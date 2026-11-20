Το αμερικανικό Πεντάγωνο προετοιμάζει τις μεγάλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις στις ηπειρωτικές ΗΠΑ, με στόχο να διατηρούν κρίσιμες λειτουργίες χωρίς εξωτερική υποστήριξη για διάστημα έως και 90 ημερών. Το σχέδιο αυτό έρχεται σε μια περίοδο που οι φόβοι για ένα γενικευμένο μπλακάουτ ενισχύονται στην αμερικανική κοινωνία, ωθώντας πολλούς πολίτες στην αγορά ειδών επιβίωσης.

Οι κινήσεις του Πενταγώνου αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών του έναντι πιθανών κυβερνοεπιθέσεων, δολιοφθορών και κατάρρευσης βασικών δικτύων.

Οι κινήσεις του Πενταγώνου για αυτονομία

Το Πεντάγωνο προχωρά στην προετοιμασία στρατιωτικών βάσεων που θα είναι ικανές να λειτουργούν για διάστημα έως και 90 ημερών χωρίς την ανάγκη εξωτερικού ανεφοδιασμού. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, προβλέπεται η εγκατάσταση αυτόνομων ενεργειακών συστημάτων, η χρήση πυρηνικών μικροαντιδραστήρων και η δημιουργία μεγάλων στρατηγικών αποθεμάτων κρίσιμων υλικών.

Αυτές οι ενέργειες αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου που προωθείται από το αμερικανικό Πεντάγωνο, με στόχο τη θωράκιση των στρατιωτικών εγκαταστάσεων των ΗΠΑ. Ο βασικός σκοπός είναι η αντιμετώπιση απειλών όπως οι κυβερνοεπιθέσεις, οι δολιοφθορές και η πιθανή κατάρρευση βασικών υποδομών. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει χαρακτηρίσει το συγκεκριμένο σχέδιο ως κρίσιμο για την εθνική ασφάλεια.

Το πρόγραμμα FORTRESS America

Στο επίκεντρο των προσπαθειών βρίσκεται το πρόγραμμα FORTRESS America, μια υπαρκτή πρωτοβουλία του αμερικανικού υπουργείου Πολέμου. Το πρόγραμμα αυτό έχει συνδεθεί στο Διαδίκτυο με ανεπιβεβαίωτους ισχυρισμούς περί επικείμενης πολύμηνης διακοπής ηλεκτροδότησης σε ολόκληρη τη χώρα, προκαλώντας εκτενείς συζητήσεις.

Η επίσημη παρουσίαση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου από τον υπουργό Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ. Η παρουσίαση έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη στρατιωτική βάση των Πεζοναυτών στο Κουάντικο της Βιρτζίνια. Η ονομασία FORTRESS αποτελεί ακρωνύμιο της φράσης Federal Operations for Resilience, Troop Resources, Energy, Supply and Survivability, περιγράφοντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσεων.

Η στρατηγική εθνικής ασφάλειας

Ο υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, παρουσίασε την πρωτοβουλία FORTRESS ως ένα ουσιαστικό μέρος της ευρύτερης στρατηγικής εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ. Η στρατηγική αυτή στοχεύει στην αντιμετώπιση κρίσεων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν παράλυση κρίσιμων υποδομών της χώρας.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να διασφαλιστεί ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα διατηρούν την επιχειρησιακή τους ικανότητα, ακόμη και σε ακραίες συνθήκες. Αυτές περιλαμβάνουν την περίπτωση κατάρρευσης του πολιτικού δικτύου ηλεκτροδότησης, τη διακοπή της τροφοδοσίας καυσίμων ή την εμφάνιση άλλων σοβαρών προβλημάτων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ομαλή λειτουργία των υποδομών.

Η ανησυχία στην αμερικανική κοινωνία

Την ίδια περίοδο, ένα διαφορετικό φαινόμενο καταγράφεται στην αμερικανική κοινωνία, όπου οι φόβοι για ένα γενικευμένο μπλακάουτ εντείνονται. Οι ανησυχίες αυτές ενισχύονται τόσο από θεωρίες συνωμοσίας που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όσο και από τα αλλεπάλληλα προβλήματα που παρατηρούνται σε ψηφιακές υπηρεσίες.

Η αυξημένη αυτή ανησυχία οδηγεί ολοένα και περισσότερους πολίτες στην αγορά ειδών επιβίωσης. Συγκεκριμένα, παρατηρείται μαζική προμήθεια τροφίμων μακράς διάρκειας, γεννητριών, ασυρμάτων και άλλου εξοπλισμού που θεωρείται απαραίτητος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Η τάση αυτή θυμίζει, σε ορισμένες περιπτώσεις, την πρόσφατη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία ενός ατομικού κιτ έκτακτης ανάγκης 72 ωρών, προκαλώντας συζητήσεις για το επίπεδο προετοιμασίας απέναντι σε ενδεχόμενες κρίσεις.

Ο αντίκτυπος στην αγορά ειδών επιβίωσης

Η αυξημένη ανησυχία του κοινού αποτυπώνεται ευκρινώς και στην αγορά ειδών επιβίωσης. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios στις 19 Νοεμβρίου, η εταιρεία Survival Frog κατέγραψε μια εντυπωσιακή αύξηση πωλήσεων κατά 450%.

Η συγκεκριμένη αύξηση παρατηρήθηκε στο διάστημα από τις 27 Οκτωβρίου έως τις 16 Νοεμβρίου, σε σύγκριση με τις προηγούμενες εβδομάδες. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η πλειονότητα των πρόσφατων αγοραστών της εταιρείας ήταν νέοι πελάτες, υποδεικνύοντας μια διεύρυνση της βάσης των ατόμων που προετοιμάζονται για πιθανές κρίσεις.

Με πληροφορίες από: Newsit