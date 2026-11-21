Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) των Ηνωμένων Πολιτειών διερευνά μια φερόμενη παραβίαση της εθνικής βάσης δεδομένων ποινικών πληροφοριών, σύμφωνα με δύο άτομα που έχουν ενημερωθεί για την έρευνα. Η εν λόγω βάση δεδομένων αποτελεί έναν ζωτικής σημασίας σύνδεσμο μεταξύ των ομοσπονδιακών, πολιτειακών και τοπικών αρχών επιβολής του νόμου.

Η διείσδυση στη βάση δεδομένων του Εθνικού Κέντρου Πληροφοριών για το Έγκλημα (National Crime Information Center – NCIC) από φερόμενους χάκερ αποτελεί τη δεύτερη παρόμοια παραβίαση που καταγράφεται τους τελευταίους μήνες. Η ανακάλυψη της πιο πρόσφατης διείσδυσης σημειώθηκε τις τελευταίες ημέρες.

Η σημασία της βάσης δεδομένων NCIC

Η βάση δεδομένων NCIC είναι ένα κεντρικό σύστημα που χρησιμοποιείται από τις αρχές επιβολής του νόμου σε ολόκληρη τη χώρα. Ο κύριος σκοπός της είναι η ανταλλαγή κρίσιμων πληροφοριών, όπως δεδομένα σχετικά με εντάλματα σύλληψης και αποτελέσματα ελέγχων ιστορικού, διευκολύνοντας έτσι το έργο των αστυνομικών αρχών.

Ένας πρώην αξιωματούχος του FBI, ο οποίος είχε ηγηθεί ερευνών για εγκληματικές ομάδες στον κυβερνοχώρο, τόνισε τη σημασία του NCIC. Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών για τις αρχές επιβολής του νόμου.

Καθημερινά, αστυνομικοί σε ολόκληρη τη χώρα βασίζονται στο NCIC για να εντοπίζουν καταζητούμενους φυγάδες, να ελέγχουν αν εκκρεμούν εντάλματα σύλληψης και να αποκτούν πρόσβαση σε πληροφορίες που μπορούν να είναι καθοριστικές για τις επιχειρήσεις τους.

Δηλώσεις του διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ

Την Πέμπτη, αφού αξιωματούχοι του γραφείου ενημερώθηκαν για το τελευταίο περιστατικό κυβερνοασφάλειας, ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή για να προβάλει το έργο του FBI στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, ο Πατέλ συζήτησε μια επιχείρηση που είχε ολοκληρωθεί πριν από μήνες.

Η επιχείρηση αυτή, με την ονομασία «Winter Shield», είχε ως στόχο να παροτρύνει τις εταιρείες να ενημερώσουν τα συστήματά τους και να αποτρέψουν τους χάκερ από το να αποκτήσουν πρόσβαση στα ευαίσθητα δεδομένα τους. Ο διευθυντής του FBI αναφέρθηκε στην Επιχείρηση Winter Shield σαν να βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη, τονίζοντας τη συνεχή προσπάθεια για ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας.

Ενημερώσεις συστημάτων και προστασία υποδομών

Ο Κας Πατέλ επαίνεσε τη σημερινή κυβέρνηση για την πραγματοποίηση ενημερώσεων σε βασικά συστήματα, με στόχο την προστασία των κρίσιμων υποδομών της χώρας. Υπογράμμισε ότι αυτές οι ενέργειες είναι ζωτικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια.

Ο διευθυντής του FBI δήλωσε χαρακτηριστικά: «Και άλλες κυβερνήσεις θα μπορούσαν να είχαν πραγματοποιήσει αυτές τις ενημερώσεις, αλλά δεν το έκαναν». Πρόσθεσε επίσης ότι «Παραμένουμε ένα βήμα μπροστά από τις εξελίξεις και καλύπτουμε τον χαμένο χρόνο», υπογραμμίζοντας την προληπτική προσέγγιση που ακολουθείται.

Το ευρύτερο πλαίσιο της κυβερνοασφάλειας στις ΗΠΑ

Η ανακάλυψη της πιο πρόσφατης διείσδυσης στη βάση δεδομένων του NCIC έρχεται σε μια περίοδο όπου η κυβέρνηση Τραμπ έχει επιχειρήσει να καθησυχάσει την κοινή γνώμη σχετικά με την κυβερνοασφάλεια της χώρας. Αυτή η προσπάθεια εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, μετά από μια σειρά σημαντικών διακοπών λειτουργίας που έχουν επηρεάσει διάφορους κρίσιμους τομείς.

Μεταξύ των θιγόμενων τομέων περιλαμβάνονται τράπεζες, η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας (NSA) και το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας (FAA). Τα περιστατικά αυτά αναδεικνύουν την αυξανόμενη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis