Ένας 70χρονος θανατοποινίτης εκτελέστηκε στο Τέξας το βράδυ της 19ης Νοεμβρίου 2026, έπειτα από πάνω από μία ώρα ανεπιτυχών προσπαθειών. Ο καταδικασμένος, Ρεϊνάλντο Ντενς, φώναζε επανειλημμένα ότι πονούσε, σύμφωνα με τις μαρτυρίες όσων ήταν παρόντες. Το Τμήμα Σωφρονιστικών Αρχών του Τέξας απέρριψε τους ισχυρισμούς περί αποτυχημένης διαδικασίας, υποστηρίζοντας πως ακολουθήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Η εκτέλεση του Ρεϊνάλντο Ντενς

Ο Ρεϊνάλντο Ντενς, ηλικίας 70 ετών, εκτελέστηκε με ένεση πεντοβαρβιτάλης στις φυλακές του Χάντσβιλ. Η διαδικασία της εκτέλεσης διήρκεσε περισσότερο από μία ώρα, κατά τη διάρκεια της οποίας ο θανατοποινίτης φώναζε ότι πονούσε. Ο πνευματικός του σύμβουλος, αιδεσιμότατος Τζεφ Χουντ, ο οποίος ήταν παρών, εξέφρασε τη θλίψη του για μια «αποτυχημένη εκτέλεση» και δήλωσε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι «αυτό δεν έπρεπε να συμβεί».

Ο Σον Τιρ, εισαγγελέας της κομητείας Χάρις, στην οποία υπάγεται το Χιούστον, επιβεβαίωσε ότι όλοι άκουσαν τον Ντενς να λέει ότι πονάει. Παρόλα αυτά, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι η διαδικασία διήρκεσε «λίγο περισσότερο από δέκα λεπτά» από τη στιγμή που χορηγήθηκε η θανατηφόρα ένεση. Ο Ρεϊνάλντο Ντενς ανακηρύχθηκε νεκρός στις 19:08 τοπική ώρα, περισσότερο από μία ώρα μετά την έναρξη της εκτέλεσης.

Οι αντιδράσεις και οι μαρτυρίες

Οι φωνές του Ρεϊνάλντο Ντενς ότι πονούσε, όπως περιγράφηκαν από τους μάρτυρες, προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις. Ο αιδεσιμότατος Τζεφ Χουντ, ο οποίος βρισκόταν δίπλα στον θανατοποινίτη, χαρακτήρισε την εκτέλεση «αποτυχημένη» και τόνισε την ακαταλληλότητα της κατάστασης. Οι δηλώσεις του Χουντ στα τοπικά μέσα ενημέρωσης υπογράμμισαν την αγωνία του καταδικασμένου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Από την πλευρά του, ο εισαγγελέας της κομητείας Χάρις, Σον Τιρ, ενώ επιβεβαίωσε ότι ο Ντενς εξέφραζε τον πόνο του, προσπάθησε να διαφοροποιήσει τη διάρκεια της «θανατηφόρας ένεσης» από τη συνολική διαδικασία. Η αντίφαση αυτή μεταξύ της συνολικής διάρκειας της εκτέλεσης και του χρόνου που φέρεται να διήρκεσε η χορήγηση της ουσίας, αναδεικνύει τις διαφορετικές οπτικές γωνίες των παρευρισκομένων.

Η υπόθεση της δολοφονίας

Ο Ρεϊνάλντο Ντενς είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για τη δολοφονία του κοσμηματοπώλη Τζάνος Σουτς, 53 ετών. Το έγκλημα διαπράχθηκε το 1996, κατά τη διάρκεια ληστείας στο Χιούστον του Τέξας. Ο Ντενς βρισκόταν στην πτέρυγα των θανατοποινιτών για σχεδόν 30 χρόνια, πριν από την εκτέλεσή του.

Σύμφωνα με αναφορές, ο Ρεϊνάλντο Ντενς φέρεται να έβλεπε την εκτέλεσή του ως μια μορφή απελευθέρωσης από τη φυλακή. Πίστευε ότι είχε κάνει ειρήνη με τον Θεό και είχε αποδεχθεί αυτό που ερχόταν, μια στάση που αποτυπώνει την ψυχολογική του κατάσταση μετά από τόσα χρόνια στην πτέρυγα των θανατοποινιτών.

Η στάση των σωφρονιστικών αρχών

Το Τμήμα Σωφρονιστικών Αρχών του Τέξας απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί αποτυχημένης διαδικασίας εκτέλεσης. Η εκπρόσωπος του Τμήματος, Αμάντα Ερνάντες, σε επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο, αρνήθηκε ότι η εκτέλεση ήταν «αποτυχημένη».

Η Ερνάντες υποστήριξε ότι ακολουθήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Ρεϊνάλντο Ντενς. Αυτή η επίσημη θέση έρχεται σε αντίθεση με τις μαρτυρίες του πνευματικού συμβούλου και άλλων παρόντων, οι οποίοι περιέγραψαν μια διαδικασία με εμφανή προβλήματα και πόνο για τον καταδικασμένο.

Το ζήτημα της θανατικής ποινής

Η περίπτωση του Ρεϊνάλντο Ντενς έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά περιστατικών που αναζωπυρώνουν τη συζήτηση για τη θανατική ποινή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ίδια ουσία, η πεντοβαρβιτάλη, είχε χορηγηθεί δύο φορές στις 30 Σεπτεμβρίου στο Τενεσί στην καταδικασμένη Κρίστα Πάικ.

Η Κρίστα Πάικ επέζησε από τις δύο θανατηφόρες ενέσεις, μια άνευ προηγουμένου αποτυχία εκτέλεσης που είχε ήδη αναζωπυρώσει τη συζήτηση για τις διάφορες μεθόδους εκτέλεσης και την αποτελεσματικότητά τους. Το περιστατικό του Ντενς, με τις αναφορές για πόνο και τις ανεπιτυχείς προσπάθειες, εντείνει περαιτέρω τις ανησυχίες σχετικά με την ανθρωπιά και την ορθότητα των διαδικασιών εκτέλεσης.

Με πληροφορίες από: Newsit