Ο Πούτιν εμφανίζεται με τον πυρηνικό χαρτοφύλακα ενώ ο Σι θέλει την κατάργησή τους

Μια εικόνα από το περιθώριο της τριμερούς συνάντησης Κίνας, ΗΠΑ και Ρωσίας, στην πόλη Σενζέν, έκλεψε την παράσταση, καθώς ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν εμφανίστηκε συνοδευόμενος από τον πυρηνικό χαρτοφύλακα της χώρας του. Το γεγονός αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη δηλωμένη θέση του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος τάσσεται υπέρ ενός κόσμου χωρίς πυρηνικά όπλα.

Η Σύνοδος του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) αποτέλεσε το πλαίσιο για αυτή την αξιοσημείωτη εμφάνιση, προσελκύοντας το διεθνές ενδιαφέρον όχι μόνο για τις συνομιλίες, αλλά και για το μήνυμα που εξέπεμψε η παρουσία του συγκεκριμένου αντικειμένου.

Η εμφάνιση του πυρηνικού χαρτοφύλακα

Κατά την άφιξη του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στον χώρο των συνομιλιών της Συνόδου APEC, ένας Ρώσος αξιωματικός του ναυτικού, φορώντας στρατιωτική στολή, εθεάθη να κρατά μια μαύρη βαλίτσα. Η κάμερα της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης εστίασε στον άνδρα που συνόδευε τον Πούτιν, αναδεικνύοντας το συγκεκριμένο αντικείμενο.

Ο δημοσιογράφος Γιεβγένι Ποπόφ, δείχνοντας τη βαλίτσα, ανέφερε στους τηλεθεατές πως πρόκειται για τον «πυρηνικό χαρτοφύλακα». Ο αξιωματικός επιβεβαίωσε χαμογελώντας ότι επρόκειτο πράγματι για τη βαλίτσα που συνδέεται με την πρόσβαση του Ρώσου προέδρου στο πυρηνικό οπλοστάσιο της χώρας, η οποία είναι γνωστή ως «Cheget».

Η σημασία του «Cheget»

Ο «Cheget» είναι μια ειδικά εξοπλισμένη βαλίτσα, η οποία συνδέεται άμεσα με το στρατιωτικό σύστημα διοίκησης. Αυτό το σύστημα επιτρέπει στον ηγέτη να δώσει εντολή για τη χρήση πυρηνικών όπλων, εξασφαλίζοντας την αδιάλειπτη διοίκηση και τον έλεγχο του ρωσικού πυρηνικού οπλοστασίου ανά πάσα στιγμή, ανεξάρτητα από τη φυσική του τοποθεσία.

Η ύπαρξη τέτοιων συστημάτων υπογραμμίζει την κρισιμότητα των αποφάσεων που αφορούν τα πυρηνικά όπλα και την ανάγκη για άμεση επικοινωνία σε περιόδους κρίσης. Η παρουσία του χαρτοφύλακα δίνει μια εικόνα της διαρκούς ετοιμότητας και της δυνατότητας λήψης αποφάσεων σε υψηλό επίπεδο.

Αντίστοιχα συστήματα και ιστορικό πλαίσιο

Αντίστοιχο σύστημα με τον ρωσικό «Cheget» διαθέτει και ο Αμερικανός πρόεδρος, το οποίο είναι γνωστό ως «nuclear football». Αυτό τον συνοδεύει στις μετακινήσεις του, αν και δεν έχει καταγραφεί η παρουσία του στη συγκεκριμένη Σύνοδο. Παραμένει επίσης άγνωστο αν ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ μετακινείται με αντίστοιχο εξοπλισμό.

Τα αντίστοιχα συστήματα των ΗΠΑ και της τότε Σοβιετικής Ένωσης αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Εκείνη την περίοδο, οι δύο υπερδυνάμεις αντιμετώπιζαν το ενδεχόμενο να χρειαστεί να λάβουν αποφάσεις για πυρηνικά πλήγματα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ο αμερικανικός πυρηνικός χαρτοφύλακας, το «nuclear football», έχει τις ρίζες του πριν από την κρίση των πυραύλων της Κούβας το 1962, γεγονός που συνδέεται με την εμφάνισή του.

Η πραγματικότητα της χρήσης

Παρόλο που η εικόνα ενός ηγέτη που πατά απλώς ένα κουμπί για να εκτοξεύσει πυρηνικά όπλα είναι διαδεδομένη, αυτή απέχει από την πραγματικότητα. Η διαδικασία για τη χρήση πυρηνικών όπλων είναι πολύ πιο σύνθετη και προϋποθέτει τη συμμετοχή στρατιωτικού προσωπικού.

Επιπλέον, απαιτείται ένα ευρύτερο σύστημα επικοινωνίας και διοίκησης για την εκτέλεση οποιασδήποτε εντολής. Αυτό διασφαλίζει ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται με τη δέουσα προσοχή και μέσω καθορισμένων πρωτοκόλλων, μακριά από μια απλή, αυτόματη ενέργεια.

Η αντίθεση με τη θέση του Σι Τζινπίνγκ

Η εμφάνιση του πυρηνικού χαρτοφύλακα του Ρώσου προέδρου έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τη δηλωμένη θέση του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ. Ο Σι Τζινπίνγκ τάσσεται σταθερά υπέρ ενός κόσμου χωρίς πυρηνικά όπλα, εκφράζοντας μια φιλοσοφία που προωθεί τον πυρηνικό αφοπλισμό.

Αυτή η διαφορά στην προσέγγιση των πυρηνικών όπλων μεταξύ των δύο ηγετών προσδίδει μια επιπλέον διάσταση στις συνομιλίες και τις διπλωματικές σχέσεις των εμπλεκόμενων χωρών, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές οπτικές γωνίες στην παγκόσμια ασφάλεια.

Με πληροφορίες από: Gazzetta