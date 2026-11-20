Εντατικές διπλωματικές διεργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη στο τρίγωνο Ηνωμένες Πολιτείες-Ευρώπη-Ρωσία, με επίκεντρο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, επιστρέφοντας από την Κίνα, μετέφερε σε Ευρωπαίους ηγέτες ότι ο Ρώσος ομόλογός του, Βλαντιμίρ Πούτιν, επιθυμεί την ολοκλήρωση της σύγκρουσης. Την ίδια ώρα, ο Πούτιν, σε συνέντευξή του, κάλεσε τους Ουκρανούς να ενωθούν με τη Ρωσία, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις.

Οι διπλωματικές κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά την επιστροφή του από την Κίνα την Πέμπτη, επιβαίνοντας στο Air Force One, συνδέθηκε τηλεφωνικά με τη σύσκεψη που πραγματοποιούσαν στο Βερολίνο οι απεσταλμένοι του, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Στη σύσκεψη αυτή, γνωστή ως «Σύσκεψη των Προθύμων», συμμετείχαν μια ομάδα Ευρωπαίων ηγετών και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Αμερικανός πρόεδρος μετέφερε το μήνυμα ότι «Ο Πούτιν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος, θέλει να κλείσει η συμφωνία, κουράζεται πια με αυτό», σύμφωνα με πρόσωπα που βρίσκονταν στην αίθουσα.

Ο Τραμπ εμφανίζεται πεπεισμένος ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, επιχειρώντας να πείσει τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι υπάρχει πραγματικό περιθώριο για μια ειρηνευτική συμφωνία. Αντί να μετατρέψει την ιστορική τριμερή σύνοδο με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν σε μια σύγχρονη Διάσκεψη της Γιάλτας, όπως φοβούνταν ορισμένοι Ευρωπαίοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι, ο Τραμπ προσπάθησε να την αξιοποιήσει για να δώσει ώθηση στην προσπάθειά του για ειρήνη στην Ευρώπη.

Η συνάντηση με τον Πούτιν και ο ρόλος του Σι

Ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν την Πέμπτη στο περιθώριο της συνόδου στην Σενζέν της Κίνας. Η συνάντησή τους δεν περιλαμβανόταν αρχικά στο πρόγραμμα, όμως ο Τραμπ ήθελε να συζητήσει απευθείας με τον Ρώσο πρόεδρο τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Κατά την είσοδό του στην αίθουσα όπου τον περίμενε ο Πούτιν, ο Τραμπ φέρεται να είπε: «Ποιος είναι αυτός; Είναι φίλος μου».

Αργότερα την ίδια ημέρα, οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Γουίτκοφ και Κούσνερ, ενημέρωσαν τους Ευρωπαίους ηγέτες στο Βερολίνο ότι ο Αμερικανός πρόεδρος πίεσε τον Πούτιν να προχωρήσουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες, λέγοντας στον Ρώσο ηγέτη ότι τώρα είναι η ώρα για μια συμφωνία. Ο Τραμπ ζήτησε επίσης τη βοήθεια του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ για τον τερματισμό του πολέμου, κατά τη διμερή συνάντησή τους. Ο Τζάρεντ Κούσνερ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη ότι ο Τραμπ «έστειλε ένα πολύ ισχυρό μήνυμα και στους δύο [Πούτιν και Σι] για την επιθυμία για ειρήνη και θα ήθελε να εμπλακεί και με τους δύο πολύ δυναμικά, ώστε να φτάσουμε εκεί».

Οι συνομιλίες στο Βερολίνο και η ευρωπαϊκή στάση

Καθώς ο Τραμπ ολοκλήρωνε τις συναντήσεις του στην Κίνα και επέστρεφε στην Ουάσιγκτον, οι απεσταλμένοι του ξεκίνησαν τις συνομιλίες τους στο Βερολίνο. Στις συνομιλίες αυτές συμμετείχαν ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες. Η Ουάσιγκτον επιδιώκει να φέρει την Ευρώπη απευθείας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία, διαβεβαιώνοντας ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία ερήμην της.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε για πρώτη φορά δημόσια ότι είναι ανοιχτός στη συμμετοχή των Ευρωπαίων στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία. Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι παραμένουν σκεπτικιστές απέναντι σε αυτή τη δήλωση. Παρά τον σκεπτικισμό, ο επόμενος γύρος επαφών με τους Ρώσους ενδέχεται να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, υποδεικνύοντας τη συνέχιση των παρασκηνιακών διαβουλεύσεων.

Οι δηλώσεις Πούτιν και οι συνεχιζόμενες επιθέσεις

Την Παρασκευή (20/11), δημοσιοποιήθηκαν δηλώσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν από συνέντευξη που παραχώρησε στον Σέρβο σκηνοθέτη Εμίρ Κουστουρίτσα για ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στον Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλο. Ο Πούτιν κάλεσε τους Ουκρανούς να περάσουν στη «σωστή πλευρά της Ιστορίας» και να ενώσουν τις δυνάμες τους με τη Ρωσία, σε μια προσπάθεια να παρουσιάσει την προσέγγιση με τη Μόσχα ως κοινό συμφέρον των δύο λαών.

Συγκεκριμένα, ο Ρώσος πρόεδρος κάλεσε τους Ουκρανούς να σκεφτούν το μέλλον των παιδιών τους και να επιδιώξουν την ένωση των δυνάμεών τους με τη Ρωσία, παρά τις «σημερινές τραγωδίες» που έχει προκαλέσει ο πόλεμος. «Ελάτε στη δική μας πλευρά, γιατί είναι η κοινή μας πλευρά», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι οι δύο λαοί θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη θέση τους εάν συνεργάζονταν, διευκρινίζοντας ότι η ένωση αυτή δεν θα χρειαζόταν απαραίτητα να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο ενός ενιαίου κράτους.

Παράλληλα, ο Πούτιν επανέλαβε την κατηγορία ότι η Δύση επιδιώκει να αποδυναμώσει τη Ρωσία και την Ουκρανία, υποτάσσοντας τους λαούς τους στα δικά της συμφέροντα. Ισχυρίστηκε επίσης ότι εθνικιστικές δυνάμεις κατέλαβαν την εξουσία στο Κίεβο και ότι οι πολιτικές τους οδήγησαν τη χώρα σε δημογραφική και βιομηχανική παρακμή. Ωστόσο, αυτές οι δηλώσεις του Ρώσου προέδρου δημοσιοποιήθηκαν την ίδια στιγμή που οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν τις φονικές επιθέσεις εναντίον ουκρανικών πόλεων και ενεργειακών υποδομών σε Κίεβο και Οδησσό, αναδεικνύοντας την πλήρη αντίφαση του πολιτικού μηνύματος του Κρεμλίνου.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis, Enikos