Ενώ στις Βρυξέλλες γίνεται λόγος για μια θετική επαναπροσέγγιση με τη Βρετανία, τα ΜΜΕ στη Γηραιά Αλβιόνα αναφέρουν ότι ο Άντι Μπέρναμ προχωρά σε μια σειρά παραχωρήσεων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο την επίτευξη του «Brex-in». Η διαπραγμάτευση χαρακτηρίζεται εξαιρετικά δύσκολη, καθώς το Λονδίνο καλείται να κάνει συμβιβασμούς σε κρίσιμα ζητήματα.

Η επαναπροσέγγιση και οι αντιδράσεις στο Λονδίνο

Η επαναπροσέγγιση ανάμεσα στη Βρετανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται ένα σημαντικό βήμα για την αποκατάσταση των σχέσεων μετά το Brexit. Ωστόσο, η πορεία αυτή δεν είναι ομαλή, καθώς τα ΜΜΕ στο Λονδίνο εκφράζουν ανησυχίες για τις υποχωρήσεις που φέρεται να κάνει η βρετανική πλευρά.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Άντι Μπέρναμ δέχεται κριτική για τις παραχωρήσεις του, οι οποίες θεωρείται ότι γίνονται με σκοπό την ενίσχυση των δεσμών με την Ένωση. Η διαπραγμάτευση απαιτεί συμβιβασμούς από την πλευρά του Λονδίνου, γεγονός που προκαλεί συζητήσεις στην εσωτερική πολιτική σκηνή.

Το αγκάθι των πανεπιστημιακών διδάκτρων

Το βασικό σημείο τριβής στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις είναι τα πανεπιστημιακά δίδακτρα των Ευρωπαίων φοιτητών στα βρετανικά πανεπιστήμια. Το ζήτημα αυτό απειλεί να επισκιάσει τις υπόλοιπες συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί ή βρίσκονται υπό συζήτηση.

Το Sky News χαρακτηρίζει την εξέλιξη αυτή ως πλήγμα για τον Άντι Μπέρναμ, επισημαίνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να προχωρήσει στην οριστική επικύρωση των επιμέρους συμφωνιών χωρίς προηγούμενη διευθέτηση του ζητήματος των διδάκτρων. Οι Βρυξέλλες επιδιώκουν οι Ευρωπαίοι φοιτητές να έχουν πρόσβαση στα βρετανικά πανεπιστήμια καταβάλλοντας τα ίδια δίδακτρα με τους Βρετανούς φοιτητές, αντί των υψηλότερων χρεώσεων που ισχύουν σήμερα για τους διεθνείς φοιτητές. Η βρετανική πλευρά, από την άλλη, προκρίνει μια σημαντική μείωση των χρεώσεων, χωρίς όμως πλήρη εξομοίωση. Οι δύο πλευρές έχουν θέσει ως στόχο να επιλύσουν αυτή τη διαφορά μέσα στους επόμενους έξι μήνες.

Διαβεβαιώσεις και ανοιχτά ζητήματα

Από την πλευρά της, η Ντάουνινγκ Στριτ έχει διαβεβαιώσει δημόσια ότι «η συμφωνία έχει ολοκληρωθεί». Ωστόσο, ο Guardian κάνει λόγο για αντίφαση ανάμεσα σε αυτή τη διαβεβαίωση και την πραγματικότητα των διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχουν συμφωνηθεί οι βασικές κατευθύνσεις για την κινητικότητα των νέων, το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων και τη σύνδεση των συστημάτων εμπορίας εκπομπών. Παρόλα αυτά, παραμένουν ανοιχτά σημαντικά ζητήματα που χρήζουν περαιτέρω διευθέτησης.

Το πρόγραμμα κινητικότητας νέων

Ιδιαίτερη σημασία έχει το πρόγραμμα κινητικότητας νέων, το οποίο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παραχωρήσεις του Λονδίνου. Σύμφωνα με το Reuters, το σχέδιο προβλέπει τη δυνατότητα έως και 100.000 νέων από κάθε πλευρά, ηλικίας έως 32 ετών, να ζουν, να εργάζονται ή να σπουδάζουν στην άλλη περιοχή για διάστημα έως τριών ετών.

Αυτός ο αριθμός είναι μεγαλύτερος από τις 50.000 θέσεις που αρχικά επιδίωκε να εξασφαλίσει η βρετανική κυβέρνηση, γεγονός που υπογραμμίζει τις υποχωρήσεις που χρειάστηκε να κάνει η βρετανική πλευρά κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Οικονομικά οφέλη από τις συμφωνίες

Στο οικονομικό πεδίο, η συμφωνία για τη μείωση των ελέγχων στα τρόφιμα, στα ποτά και στα αγροτικά προϊόντα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τις βρετανικές επιχειρήσεις. Το Λονδίνο εκτιμά ότι η διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών θα μπορούσε να προσθέσει έως και 5,1 δισεκατομμύρια λίρες ετησίως στη βρετανική οικονομία.

Παράλληλα, η διασύνδεση των συστημάτων εμπορίας εκπομπών θα μπορούσε να περιορίσει το κόστος που συνδέεται με τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς συνοριακής επιβάρυνσης άνθρακα, προσφέροντας περαιτέρω οικονομικά οφέλη.

Με πληροφορίες από: Topontiki