Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας, διευρύνοντας το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει γύρω από τη Nvidia και την Άλις Χουάνγκ. Η Χουάνγκ, το πρόσωπο που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης, φέρεται να διατηρεί, μέσω της οικογένειας και των επιχειρηματικών συνεργατών της, εκτεταμένες διασυνδέσεις με την κινεζική αμυντική βιομηχανία. Σύμφωνα με έρευνα των New York Times, η οποία βασίζεται σε στοιχεία ανεξάρτητης εταιρείας ερευνητικών πληροφοριών, ένα σύνθετο δίκτυο επιχειρήσεων συνδέει την οικογένεια της Χουάνγκ με κινεζικές κρατικές αμυντικές επιχειρήσεις που προμηθεύουν τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό.

Το εκτεταμένο δίκτυο διασυνδέσεων

Η έρευνα των New York Times, η οποία επικαλείται απόρρητη ανάλυση της εταιρείας ερευνητικών πληροφοριών Strider Technologies και εταιρικά έγγραφα, αποκαλύπτει ένα περίπλοκο πλέγμα επιχειρηματικών σχέσεων. Αυτό το δίκτυο φέρεται να συνδέει πρόσωπα από το περιβάλλον της Άλις Χουάνγκ με κινεζικές κρατικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αμυντική βιομηχανία.

Σύμφωνα με την έρευνα, η Άλις Χουάνγκ, η αδελφή της Χουάνγκ Γιου και ο επενδυτής Κανγκ Γουέι, ο οποίος ήταν επιχειρηματικός συνεργάτης της πρώτης και συχνά εμφανιζόταν ως σύζυγός της, συνδέονται με ένα ευρύ δίκτυο εταιρειών. Μέσω αυτού του δικτύου δημιουργούνται διαδρομές που συνδέουν επίσημους συνεργάτες της Nvidia, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύονται προηγμένους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης, με επιχειρηματικά σχέδια που σχετίζονται με το κινεζικό κράτος και τον στρατό.

Η διαδρομή των 3,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η εμπιστευτική ανάλυση της Strider Technologies, μιας ανεξάρτητης εταιρείας πληροφοριών που απασχολεί πρώην αξιωματικούς υπηρεσιών πληροφοριών και ειδικούς σε θέματα Κίνας. Σύμφωνα με τα ευρήματά της, περίπου 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια από κινεζικά κρατικά κονδύλια διοχετεύθηκαν μέσω επιχειρήσεων που συνδέονται με την οικογένεια ή τους συνεργάτες της Άλις Χουάνγκ.

Τα κεφάλαια αυτά χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση τεχνολογικών έργων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και κέντρα δεδομένων που προμηθεύτηκαν μικροτσίπ της Nvidia. Οι New York Times αναφέρουν ότι εξέτασαν τα στοιχεία της Strider και επιβεβαίωσαν ανεξάρτητα πολλές από τις εταιρικές διασυνδέσεις που περιλαμβάνονται στην ανάλυση.

Οι αμερικανικές έρευνες και οι εκτιμήσεις

Η Άλις Χουάνγκ, Κινέζα υπήκοος που είναι επίσης γνωστή ως Χουάνγκ Λε, βρίσκεται στο επίκεντρο των αμερικανικών ερευνών για τις προσπάθειες προμήθειας προηγμένων μικροτσίπ προς την Κίνα. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times τον προηγούμενο μήνα, Αμερικανοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι η Χουάνγκ ενδέχεται να λειτουργούσε ως πρόσωπο που συνδέεται με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών και παρείχε πληροφορίες στο υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας.

Πρόκειται για εκτίμηση των αμερικανικών αρχών, όχι για στοιχείο που παρουσιάζεται ως δικαστικά αποδεδειγμένο. Η νεότερη έρευνα εστιάζει στις επιχειρηματικές σχέσεις της ίδιας, της αδελφής της, Χουάνγκ Γιου, και του επενδυτή Κανγκ Γουέι, μέσα από τις εταιρείες των οποίων προκύπτουν συνδέσεις με επιχειρήσεις που διαθέτουν συνεργασίες με τη Nvidia.

Προσωπική διάσταση και αδιευκρίνιστα σημεία

Παρά τις αποκαλύψεις, παραμένει αδιευκρίνιστο ποια ακριβώς ήταν η φύση των συγκεκριμένων σχέσεων, αλλά και εάν οι προηγμένοι επεξεργαστές της Nvidia χρησιμοποιήθηκαν τελικά για την υποστήριξη στρατιωτικών προγραμμάτων της Κίνας. Η έρευνα δεν αποδεικνύει ότι η υπολογιστική ισχύς αυτών των κέντρων χρησιμοποιήθηκε από τον κινεζικό στρατό, αλλά αναδεικνύει ένα περίπλοκο πλέγμα επιχειρηματικών σχέσεων μέσα από το οποίο η τεχνολογία αιχμής μπορεί να φτάσει σε εταιρείες με δεσμούς με την κινεζική αμυντική βιομηχανία.

Στο μεταξύ, η υπόθεση έχει αποκτήσει και προσωπική διάσταση, μετά την αποκάλυψη της εξωσυζυγικής σχέσης της Άλις Χουάνγκ με τον συνιδρυτή της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, με τον οποίο δεν έχει συγγενική σχέση. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τζένσεν Χουάνγκ αποχώρησε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, αφού παραδέχθηκε τη σχέση τους.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis