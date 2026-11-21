Απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ διερεύνησαν με το Κίεβο και Ευρωπαίους ηγέτες μια συμφωνία που θα μπορούσε να ανατρέψει τη μακροχρόνια αμερικανική πολιτική. Αυτή η προτεινόμενη συμφωνία, η οποία συζητήθηκε τους τελευταίους μήνες, θα ερχόταν σε αντίθεση με τις επιδιώξεις της Μόσχας. Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να εξετάζουν την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Αυτό θα γινόταν ως αντάλλαγμα για την παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία, μια προοπτική που μέχρι πρότινος θεωρούνταν σχεδόν αδιανόητη.

Οι αμερικανικές διαβουλεύσεις και οι αντιδράσεις

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, το οποίο φέρει την υπογραφή του Bojan Pancevski, ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός και ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, συζήτησε την ιδέα της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ με αντάλλαγμα εδάφη. Οι συνομιλίες αυτές πραγματοποιήθηκαν σε κλειστές συζητήσεις τους τελευταίους μήνες, με τη συμμετοχή τόσο Ουκρανών όσο και Ευρωπαίων αξιωματούχων. Η προοπτική αυτή τέθηκε σε αρκετές συνομιλίες, στις οποίες συμμετείχε και ο έτερος Αμερικανός απεσταλμένος, Στιβ Γουίτκοφ, όπως επιβεβαιώνουν πρόσωπα που έλαβαν μέρος στις διαβουλεύσεις.

Η Μόσχα, από την πλευρά της, αγωνίζεται εδώ και χρόνια να εμποδίσει την ένταξη της Ουκρανίας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, η οποία αριθμεί 32 κράτη-μέλη. Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αποκλείσει την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ στις αρχές του περασμένου έτους, χαρακτηρίζοντάς την απαράδεκτη για τη Ρωσία. Ωστόσο, οι πρόσφατες συζητήσεις των απεσταλμένων του δείχνουν μια διαφοροποίηση στην προσέγγιση.

Συναντήσεις κορυφής σε Δουβλίνο και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Οι διπλωματικές αυτές προσπάθειες κορυφώθηκαν με σημαντικές συναντήσεις. Πιο πρόσφατα, ο Τζάρεντ Κούσνερ συζήτησε το ενδεχόμενο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους αξιωματούχους. Η συνάντηση αυτή έλαβε χώρα την περασμένη εβδομάδα σε ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο στο Δουβλίνο. Εκεί, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι συναντήθηκαν με τον πρόεδρο Ζελένσκι, τον σύμβουλό του Ρουστέμ Ουμέροφ, καθώς και με επιλεγμένους Ευρωπαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, εξετάζοντας τις λεπτομέρειες της προτεινόμενης συμφωνίας.

Το ζήτημα τέθηκε επίσης σε τουλάχιστον μία συνάντηση την περασμένη εβδομάδα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σε αυτή την περίσταση, οι Κούσνερ και Γουίτκοφ συναντήθηκαν με Ουκρανούς, Ευρωπαίους και Ρώσους αξιωματούχους. Οι επαφές αυτές εντάσσονται σε μια ευρύτερη σειρά διαβουλεύσεων, με στόχο τη διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με έναν Ευρωπαίο ηγέτη που συμμετείχε στις συζητήσεις, η ιδέα είχε τεθεί ακόμη και σε τηλεφωνική επικοινωνία από τον Αύγουστο, υποδεικνύοντας ότι οι συζητήσεις έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετούς μήνες.

Τα δύο σενάρια που εξετάζουν οι ΗΠΑ

Σύμφωνα με πρόσωπα που συμμετέχουν ενεργά στις συνομιλίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παρουσιάσει δύο πιθανά σενάρια στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις. Αυτά τα σενάρια αποτελούν τη βάση για τις εντατικές συζητήσεις που διεξάγονται με τις εμπλεκόμενες πλευρές, με την ελπίδα να βρεθεί μια λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Το πρώτο σενάριο προβλέπει ότι η Ουκρανία θα πρέπει να παραχωρήσει τα εδάφη που εξακολουθεί να ελέγχει στο Ντονμπάς, μια περιοχή στην ανατολική Ουκρανία. Στο Ντονμπάς, οι δύο πλευρές πολεμούν επί μεγάλο μέρος της σύγκρουσης. Ως αντάλλαγμα για αυτή την παραχώρηση εδαφών, η Ουκρανία θα λάμβανε πλήρη ένταξη στο ΝΑΤΟ, μια κίνηση που θα της παρείχε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας.

Το δεύτερο σενάριο που τέθηκε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων προβλέπει το πάγωμα της σύγκρουσης κατά μήκος της σημερινής γραμμής του μετώπου. Μια τέτοια εξέλιξη θα άφηνε ένα τμήμα του Ντονμπάς υπό ουκρανικό έλεγχο, διατηρώντας την εδαφική της ακεραιότητα σε κάποιο βαθμό. Σε αυτή την περίπτωση, η Ουκρανία θα λάμβανε εγγυήσεις ασφαλείας για την προστασία της από μια μελλοντική επίθεση, χωρίς να ενταχθεί πλήρως στη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Με πληροφορίες από: Topontiki