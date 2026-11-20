Το γαλλικό κοινοβούλιο ενέκρινε νόμο για τη χρήση όπλων από αστυνομικούς – Αντιδράσεις για «άδεια να σκοτώνουν»

Το γαλλικό Κοινοβούλιο έδωσε την οριστική του έγκριση την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026 σε ένα νομοσχέδιο που ενισχύει τη νομική προστασία αστυνομικών και χωροφυλάκων κατά τη χρήση των όπλων τους. Η νέα ρύθμιση, η οποία προκάλεσε έντονες πολιτικές αντιδράσεις, προβλέπει ότι τα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας τεκμαίρεται πως έχουν ενεργήσει εντός του νόμιμου πλαισίου. Ωστόσο, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων προειδοποιούν ότι η διάταξη μπορεί να δυσχεράνει τη διερεύνηση περιστατικών αστυνομικής βίας, ενώ η Αριστερά έχει ήδη προαναγγείλει προσφυγή στο Συνταγματικό Συμβούλιο.

Η κοινοβουλευτική διαδικασία και η έγκριση του νόμου

Η γαλλική Γερουσία, στην οποία κυριαρχεί η Δεξιά, ενέκρινε το νομοσχέδιο με 205 ψήφους υπέρ και 110 κατά. Αυτή η ψηφοφορία ολοκλήρωσε την κοινοβουλευτική διαδικασία για τη συγκεκριμένη ρύθμιση.

Σημειώνεται ότι η Εθνοσυνέλευση είχε ήδη υπερψηφίσει το κείμενο του νομοσχεδίου τον περασμένο Ιούλιο, ανοίγοντας τον δρόμο για την τελική του έγκριση από το Κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, όταν αστυνομικοί και χωροφύλακες κάνουν χρήση των όπλων τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, τεκμαίρεται ότι έχουν ενεργήσει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις.

Οι θέσεις των υποστηρικτών της νέας διάταξης

Η διάταξη αυτή χαίρει της υποστήριξης της γαλλικής κυβέρνησης, καθώς και της Εθνικής Συσπείρωσης της Μαρίν Λεπέν. Επίσης, δυνάμεις της κοινοβουλευτικής Δεξιάς και του Κέντρου έχουν εκφράσει τη στήριξή τους στο νομοσχέδιο.

Οι υποστηρικτές της ρύθμισης τονίζουν ότι είναι αναγκαία προκειμένου οι αστυνομικοί να μη θεωρούνται αυτομάτως ύποπτοι για δυσανάλογη χρήση βίας κάθε φορά που χρησιμοποιούν το υπηρεσιακό τους όπλο.

Οι έντονες αντιδράσεις και οι φόβοι για την αστυνομική βία

Στον αντίποδα, οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν εκφράσει σοβαρές ανησυχίες. Φοβούνται ότι η νέα νομοθεσία θα περιορίσει τη δυνατότητα διερεύνησης καταγγελιών και απόδοσης ευθυνών σε μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Ακτιβιστές και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων χαρακτηρίζουν τη νέα διάταξη ως «άδεια να σκοτώνουν». Υποστηρίζουν ότι αυτή η αλλαγή θα καταστήσει ακόμη δυσκολότερη τη λογοδοσία των αστυνομικών για περιστατικά υπέρμετρης βίας.

Η Αριστερά, εκφράζοντας την πλήρη διαφωνία της με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, έχει ήδη προαναγγείλει προσφυγή στο Συνταγματικό Συμβούλιο, επιδιώκοντας την ακύρωση της ρύθμισης.

Οι εξηγήσεις του υπουργού Εσωτερικών Λοράν Νουνιές

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιές, υπερασπίστηκε το νομοσχέδιο την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026. Δήλωσε ότι η ρύθμιση αποσκοπεί στον τερματισμό της πρακτικής να τίθεται αυτομάτως υπό κράτηση ένας αστυνομικός ή χωροφύλακας που έχει χρησιμοποιήσει το όπλο του.

Όπως εξήγησε ο Γάλλος υπουργός, στόχος είναι να αντιμετωπιστεί η τάση να αμφισβητείται εκ προοιμίου η δράση των σωμάτων ασφαλείας. Αυτό συμβαίνει παρά τις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες υπό τις οποίες ασκούν καθημερινά τα καθήκοντά τους.

Ο Λοράν Νουνιές απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες ότι το νομοσχέδιο παρέχει ανεξέλεγκτη δυνατότητα χρήσης όπλων. Επισήμανε ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την προσφυγή σε ένοπλη βία, διασφαλίζοντας ότι η χρήση όπλων δεν είναι απεριόριστη.

Με πληροφορίες από: Topontiki