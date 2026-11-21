Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε χθες Παρασκευή το βράδυ το κεντρικό Περού, προκαλώντας την άμεση αντίδραση των κατοίκων που βγήκαν εσπευσμένα στους δρόμους. Η δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Λίμα, ενώ οι αρχικές αναφορές από τις αρχές του κράτους της Λατινικής Αμερικής κάνουν λόγο για απουσία τραυματισμών ή σοβαρών ζημιών.

Ισχυρή σεισμική δόνηση στο κεντρικό Περού

Ο σεισμός καταγράφηκε χθες Παρασκευή, στις 19:09 τοπική ώρα, που αντιστοιχεί στις 02:09 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το περουβιανό ινστιτούτο γεωφυσικής (IGP). Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε περίπου 30 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Χουνίν, μια περιοχή που βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα του Περού.

Το μέγεθος του σεισμού εκτιμήθηκε στα 6,7 Ρίχτερ τόσο από το IGP όσο και από το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS), επιβεβαιώνοντας την ισχύ του φαινομένου. Ωστόσο, υπήρξε μια μικρή διαφορά στις εκτιμήσεις του εστιακού βάθους. Το IGP υπολόγισε το βάθος στα 129 χιλιόμετρα, ενώ το USGS το προσδιόρισε κατά τι μικρότερο, στα 108 χιλιόμετρα.

Άμεση αντίδραση των κατοίκων και αρχικές εκτιμήσεις

Η ισχυρή δόνηση προκάλεσε την άμεση έξοδο εκατοντάδων κατοίκων από κτίρια γραφείων και άλλες ιδιοκτησίες, κυρίως στην πρωτεύουσα Λίμα, η οποία βρίσκεται περίπου 300 χιλιόμετρα μακριά από το επίκεντρο. Σε οπτικό υλικό που μεταδόθηκε από τηλεοπτικά δίκτυα και αναρτήθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνονται κάτοικοι να σπεύδουν εσπευσμένα σε εξωτερικούς χώρους όταν ένιωσαν τον σεισμό. Ιδιαίτερα στην τουριστική συνοικία Μιραφλόρες της Λίμα, πλήθος κόσμου βγήκε στους δρόμους, όπως διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με το εθνικό κέντρο επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (COEN), ο σεισμός έγινε αισθητός με μέτρια έως ισχυρή ένταση από τον πληθυσμό. Οι αρχικές αναφορές των αρχών του κράτους της Λατινικής Αμερικής δεν κάνουν λόγο για τραυματισμούς ούτε για σοβαρές ζημιές, κάτι που αποτελεί θετική εξέλιξη. Το COEN πρόσθεσε ότι «η επιτήρηση συνεχίζεται σε ευάλωτες περιοχές», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συνεχή επαγρύπνηση.

Δηλώσεις από τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Γεωφυσικής

Ο πρόεδρος του περουβιανού ινστιτούτου γεωφυσικής (IGP), Ερνάντο Ταβέρα, περιέγραψε τη δόνηση ως «έντονη», επιβεβαιώνοντας την αίσθηση που είχαν οι κάτοικοι. Σε δηλώσεις του, ο κ. Ταβέρα αναφέρθηκε σε φαινόμενα πτώσεων βράχων και κατολισθήσεων, τα οποία αποτελούν συχνές συνέπειες ισχυρών σεισμών σε ορεινές ή ημιορεινές περιοχές.

Το IGP, ως αρμόδιος φορέας για την παρακολούθηση της σεισμικής δραστηριότητας στη χώρα, συνεχίζει την ανάλυση των δεδομένων και την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την εξέλιξη της κατάστασης. Οι πληροφορίες του ινστιτούτου ήταν οι πρώτες επίσημες που δόθηκαν στη δημοσιότητα σχετικά με το μέγεθος και το επίκεντρο της δόνησης, αποτελώντας βασική πηγή ενημέρωσης για τις αρχές και τους πολίτες.

Επιδράσεις πέρα από τα σύνορα του Περού

Η ισχυρή σεισμική δόνηση δεν περιορίστηκε μόνο εντός των συνόρων του Περού, καθώς οι επιπτώσεις της έγιναν αισθητές και σε γειτονικές χώρες. Συγκεκριμένα, στην πρωτεύουσα της Κολομβίας, Μπογκοτά, ενεργοποιήθηκαν συναγερμοί σε κτίρια, οδηγώντας σε εκκενώσεις, ιδιαίτερα στα βόρεια της πόλης, δείχνοντας την ευρεία εμβέλεια του σεισμού.

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ισχυρών σεισμών που συνεχίζουν να πλήττουν τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, αναδεικνύοντας τη συνεχή και έντονη σεισμική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή. Η παρακολούθηση των φαινομένων αυτών παραμένει σε υψηλή προτεραιότητα για τις αρμόδιες αρχές.

Με πληροφορίες από: Topontiki