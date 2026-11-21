Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) βρίσκεται αντιμέτωπο με νέα πρόκληση στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, καθώς διερευνάται μια πιθανή παραβίαση του Εθνικού Κέντρου Πληροφοριών για το Έγκλημα (NCIC). Σύμφωνα με πληροφορίες από άτομα που έχουν γνώση της έρευνας, χάκερς φέρεται να στόχευσαν την εθνική βάση δεδομένων ποινικών πληροφοριών των ΗΠΑ. Το NCIC αποτελεί ένα κρίσιμο δίκτυο για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ ομοσπονδιακών, πολιτειακών και τοπικών αρχών επιβολής του νόμου. Αυτό το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από κυβερνοεπιθέσεις που έχουν πλήξει συστήματα του FBI τους τελευταίους μήνες.

Η νέα επίθεση στο NCIC

Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών διερευνά την πιθανότητα μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στη βάση δεδομένων του Εθνικού Κέντρου Πληροφοριών για το Έγκλημα (NCIC). Αυτή η βάση δεδομένων είναι ζωτικής σημασίας για τις διωκτικές αρχές σε εθνικό επίπεδο, καθώς χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή δεδομένων που περιλαμβάνουν ελέγχους ποινικού μητρώου και εντάλματα σύλληψης.

Η αποκάλυψη αυτή έγινε από δύο άτομα που διαθέτουν γνώση της εν εξελίξει έρευνας. Το συγκεκριμένο περιστατικό αποτελεί τη δεύτερη φερόμενη παραβίαση συστημάτων του FBI μέσα σε διάστημα λίγων μηνών, γεγονός που εγείρει περαιτέρω ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των κυβερνητικών υποδομών.

Προηγούμενα περιστατικά κυβερνοασφάλειας

Το πρόσφατο συμβάν έρχεται σε συνέχεια μιας κυβερνοεπίθεσης που σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο, κατά την οποία η ομάδα χάκερ ShinyHunters στόχευσε ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία υπαλλήλων του FBI. Η επίθεση αυτή πραγματοποιήθηκε μέσω ενός ιστότοπου εύρεσης εργασίας που χρησιμοποιούσε το Γραφείο.

Σχετικά με την υπόθεση των ShinyHunters, ένας Καναδός ερευνητής και συγγραφέας με ειδίκευση στην κυβερνοασφάλεια συνελήφθη. Ο συλληφθείς αντιμετωπίζει κατηγορίες που σχετίζονται με την παραβίαση αυτή, η οποία αποδόθηκε στην εν λόγω ομάδα χάκερ.

Ανησυχίες για την κυβερνοασφάλεια στις ΗΠΑ

Η νέα επίθεση στο FBI λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο όπου η κυβέρνηση Τραμπ καταβάλλει προσπάθειες για τη διαχείριση των προβληματισμών που αφορούν την κυβερνοασφάλεια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόσφατα, έχουν καταγραφεί διαδοχικές διακοπές λειτουργίας σε νευραλγικούς τομείς της χώρας.

Οι διακοπές αυτές προκάλεσαν επιπτώσεις σε τραπεζικά ιδρύματα, στην Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας (NSA) καθώς και στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της FAA. Τα περιστατικά αυτά υπογραμμίζουν την ευπάθεια των εθνικών υποδομών σε κυβερνοεπιθέσεις και την ανάγκη για συνεχή επαγρύπνηση.

Δηλώσεις του διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι την Πέμπτη, την ίδια ημέρα που αξιωματούχοι του FBI είχαν ήδη ενημερωθεί για το νέο περιστατικό κυβερνοασφάλειας, ο διευθυντής του Γραφείου, Κας Πατέλ, εμφανίστηκε στο Fox News. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, ο κ. Πατέλ επαίνεσε τις επιδόσεις της υπηρεσίας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Ο Κας Πατέλ αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην επιχείρηση «Winter Shield», η οποία είχε ολοκληρωθεί μήνες νωρίτερα. Στόχος της επιχείρησης ήταν να παροτρύνει εταιρείες να αναβαθμίσουν τα συστήματά τους, με σκοπό τον περιορισμό του κινδύνου πρόσβασης χάκερ σε ευαίσθητα δεδομένα. Παρά το γεγονός ότι η επιχείρηση είχε ολοκληρωθεί, ο διευθυντής την περιέγραψε ως εν εξελίξει.

Επιπλέον, ο κ. Πατέλ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες που αφορούν τον εκσυγχρονισμό νευραλγικών συστημάτων και τη θωράκιση των εθνικών υποδομών. «Άλλες διοικήσεις θα μπορούσαν να είχαν κάνει αυτές τις ενημερώσεις, αλλά δεν το έκαναν», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Παραμένουμε ένα βήμα μπροστά από τις εξελίξεις και αναπληρώνουμε τον χαμένο χρόνο».

Με πληροφορίες από: Newsit