Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε στην απονομή χάριτος μετά θάνατον στον Πιτ Ρόουζ, τον θρυλικό παίκτη του μπέιζμπολ. Η κίνηση αυτή, που ανακοινώθηκε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026, αφορά έναν αθλητή ο οποίος είχε αποκλειστεί ισόβια από το άθλημα, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για στοιχηματισμό σε αγώνες της Major League Baseball. Ο Ρόουζ απεβίωσε στις 30 Νοεμβρίου 2024, σε ηλικία 83 ετών.

Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την απόφασή του μέσω ανάρτησης στο Truth Social, δηλώνοντας: «Μόλις χορήγησα πλήρη και απόλυτη χάρη στον αείμνηστο, μεγάλο Πιτ Ρόουζ, έναν πραγματικό ΣΟΥΠΕΡΣΤΑΡ και ΘΡΥΛΟ του μπέιζμπολ». Στην ίδια ανάρτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως «το ρεκόρ του των 4.256 χτυπημάτων σε μία σεζόν δεν θα σπάσει ποτέ», υπογραμμίζοντας την ανεκτίμητη συνεισφορά του Ρόουζ στον χώρο του αθλήματος.

Ο Τραμπ, στην αναφορά του, απαρίθμησε επίσης μια σειρά από εντυπωσιακά επιτεύγματα του Πιτ Ρόουζ, όπως τα 3.562 παιχνίδια καριέρας, που αποτελούν το υψηλότερο ρεκόρ όλων των εποχών, τα 1.314 Runs batted in και τα 160 Home Runs. Επιπλέον, ο Ρόουζ είχε μέσο όρο χτυπημάτων .303, ήταν 17 φορές All-Star, 3 φορές Πρωταθλητής World Series, NL MVP, World Series MVP, NL Rookie of the Year, 2 φορές βραβευμένος με το Gold Glove Award, Silver Slugger Award, Roberto Clemente Award και 3 φορές πρωταθλητής χτυπημάτων στην National League. Ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε επίσης ότι ο Ρόουζ, όπως και ο Roger Clemens, «αντιμετωπίστηκε άσχημα από τη Major League Baseball που δεν του επέτρεψε να μπει στο Baseball Hall of Fame», αποδίδοντας την κατάσταση στην «Πολιτική».

Η ισόβια απαγόρευση από το μπέιζμπολ

Ο Πιτ Ρόουζ είχε αποκλειστεί ισόβια από το άθλημα του μπέιζμπολ, με την κατηγορία ότι στοιχημάτιζε σε αγώνες της Major League Baseball (MLB). Οι κατηγορίες αυτές εμφανίστηκαν τον Αύγουστο του 1989, όταν ο Ρόουζ ήταν ενεργός παίκτης και παράλληλα προπονητής των Cincinnati Reds. Αυτός ο αποκλεισμός είχε ως αποτέλεσμα να μην του επιτραπεί η είσοδος στο «Hall of Fame» του αθλήματος, παρά την αναμφισβήτητη καριέρα του.

Τον Ιούνιο του 2015, μια ανεξάρτητη έρευνα που διεξήχθη από το ESPN κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Ρόουζ ήταν ένοχος για τις κατηγορίες στοιχηματισμού. Η Major League Baseball, με τη σειρά της, τον απέκλεισε μόνιμα από το «Hall of Fame» και από τη συμμετοχή στο πρωτάθλημα για τουλάχιστον 25 χρόνια, μια απόφαση που σφράγισε την πορεία του στον επαγγελματικό χώρο.

Η παραδοχή του Ρόουζ και οι αρνήσεις

Αρχικά, ο Πιτ Ρόουζ αρνήθηκε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί στοιχηματισμού και μάλιστα προχώρησε σε μηνύσεις εναντίον των φορέων που τον κατηγορούσαν. Ωστόσο, αυτή η στάση δεν άλλαξε την απόφαση της MLB να τον αποκλείσει από το «Hall of Fame» και από κάθε συμμετοχή στο πρωτάθλημα.

Χρόνια αργότερα, συγκεκριμένα το 2004, ο Ρόουζ παραδέχθηκε δημόσια ότι είχε στοιχηματίσει σε παιχνίδια μπέιζμπολ. Παρ' όλα αυτά, επέμενε ότι ποτέ δεν είχε στοιχηματίσει εναντίον της δικής του ομάδας, των Cincinnati Reds, προσπαθώντας να διαχωρίσει τη θέση του ως προς την ακεραιότητα των αγώνων της ομάδας του.

Άλλη αμφιλεγόμενη υπόθεση

Πέρα από τις κατηγορίες για στοιχηματισμό, ο Πιτ Ρόουζ βρέθηκε στο επίκεντρο μιας άλλης αμφιλεγόμενης υπόθεσης το 2017. Οι Φιλαδέλφεια Φίλις (Philadelphia Phillies) αναγκάστηκαν να ακυρώσουν μια προγραμματισμένη τελετή προς τιμήν του, μετά την εμφάνιση ισχυρισμών που τον έφεραν να είχε σεξουαλική σχέση τη δεκαετία του 1970 με ένα κορίτσι πριν αυτό κλείσει τα 16 έτη.

Ο Ρόουζ, σύμφωνα με αναφορές του ESPN, απάντησε στους ισχυρισμούς αυτούς δηλώνοντας ότι το κορίτσι ήταν 16 ετών εκείνη την εποχή, δηλαδή στην ηλικία συναίνεσης, αμφισβητώντας έτσι την εγκυρότητα των κατηγοριών περί ανηλικότητας.

Ο θάνατος του θρύλου

Ο Πιτ Ρόουζ έφυγε από τη ζωή στις 30 Νοεμβρίου 2024, σε ηλικία 83 ετών, κλείνοντας έναν κύκλο ζωής γεμάτο με εντυπωσιακά επιτεύγματα στο γήπεδο, αλλά και με σημαντικές αντιπαραθέσεις και αποκλεισμούς από το άθλημα που αγάπησε.

Μετά την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να του απονείμει χάρη μετά θάνατον, ο Ρόουζ «αποδίδεται αθώος στον κόσμο του αμερικανικού μπέιζμπολ», μια εξέλιξη που σηματοδοτεί μια επίσημη αποκατάσταση της φήμης του, έστω και εκ των υστέρων.

Με πληροφορίες από: Newsit