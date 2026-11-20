Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κάλεσε τους Ουκρανούς να «έρθουν στο πλευρό μας» και να ενώσουν τις δυνάμεις τους με τη Ρωσία. Η έκκληση αυτή διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στον σκηνοθέτη Εμίρ Κουστουρίτσα. Ο Πούτιν τόνισε ότι οι Ουκρανοί θα πρέπει να σκεφτούν το μέλλον, παρά τις «σημερινές τραγωδίες», και να ενωθούν με τη Ρωσία προκειμένου να βρεθούν «στη σωστή πλευρά της ιστορίας».

Ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε τη σημασία της κοινής πορείας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ελάτε στην πλευρά μας, γιατί είναι η κοινή μας πλευρά». Η συνέντευξη αποτελεί μέρος ενός ντοκιμαντέρ του Channel One, με τίτλο «Η Βάπτισή μας. Ο Προκαθήμενος», το οποίο σηματοδοτεί τα 80ά γενέθλια του Πατριάρχη Κυρίλλου.

Η έκκληση για κοινή πορεία και το μέλλον

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επέμεινε ότι οι τρέχουσες πολεμικές συγκρούσεις δεν πρέπει να καθορίσουν οριστικά τις σχέσεις μεταξύ των δύο λαών. Στην έκκλησή του προς τους Ουκρανούς, δήλωσε ότι, ό,τι κι αν συμβαίνει και όποιες τραγωδίες κι αν εκτυλίσσονται σήμερα, είναι επιτακτικό να σκεφτούν το μέλλον, καθώς και το μέλλον των παιδιών τους.

Ο Ρώσος πρόεδρος κάλεσε τους Ουκρανούς να κοιτάξουν πέρα από τις σημερινές τραγωδίες και να σκεφτούν το μέλλον, συμπεριλαμβανομένου του μέλλοντος των παιδιών τους, και να ενωθούν με τη Ρωσία «στη σωστή πλευρά της ιστορίας». Επανέλαβε την πεποίθησή του ότι οι δύο λαοί «πρέπει, φυσικά, να είμαστε μαζί».

Προοπτικές ανάπτυξης μέσω συνεργασίας

Στη συνέχεια της συνέντευξης, ο Πούτιν υποστήριξε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία μπορούν να εξασφαλίσουν καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης μέσα από τη συνεργασία τους. Τόνισε ότι για να είναι ισχυροί, σημαντικοί και να έχουν τις προϋποθέσεις για μια καλή ανάπτυξη, πρέπει να είναι μαζί.

Ο Ρώσος πρόεδρος πρόσθεσε ότι αυτό σημαίνει να ενώσουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη κοινών στόχων. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την άποψή του για μια κοινή στρατηγική πορεία που θα ωφελήσει και τις δύο πλευρές.

Διευκρινίσεις για την έννοια της «ένωσης»

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επιχείρησε να διευκρινίσει τι εννοεί με την έννοια της ένωσης των δύο λαών. Τόνισε ότι δεν αναφέρεται υποχρεωτικά σε μια κοινή κρατική οντότητα, αποσαφηνίζοντας ότι «δεν μιλάμε καθόλου γι’ αυτό».

Αντίθετα, ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε ότι όλοι, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων που ζουν στο έδαφος της σημερινής Ουκρανίας, πρέπει να επιδιώκουν την ένωση με την ευρύτερη δυνατή έννοια της λέξης. Αυτή η διευκρίνιση υποδηλώνει μια προσέγγιση που υπερβαίνει τα στενά κρατικά όρια.

Αιχμηρές κατηγορίες κατά των δυτικών δυνάμεων

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο Ρώσος πρόεδρος απέναντι στις δυτικές χώρες. Τις κατηγόρησε ότι αξιοποιούν την αντιπαράθεση στην Ουκρανία για να εξυπηρετήσουν τα δικά τους γεωπολιτικά συμφέροντα. Σύμφωνα με τον Πούτιν, η τρέχουσα αντιπαράθεση συνδέεται με εξωτερικές δυνάμεις που προσπαθούν να αποδυναμώσουν και να υποτάξουν τη Ρωσία, παίζοντας τους δύο λαούς τον έναν εναντίον του άλλου.

Ο Πούτιν υποστήριξε ότι η δυτική υποστήριξη προς το Κίεβο δεν έχει στόχο την προστασία του ουκρανικού λαού. Αντιθέτως, δήλωσε ότι ο πραγματικός στόχος είναι η αποδυνάμωση της Ρωσίας, υπονοώντας ότι οι δυτικές χώρες χρησιμοποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία ως μέσο για την επίτευξη αυτού του σκοπού.

Με πληροφορίες από: Topontiki