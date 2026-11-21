Τη συμμορία Barrio 18 υποδεικνύει η εισαγγελία της Γουατεμάλας ως τον «φυσικό αυτουργό» της δολοφονίας του πρώην εισαγγελέα και δικηγόρου Χουάν Φρανσίσκο Σολόρσανο Φόπα. Η ανακοίνωση εκδόθηκε την Παρασκευή, φέρνοντας στο φως τις πρώτες επίσημες διαπιστώσεις για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει τη χώρα. Ο 43χρονος Σολόρσανο Φόπα είχε βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς είχε καταγγείλει διασυνδέσεις μεταξύ εγκληματικών οργανώσεων, πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων.

Η δολοφονία του, η οποία σημειώθηκε στις 17 Οκτωβρίου, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη Γουατεμάλα, σε μια περίοδο κατά την οποία η εγκληματικότητα και οι πολιτικές αντιπαραθέσεις εντείνονται. Το περιστατικό οδήγησε επίσης σε απομακρύνσεις ανώτατων στελεχών της αστυνομικής ιεραρχίας, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Ο ρόλος του Χουάν Φρανσίσκο Σολόρσανο Φόπα

Ο Χουάν Φρανσίσκο Σολόρσανο Φόπα, σε ηλικία 43 ετών, ήταν ένας πρώην εισαγγελέας και δικηγόρος με εξειδίκευση σε υποθέσεις διαφθοράς. Η δράση του είχε επανειλημμένα τραβήξει την προσοχή του κοινού, καθώς δεν δίσταζε να καταγγέλλει δημόσια τις διασυνδέσεις που υπήρχαν μεταξύ εγκληματικών οργανώσεων, πολιτικών προσώπων και κρατικών αξιωματούχων.

Είχε καταγγείλει δημοσίως την ύπαρξη ενός ευρύτερου δικτύου σχέσεων, το οποίο περιλάμβανε κρατικούς αξιωματούχους, πολιτικούς, επιχειρηματίες, καθώς και μέλη της συμμορίας Barrio 18. Οι καταγγελίες του αυτές τον είχαν φέρει αντιμέτωπο με ισχυρά συμφέροντα, καθιστώντας τον στόχο.

Η δολοφονία και οι συνθήκες της

Η δολοφονία του Χουάν Φρανσίσκο Σολόρσανο Φόπα έλαβε χώρα στις 17 Οκτωβρίου, σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο στην πρωτεύουσα της Γουατεμάλας. Το τραγικό γεγονός εκτυλίχθηκε παρουσία του παιδιού του, προσθέτοντας μια ακόμα θλιβερή διάσταση στην υπόθεση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρώην εισαγγελέας διέθετε αστυνομική προστασία, γεγονός που καθιστά ακόμα πιο ανησυχητικό τον τρόπο με τον οποίο εκτελέστηκε η επίθεση. Οι συνθήκες της δολοφονίας του, σε δημόσιο χώρο και υπό την προστασία των αρχών, έχουν προκαλέσει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μέτρων ασφαλείας.

Οι επίσημες ανακοινώσεις και οι έρευνες

Ο γενικός εισαγγελέας, Γκαμπριέλ Γκαρσία Λούνα, επιβεβαίωσε την ευθύνη της Barrio 18 ως φυσικού αυτουργού της επίθεσης, παρουσιάζοντας τα πρώτα ευρήματα της έρευνας. Όπως διευκρίνισε, «η τρομοκρατική οργάνωση που είναι γνωστή με το όνομα Barrio 18 είναι ο φυσικός αυτουργός της δολοφονίας».

Παρά την επιβεβαίωση των φυσικών αυτουργών, οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν διαφορετικά ενδεχόμενα σχετικά με την ταυτότητα των ηθικών αυτουργών της δολοφονίας. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αποκαλυφθεί περισσότερες πληροφορίες για την πορεία των ερευνών σχετικά με το ποιος ή ποιοι βρίσκονται πίσω από την εντολή της εκτέλεσης.

Συλλήψεις και έρευνες σε φυλακές

Στο πλαίσιο των ερευνών, ο γενικός γραμματέας της εισαγγελίας, Έντουιν Τσαβαχάι, ανακοίνωσε τη σύλληψη δύο μελών της συμμορίας Barrio 18. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Παράλληλα με τις συλλήψεις, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες έρευνες σε δύο σωφρονιστικά καταστήματα. Μεταξύ αυτών ήταν και μια φυλακή υψίστης ασφαλείας που βρίσκεται στο νότιο τμήμα της χώρας. Σε αυτή τη φυλακή κρατείται ο Άλντο Οτσόα, γνωστός και με το προσωνύμιο El Lobo («Ο λύκος»), ο οποίος θεωρείται ηγετικό στέλεχος της συμμορίας Barrio 18.

Το ευρύτερο πλαίσιο και οι αντιδράσεις

Η δολοφονία του Χουάν Φρανσίσκο Σολόρσανο Φόπα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε ολόκληρη τη Γουατεμάλα. Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα αντιμετωπίζει αυξημένη εγκληματικότητα και εντεινόμενες πολιτικές αντιπαραθέσεις, καθώς πλησιάζουν οι γενικές εκλογές του 2027.

Η σοβαρότητα της κατάστασης οδήγησε άμεσα σε απομακρύνσεις ανώτατων στελεχών της αστυνομικής ιεραρχίας, ως απάντηση στην κρίση που προκλήθηκε. Οι δημόσιες καταγγελίες του Σολόρσανο Φόπα για ένα ευρύτερο δίκτυο σχέσεων ανάμεσα σε κρατικούς αξιωματούχους, πολιτικούς, επιχειρηματίες και μέλη της Barrio 18, αναδεικνύουν το περίπλοκο υπόβαθρο της υπόθεσης και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το σύστημα δικαιοσύνης στη Γουατεμάλα.

Με πληροφορίες από: Enikos