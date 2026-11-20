Μια 29χρονη κομμώτρια έπεσε νεκρή από το όπλο ενός κρανοφόρου εισβολέα, την ώρα που εξυπηρετούσε πελάτισσα στο κομμωτήριό της. Το στυγνό έγκλημα σημειώθηκε στην περιοχή Λίνσε της πρωτεύουσας του Περού, Λίμα, το απόγευμα της 19ης Νοεμβρίου. Ο δράστης πυροβόλησε την άτυχη γυναίκα δύο φορές στο κεφάλι και στη συνέχεια εξαφανίστηκε, ενώ παραμένει ασύλληπτος.

Η στιγμή της εν ψυχρώ εκτέλεσης

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το RPP, η δολοφονία της Μάιρα Αλεξάντρα Μούτσα Λάντσα, ηλικίας 29 ετών, έλαβε χώρα το απόγευμα της 19ης Νοεμβρίου. Ένας ένοπλος άνδρας, ο οποίος φορούσε κράνος, εισέβαλε αιφνιδιαστικά στον χώρο του κομμωτηρίου. Την ώρα εκείνη, η νεαρή κομμώτρια βρισκόταν εν ώρα εργασίας, χτενίζοντας μια πελάτισσα.

Ο εισβολέας, χωρίς να διστάσει, πλησίασε την 29χρονη και την πυροβόλησε δύο φορές στο κεφάλι. Η επίθεση ήταν άμεση και φονική, αφήνοντας την άτυχη γυναίκα νεκρή επί τόπου. Αμέσως μετά την πράξη του, ο δράστης τράπηκε σε φυγή, εξαφανιζόμενος από το σημείο του εγκλήματος.

Το θύμα και ο τόπος του εγκλήματος

Το θύμα της στυγερής δολοφονίας είναι η Μάιρα Αλεξάντρα Μούτσα Λάντσα, μια 29χρονη κομμώτρια. Το τραγικό συμβάν εκτυλίχθηκε στο κομμωτήριο όπου εργαζόταν, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Λίνσε. Η Λίνσε αποτελεί μία από τις περιοχές της πρωτεύουσας του Περού, Λίμα, και συγκεκριμένα το κομμωτήριο βρισκόταν στην 2η τετράγωνο της οδού Belisario Flores.

Η νεαρή γυναίκα βρισκόταν στην καθημερινή της απασχόληση, προσφέροντας τις υπηρεσίες της σε μια πελάτισσα, όταν δέχτηκε την επίθεση. Η δολοφονία της προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία, καθώς εκτελέστηκε εν ψυχρώ μέσα στον επαγγελματικό της χώρο, μπροστά στα μάτια της πελάτισσας.

Το βίντεο και οι έρευνες για τον δράστη

Η εν ψυχρώ εκτέλεση της 29χρονης κομμώτριας καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας που ήταν εγκατεστημένες στο κομμωτήριο. Το βίντεο της δολοφονίας έχει δει το φως της δημοσιότητας και κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας έντονα συναισθήματα και αντιδράσεις.

Στις εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας, φαίνεται καθαρά ο κρανοφόρος εισβολέας να εισέρχεται στο κομμωτήριο και να πυροβολεί την Μάιρα Αλεξάντρα Μούτσα Λάντσα. Παρά την ύπαρξη του βίντεο, ο δράστης της δολοφονίας διαφεύγει, μέχρι στιγμής, της σύλληψης. Οι αρχές του Περού έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Η διαφυγή του ενόπλου

Ο ένοπλος, αφού πραγματοποίησε τους δύο πυροβολισμούς στο κεφάλι της κομμώτριας, αποχώρησε άμεσα από το κομμωτήριο. Η ταχύτητα των κινήσεών του και η χρήση κράνους δυσχεραίνουν τις προσπάθειες των αρχών για την ταυτοποίησή του. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις δυνάμεις ασφαλείας να αναζητούν τον δράστη.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ανησυχία στην περιοχή, καθώς η δολοφονία έγινε σε δημόσιο χώρο και εν ώρα λειτουργίας. Η αστυνομία έχει ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για να φέρει τον υπεύθυνο ενώπιον της δικαιοσύνης, ενώ η οικογένεια και οι οικείοι της 29χρονης θρηνούν για τον άδικο χαμό της.

Με πληροφορίες από: Newsit