Σε δίκη βρίσκεται μία μητέρα από το Κεντάκι των ΗΠΑ, η οποία κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση του 11χρονου γιου της. Η 31χρονη Λόρεν Γουίνανς φέρεται, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, να έλεγε στο παιδί της ότι η συμπεριφορά της ήταν «φυσιολογική» όταν εκείνο την ικέτευε να σταματήσει. Η ίδια δηλώνει αθώα στις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζει, ενώ ενδέχεται να καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει η 31χρονη

Η Λόρεν Γουίνανς, ηλικίας 31 ετών, αντιμετωπίζει σειρά σοβαρών κατηγοριών, μεταξύ των οποίων αιμομιξία, σοδομισμός και σεξουαλική κακοποίηση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ποινή που ενδέχεται να της επιβληθεί είναι η ισόβια κάθειρξη, παρά το γεγονός ότι η ίδια επιμένει στην αθωότητά της. Η υπόθεση εκτυλίσσεται στην πολιτεία του Κεντάκι, στις ανατολικο-κεντρικές ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, η κατηγορούμενη είχε την υποστήριξη του συζύγου της, ο οποίος υπηρετεί ως αστυνομικός στην ίδια πολιτεία. Η παρουσία του στο πλευρό της καταγράφηκε και κατά την ακροαματική διαδικασία για την εγγύησή της, όπου αποκαλύφθηκαν περαιτέρω στοιχεία για την υπόθεση.

Νέες λεπτομέρειες από την ακροαματική διαδικασία

Στην ακροαματική διαδικασία για την εγγύηση της Λόρεν Γουίνανς, ήρθαν στο φως νέες λεπτομέρειες σχετικά με τα περιστατικά που περιέγραψε το 11χρονο παιδί στις αρχές. Οι αποκαλύψεις αυτές προσέθεσαν νέα στοιχεία στο κατηγορητήριο εις βάρος της 31χρονης μητέρας.

Ειδικότερα, κατά την κατάθεση ντετέκτιβ της αστυνομίας του Κεντάκι, αναφέρθηκε η φερόμενη απάντηση της Γουίνανς προς τον γιο της. Όταν το παιδί την ικέτευε να σταματήσει τις πράξεις, η μητέρα του φέρεται να του έλεγε ότι η συμπεριφορά της ήταν «φυσιολογική», όπως περιγράφεται από τον ανήλικο.

Τα περιγραφόμενα περιστατικά κακοποίησης

Ο 11χρονος περιέγραψε σε ειδική εγκληματολογική συνέντευξη τρία συγκεκριμένα περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης. Αυτά φέρεται να έλαβαν χώρα το έτος 2022, εντός της οικίας των γονέων της κατηγορουμένης, δηλαδή της Λόρεν Γουίνανς.

Σε δύο από τις περιπτώσεις που περιέγραψε το παιδί, η 31χρονη μητέρα φέρεται να το θώπευσε. Επιπλέον, σε μία τρίτη περίπτωση, καταγγέλλεται ένα περιστατικό στοματικής σεξουαλικής κακοποίησης, συμπληρώνοντας την εικόνα των φρικτών πράξεων που βίωσε ο ανήλικος.

Πώς ήρθε στο φως η υπόθεση

Ο εφιάλτης που βίωνε το 11χρονο αγόρι αποκαλύφθηκε έπειτα από μία έντονη τηλεφωνική αντιπαράθεση που είχε με τη μητέρα του, τη Λόρεν Γουίνανς, νωρίτερα μέσα στο έτος 2026. Αυτός ο καβγάς αποτέλεσε το έναυσμα για την αποκάλυψη των φρικτών γεγονότων.

Μετά την τηλεφωνική διαφωνία, ο ανήλικος αποφάσισε να εκμυστηρευτεί στη μητριά του όσα φέρεται να είχαν συμβεί, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για τη συμπεριφορά της βιολογικής του μητέρας. Στη συνέχεια, ενημερώθηκε ο πατέρας του παιδιού, ο οποίος αμέσως απευθύνθηκε στην πολιτειακή αστυνομία για τις περαιτέρω ενέργειες.

Η επέκταση της έρευνας

Στο πλαίσιο της ενδελεχούς έρευνας που διεξάγεται από τις αρχές, εξετάστηκαν και τα άλλα δύο παιδιά της 31χρονης Λόρεν Γουίνανς. Οι καταθέσεις τους κρίθηκαν σημαντικές για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εικόνας της οικογενειακής κατάστασης.

Ένα από τα παιδιά ανέφερε ότι η μητέρα τους επέστρεφε στο σπίτι μεθυσμένη. Ωστόμως, κανένα από τα δύο ανήλικα δεν κατήγγειλε ότι είχε υποστεί το ίδιο κακοποίηση, ούτε ότι γνώριζε για τα περιστατικά που φέρεται να διαπράχθηκαν σε βάρος του μεγαλύτερου αδελφού τους.

Με πληροφορίες από: Newsit