Η αστυνομία των ΗΠΑ προειδοποιεί τους παίκτες του GTA 6: «Ό,τι συμβαίνει στο παιχνίδι, μένει στο παιχνίδι»

Με χιουμοριστικά μηνύματα αλλά και σαφείς προειδοποιήσεις, αστυνομικές υπηρεσίες σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες υπενθυμίζουν στους παίκτες του Grand Theft Auto 6 (GTA 6) ότι οι πράξεις του παιχνιδιού παραμένουν ποινικά αδικήματα στην πραγματικότητα. Η κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου τίτλου έχει προκαλέσει πρωτοφανή ενθουσιασμό, ενώ ταυτόχρονα επαναφέρει τον δημόσιο διάλογο σχετικά με την απεικόνιση της βίας στα βιντεοπαιχνίδια.

Οι αρχές επιχειρούν να τονίσουν ότι οι κανόνες του δημοφιλούς βιντεοπαιχνιδιού δεν ισχύουν στην πραγματική ζωή, με μηνύματα που απευθύνονται απευθείας στους θαυμαστές του παιχνιδιού.

Η πρωτοφανής κυκλοφορία του GTA 6

Η κυκλοφορία του GTA 6 την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου στις ΗΠΑ σηματοδότησε το τέλος μιας αναμονής 13 ετών για τον επόμενο μεγάλο τίτλο της σειράς, προκαλώντας πρωτοφανή ενθουσιασμό στους παίκτες. Ο τίτλος κατέγραψε ένα ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων, φτάνοντας τα 2,36 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα στο πρώτο εικοσιτετράωρο.

Αυτή η πρωτοφανής επιτυχία οδήγησε στην αγορά περισσότερων από 20 εκατομμυρίων αντιτύπων παγκοσμίως, γεγονός που έχει αναζωπυρώσει τη δημόσια συζήτηση για την απεικόνιση της βίας στα βιντεοπαιχνίδια.

Οι σαφείς προειδοποιήσεις των αρχών

Οι αμερικανικές αρχές υπενθυμίζουν με κάθε τρόπο ότι όσα αποτελούν μέρος της δράσης του GTA εξακολουθούν να συνιστούν ποινικά αδικήματα εκτός οθόνης. Από τις παράνομες κόντρες και τις κλοπές αυτοκινήτων μέχρι τις ένοπλες επιθέσεις και την καταδίωξη από αστυνομικούς, οι πράξεις αυτές έχουν σοβαρές συνέπειες στην πραγματική ζωή.

Οι αστυνομικές υπηρεσίες τονίζουν ότι οι κανόνες και οι δυνατότητες που προσφέρει το παιχνίδι, όπως η επανεμφάνιση μετά τον θάνατο ή η επανεκκίνηση αποστολών, δεν έχουν καμία εφαρμογή στην πραγματικότητα.

Μηνύματα από την Ατλάντα και το Ντένβερ

Η αστυνομία της Ατλάντα, σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Παίξτε το παιχνίδι. Μην καταστρέψετε τη ζωή σας». Το μήνυμα αυτό αποτελεί μια άμεση προτροπή προς τους παίκτες να διαχωρίσουν τη φαντασία από την πραγματικότητα και να αποφύγουν πράξεις που θα μπορούσαν να έχουν σοβαρές νομικές επιπτώσεις.

Ανάλογη προειδοποίηση απηύθυναν και οι αρχές του Ντένβερ, υπενθυμίζοντας ότι «η διαφυγή από την αστυνομία εξακολουθεί να είναι παράνομη». Τέτοιες ενέργειες, που είναι συνηθισμένες στο περιβάλλον του παιχνιδιού, στην πραγματική ζωή συνιστούν σοβαρά αδικήματα με ποινικές συνέπειες.

Οι αρχές του Τέξας και της Αριζόνα ενώνουν τις φωνές τους

Η αστυνομία του Σαν Χουάν, στο Τέξας, δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram την ημέρα κυκλοφορίας του παιχνιδιού, απευθυνόμενη απευθείας στους θαυμαστές του. Οι αστυνομικοί ανέφεραν: «Πρέπει να μιλήσουμε. Ξέρουμε ότι είστε ενθουσιασμένοι και ότι περιμένατε πολύ καιρό, αλλά ό,τι συμβαίνει στο GTA 6, μένει στο GTA 6».

Ανάλογο μήνυμα έστειλε και το γραφείο του σερίφη της κομητείας Πίμα, στην Αριζόνα, μέσω ανάρτησης στο Facebook. Χρησιμοποιώντας όρους γνωστούς στους παίκτες, δήλωσε: «Οι νόμοι της πραγματικής ζωής δεν διαθέτουν κωδικούς εξαπάτησης, επανεμφάνιση μετά τον θάνατο ή επανεκκίνηση αποστολών».

Τέλος, στο Σαν Αντόνιο του Τέξας, ένας αστυνομικός εμφανίστηκε σε βίντεο προειδοποιώντας ότι οι επιθέσεις εναντίον άλλων ανθρώπων δεν αποτελούν παιχνίδι, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα των πράξεων βίας εκτός του εικονικού κόσμου.

Με πληροφορίες από: Enikos