Τραμπ: «Το Ιράν μας κοροϊδεύει εδώ και 51 χρόνια» – Οι δηλώσεις για Πούτιν, Σι και τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παραχώρησε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου την πρώτη του επίσημη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ. Η συνέντευξη δόθηκε στον Λευκό Οίκο, μία ημέρα μετά την επιστροφή του από ένα ιστορικό ταξίδι στην Κίνα. Εκεί, συμμετείχε σε μια τριμερή συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ, ενώ αναφέρθηκε σε κρίσιμα διεθνή ζητήματα.

Συζητήσεις για το Ιράν και το πυρηνικό πρόγραμμα

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνέδεσε την πορεία των τιμών της βενζίνης με την έκβαση των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη επιθυμεί συμφωνία, αλλά δεν είναι διατεθειμένη να αποδεχθεί τους δικούς του όρους. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «οι τιμές της βενζίνης θα εξαρτηθούν από το πώς θα διευθετήσουμε το ζήτημα με το Ιράν», προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον επιδιώκει μια ουσιαστική συμφωνία και όχι μια λύση που θα διαιωνίζει την υπάρχουσα κατάσταση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στην ιρανική ηγεσία, υπογραμμίζοντας πως «θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, αλλά δεν θέλουν να κάνουν μια συμφωνία που να είναι αποδεκτή από εμένα». Επανέλαβε με κατηγορηματικό τρόπο ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, δηλώνοντας: «Δεν μπορούμε να αφήσουμε το Ιράν να έχει πυρηνικά. Είναι πολύ διαβολικοί». Πρόσθεσε επίσης ότι «θέλουμε να κάνουμε μια πραγματική συμφωνία, όχι μια ψεύτικη συμφωνία, όπως κάνουν εδώ και 51 χρόνια», ενώ σημείωσε πως το Ιράν «μας κοροϊδεύει εδώ και 51 χρόνια». Ο αποκλεισμός των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τον Τραμπ, έχει αποδώσει στις τιμές του πετρελαίου.

Διάθεση Πούτιν για τερματισμό πολέμου στην Ουκρανία

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ στις συνομιλίες του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στη Σενζέν της Κίνας. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι διαπίστωσε πραγματική διάθεση από την πλευρά της Μόσχας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία μέσω διπλωματικής οδού.

«Είχαμε πολύ καλές συνομιλίες. Πιστεύω ότι υπάρχουν πραγματικά πολύ καλές πιθανότητες να καταλήξουμε σε συμφωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Οι σχέσεις με Σι Τζινπίνγκ και Πούτιν

Ο Τραμπ υπερασπίστηκε τις προσωπικές σχέσεις που διατηρεί με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, απαντώντας στην κριτική που δέχεται για την προσέγγισή του προς τους δύο ηγέτες. Χαρακτήρισε μάλιστα «ανόητους» όσους επικρίνουν τις σχέσεις του μαζί τους, υποστηρίζοντας ότι η καλή επικοινωνία με τους ηγέτες της Ρωσίας και της Κίνας μπορεί να συμβάλει στην επίλυση διεθνών διαφορών.

Περιγράφοντας την τριμερή συνάντηση, έκανε λόγο για ένα «εκπληκτικό γεγονός», υποστηρίζοντας ότι είχε ιστορική σημασία. Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι «δεν μπορούμε να κάνουμε συμφωνία μαζί τους» αναφορικά με τα πυρηνικά, εξηγώντας ότι οι ΗΠΑ είναι πιο ισχυρές, διαθέτουν πυραύλους Tomahawk και τα πιο ισχυρά πολεμικά αεροπλάνα στον κόσμο.

Το ιστορικό ταξίδι στην Κίνα και οι εμπορικές συμφωνίες

Ο Αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε το ταξίδι του στην Κίνα ως επιτυχημένο και ιστορικό. Αναφέρθηκε στην υποδοχή του από τον Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος, όπως είπε, συνάντησε «τη χώρα μας στο αεροπλάνο, κάτι που δεν έχει κάνει ποτέ πριν», τονίζοντας ότι αυτό σημαίνει πως «σέβεται τη χώρα μας». Ο Τραμπ έκανε σύγκριση με τον προκάτοχό του, λέγοντας: «Δεν συνάντησε τον Νυσταγμένο Τζο στο αεροπλάνο, αυτό μπορώ να σας πω».

Μίλησε διεξοδικά για το προεδρικό αεροσκάφος, ένα δώρο από το Κατάρ, το οποίο μπορεί να πετάξει για περίπου 14,5 ώρες χωρίς ανεφοδιασμό, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ. Αυτό το «καταπληκτικό αεροπλάνο» εντυπωσίασε την Κίνα και τη Ρωσία, όπως ανέφερε ο Τραμπ.

Στο πλαίσιο των εμπορικών συζητήσεων, ο Τραμπ δήλωσε ότι σε τέσσερις ημέρες συνάντησε περισσότερους από 20 παγκόσμιους ηγέτες, εξασφάλισε δύο νέες εμπορικές συμφωνίες, ενώ περίπου 10 ακόμη αναμένεται να υπογραφούν σύντομα. Επίσης, παρακολούθησε τέσσερις μεγάλες διεθνείς συνόδους κορυφής, επιβεβαίωσε τις συμμαχίες της Αμερικής σε όλη την περιοχή και προώθησε την ειρήνη και την ασφάλεια σε όλο τον κόσμο.

Συνοδευτική ομάδα και τεχνολογικά προβλήματα

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Πρόεδρος Τραμπ μπήκε στην αίθουσα ενημέρωσης συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, παρόλο που αρχικά είχε δηλωθεί ότι ο Βανς δεν αναμενόταν να συμμετάσχει. Δίπλα στο βήμα κάθονταν ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ.

Η συνέντευξη Τύπου πραγματοποιήθηκε μετά από μια εβδομάδα που χαρακτηρίστηκε από τεχνολογικά προβλήματα, τα οποία προκάλεσαν διαταραχές σε πολλές εταιρείες και δημόσιες υπηρεσίες.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos, Topontiki