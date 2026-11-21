Η Bayer θα καταβάλει έως και 7,25 δισ. δολάρια για αγωγές που συνδέουν το Roundup με καρκίνο

Μια σημαντική συμφωνία αποζημιώσεων, ύψους έως και 7,25 δισεκατομμυρίων δολαρίων, για τις δικαστικές διαμάχες που αφορούν το ζιζανιοκτόνο Roundup της Bayer, επικυρώθηκε από δικαστή στην πολιτεία του Μιζούρι, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η απόφαση αυτή αποτελεί ένα κομβικό βήμα για τον γερμανικό όμιλο, ο οποίος επιδιώκει να διευθετήσει τις χιλιάδες αγωγές που συνδέουν τη χρήση του συγκεκριμένου προϊόντος με την εμφάνιση καρκίνου.

Η συμφωνία αποζημιώσεων και η επικύρωση

Η συμφωνία αποζημιώσεων, η οποία ανέρχεται σε ένα ποσό που μπορεί να φτάσει τα 7,25 δισεκατομμύρια δολάρια, έρχεται να καλύψει τις πολυετείς δικαστικές διεκδικήσεις γύρω από το ζιζανιοκτόνο Roundup. Η οριστική επικύρωσή της από δικαστή στην πολιτεία του Μιζούρι σηματοδοτεί μια προσπάθεια της Bayer να κλείσει ένα κεφάλαιο χιλιάδων νομικών υποθέσεων.

Πριν την τελική επικύρωση, η συμφωνία είχε λάβει αρχική έγκριση από δικαστήριο που εδρεύει στο Σεντ Λούις του Μιζούρι. Την Παρασκευή, ο δικαστής Τίμοθι Μπόιερ προχώρησε στην οριστική επικύρωση, δίνοντας το πράσινο φως για την εφαρμογή των προβλέψεών της.

Η γλυφοσάτη στο επίκεντρο των διεκδικήσεων

Οι δικαστικές διεκδικήσεις εστιάζουν στην περιβόητη γλυφοσάτη, η οποία αποτελεί τη δραστική ουσία του ζιζανιοκτόνου Roundup. Η συγκεκριμένη ουσία έχει βρεθεί στο επίκεντρο έντονης επιστημονικής και δικαστικής αντιπαράθεσης, λόγω των πιθανών επιπτώσεών της στην ανθρώπινη υγεία.

Οι αγωγές συνδέουν τη χρήση του προϊόντος και την έκθεση στη γλυφοσάτη με την εμφάνιση καρκίνου, με το λέμφωμα μη Χότζκιν (ΛΜΧ) να αναφέρεται συγκεκριμένα ως μορφή καρκίνου που συνδέεται με την έκθεση στο Roundup, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των εναγόντων.

Οικονομικό βάρος και η εξαγορά της Monsanto

Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει σημαντική οικονομική επιβάρυνση για την Bayer. Από το 2018 και μετά, ο γερμανικός όμιλος έχει δαπανήσει περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια δολάρια για την αντιμετώπιση των νομικών διεκδικήσεων που σχετίζονται με το Roundup.

Η χρονική αυτή περίοδος συμπίπτει με την εξαγορά της Monsanto από την Bayer το 2018. Η Monsanto ήταν η εταιρεία που ανέπτυξε αρχικά το επίμαχο ζιζανιοκτόνο, μεταφέροντας έτσι το βάρος των νομικών υποθέσεων στον γερμανικό κολοσσό.

Λεπτομέρειες για τις αποζημιώσεις

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της συμφωνίας, οι δικαιούχοι που έχουν ήδη διαγνωστεί με λέμφωμα μη Χότζκιν (ΛΜΧ) θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν αποζημιώσεις. Τα ποσά των αποζημιώσεων κυμαίνονται από 10.000 έως 165.000 δολάρια, ανάλογα με την περίπτωση.

Η ρύθμιση αυτή δεν καλύπτει μόνο τα ήδη διαγνωσμένα περιστατικά. Περιλαμβάνει επίσης πρόσωπα που έχουν εκτεθεί στο συγκεκριμένο προϊόν και υπάρχει η πιθανότητα να εμφανίσουν τη νόσο στο μέλλον, ακόμη και αν δεν έχουν προσφύγει δικαστικά μέχρι στιγμής.

Οι δηλώσεις της Bayer και του διευθύνοντος συμβούλου

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Bayer εξέπρασε την εκτίμηση ότι η συμφωνία αυτή, σε συνδυασμό με μια απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που δημοσιοποιήθηκε τον Ιούνιο, μπορεί να συμβάλει στον τερματισμό των πολυετών δικαστικών εκκρεμοτήτων που την απασχολούν.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Μπιλ Άντερσον, χαρακτήρισε την οριστική δικαστική έγκριση ως έναν σημαντικό σταθμό στη στρατηγική της εταιρείας. Στόχος είναι ο περιορισμός των νομικών κινδύνων που συνδέονται με το Roundup, τόσο για τις υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη όσο και για πιθανές μελλοντικές διεκδικήσεις.

Με πληροφορίες από: Enikos