών που έχουν καταφέρει να νικήσουν την ασθένεια. Οι survivors, όπως αναφέρονται, καλούνται να προσέξουν ιδιαίτερα την οστική τους υγεία, καθώς οι θεραπείες που ακολουθούνται συχνά επηρεάζουν σημαντικά τα οστά.

Οι περισσότερες από αυτές τις θεραπείες στοχεύουν στη μείωση των επιπέδων οιστρογόνων στον οργανισμό, μια διαδικασία που, ενώ είναι απαραίτητη για την καταπολέμηση του καρκίνου, έχει άμεσες συνέπειες στα οστά. Τα οιστρογόνα είναι κομβικά για την ανάπτυξη και τη διατήρηση ενός υγιούς οστού, με αποτέλεσμα η μείωσή τους να οδηγεί σε απώλεια οστικής μάζας.

Η απώλεια οστικής πυκνότητας και οι συνέπειες

Η απώλεια οστικής πυκνότητας μπορεί να είναι αρκετά σημαντική, φτάνοντας σε σημείο που ορισμένες γυναίκες να αναπτύξουν οστεοπενία. Η οστεοπενία χαρακτηρίζεται από χαμηλή οστική πυκνότητα και συνδέεται με μέτριο κίνδυνο κατάγματος.

Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, η απώλεια μπορεί να οδηγήσει σε οστεοπόρωση, μια κατάσταση όπου η οστική πυκνότητα είναι πολύ χαμηλή, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο κατάγματος.

Επίδραση χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας

Πέρα από τις ορμονικές θεραπείες, η χημειοθεραπεία μπορεί επίσης να επηρεάσει την οστική πυκνότητα, ακόμη και σε νεότερες ηλικίες. Επιπλέον, υπάρχουν έρεβες που συνδέουν και την ακτινοθεραπεία με τη μείωση της οστικής πυκνότητας.

Οι γιατροί συνήθως καθοδηγούν τους ασθενείς σε φαρμακευτική αγωγή για την αντιμετώπιση της χαμηλής οστικής πυκνότητας. Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση μπορεί να συνοδεύεται από παρενέργειες.

Φυσική ενδυνάμωση των οστών

Το οστό ανταποκρίνεται σε δύο βασικά ερεθίσματα: τις ορμόνες, όπου τα οιστρογόνα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, και τις μηχανικές δυνάμεις που προκαλούνται από τη βαρύτητα και την άσκηση φορτίων. Όταν ασκείται αρκετή πίεση στα οστά, αυτά μεταμορφώνονται και γίνονται πιο δυνατά με φυσικό τρόπο.

Μια μελέτη μεγάλης κλίμακας που διεξήχθη το 2012 κατέδειξε ότι η ενεργοποίηση της ανάπτυξης των οστών, ειδικά για το ισχίο και το μηριαίο οστό, απαιτεί πίεση ίση με τουλάχιστον 4,2 φορές το σωματικό βάρος των συμμετεχόντων. Αυτό το νούμερο είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που μπορεί να επιτευχθεί μέσω της συμβατικής άσκησης ή της φυσικής κίνησης.

Το σύστημα οστεογονικής φόρτισης Spectrum

Το σύστημα Spectrum της OsteoStrong, το οποίο βρίσκεται στη Σωρού 3-5 στο Μαρούσι (τηλ. 210-6179265), αποτελεί ένα μοναδικό σύστημα οστεογονικής φόρτισης. Αυτό το σύστημα ασκεί σημαντικά φορτία πίεσης στο σώμα για μικρό χρονικό διάστημα.

Η μέθοδος αυτή δεν έχει την ίδια επιβαρυντική επίδραση στο σώμα όσο η τακτική άσκηση, ενώ τα αποτελέσματά της είναι εμφανή. Η σύντομη και ασφαλής έκθεση του μυοσκελετικού συστήματος στο απαιτούμενο φορτίο επιτρέπει την απελευθέρωση ενδορφινών και προσφέρει τα θετικά ενεργειακά αποτελέσματα της άσκησης, χωρίς τον πόνο και την κόπωση που μπορεί να συνδέονται με αυτήν. Ταυτόχρονα, είναι πολύ αποτελεσματική στο να προκαλέσει τις απαιτούμενες δυνάμεις που ενεργοποιούν τη διαδικασία οστεογονικής φόρτισης στο σώμα.

Με πληροφορίες από: osteostrong.gr